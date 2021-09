Le statut multijoueur, coopératif et croisé de Deathloop PvP expliqué

Deathloop est enfin lancé et de nombreux fans doivent connaître son mode multijoueur PvP et le statut de la coopération et du jeu croisé avant de commencer leur aventure sur PS5 ou PC.

Il est considéré comme l’un des prétendants au début de l’année et beaucoup l’ont surnommé le titre le meilleur et le plus ambitieux d’Arkane Studio à ce jour. Et c’est tout un exploit lorsque leur catalogue arrière comprend des chefs-d’œuvre tels que le premier Dishonored et la chasse aux accessoires effrayante dans l’espace, Prey.

Ceux qui recherchent une histoire superbe et un gameplay méchant devraient acheter l’aventure de science-fiction jazzy dès maintenant, même s’il manque d’action multiplateforme.

BOUCLE DE MORT | Bande-annonce officielle d’immersion PS5™ Next-Gen

BridTV

4635

BOUCLE DE MORT | Bande-annonce officielle d’immersion PS5™ Next-Gen

https://i.ytimg.com/vi/OQWKCisBF9c/hqdefault.jpg

855177

855177

centre

13872

Deathloop est-il multijoueur ?

Deathloop est un titre multijoueur avec combat PvP.

Alors qu’un joueur contrôle le protagoniste principal Colt, l’autre envahit le monde dudit joueur sous le nom de Julianna. Le but de l’envahisseur est de tuer Colt pour l’empêcher d’assassiner sa cible.

Julianna peut être contrôlée par une IA, elle est donc une menace persistante même si vous vous désengagez du jeu en ligne. Cependant, si cela ne vous dérange pas qu’un autre joueur vous tire dessus de temps en temps, vous pouvez choisir entre En ligne et Amis uniquement.

En ligne signifie que n’importe qui dans le monde pourra jouer le rôle de l’assassin aux cheveux bouclés, tandis que Friends Only vous limitera aux personnes figurant sur la liste de vos amis.

Coopérative

Il n’y a pas de coopération dans le jeu car les seuls modes multijoueurs sont le PvP.

Cependant, bien que la coopération ne fasse pas officiellement partie du titre, vous pouvez essentiellement faire en sorte que Julianna et Colt agissent en tant que partenaires criminels si vous le souhaitez. L’objectif de Julianna est d’éliminer Colt, et le joueur à sa place peut le faire aussi rapidement ou lentement qu’il le souhaite.

Mais, si vous voulez simplement passer du temps avec quelqu’un sur la liste de vos amis, ils pourraient envahir votre monde et agir comme un compagnon. Ils pourraient vous aider à atteindre votre cible ou ils pourraient vous aider d’autres manières qui sont beaucoup plus utiles que de se reproduire et de vous faire exploser la tête en miettes.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Julianna ne veut rien de plus que de continuer cet éternel jeu du chat et de la souris. Elle est la voix constante dans votre oreille… et la balle omniprésente dans votre dos. pic.twitter.com/FqGc4cm0Ux – DEATHLOOP (@deathloop) 13 septembre 2021

Deathloop a-t-il un multijoueur multiplateforme ?

Il n’y a pas de multijoueur crossplay ou multiplateforme dans Deathloop entre PS5 et PC.

C’est un peu décevant que les fidèles de Sony ne puissent pas faire équipe avec des amis ou repousser les ennemis sur Steam, mais le jeu est quand même incroyable. Le gameplay en ligne est unique et illimité, et il y a beaucoup d’incitations à jouer en tant que Julianna grâce à l’offre de récompenses.

MICROSOFT : Voici la première date de sortie de Deathloop sur Xbox

Dans d’autres nouvelles, la bande originale de FIFA 22: chansons divulguées et comment jouer à un essai de 20 heures