Le statut multijoueur crossplay de Demon Slayer Hinokami Chronicles expliqué

Demon Slayer Hinokami Chronicles est enfin presque elle et son multijoueur est passionnant malgré son statut actuel de jeu croisé et de plate-forme.

Vous pouvez y jouer tôt en achetant l’édition Digital Deluxe ou vous pouvez plutôt attendre qu’elle arrive pour tout le monde le 15 octobre. Quand obtenez-vous enfin le jeu, il sera pris en charge après le lancement avec des personnages et des ajouts supplémentaires.

C’est l’un des animes les plus populaires, et la bonne nouvelle est que les amis pourront s’affronter en one-v-action.

Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba – Les Chroniques d’Hinokami | Bande-annonce du jeu #3

Le Demon Slayer Hinokami Chronicles est-il multijoueur ?

Il existe un mode multijoueur pour Demon Slayer Hinokami Chronicles grâce à son mode versus.

Le mode Versus consiste essentiellement à vous battre contre un autre joueur dans une action similaire à Dragon Ball FighterZ. Il a de nombreuses arènes et personnages jouables disponibles, et le combat est incroyablement élégant et coloré.

Vous ne pourrez affronter qu’un seul autre joueur et vous aurez besoin d’un abonnement PS Plus pour PlayStation.

Est-ce que Demon Slayer Hinokami Chronicles a un multijoueur multiplateforme ?

SEGA n’a pas annoncé de multijoueur crossplay ou multiplateforme pour Demon Slayer Hinokami Chronicles.

Cependant, la fonctionnalité ne semble pas être dans le jeu car elle ne fait pas partie des balises répertoriées sur Steam et le magasin Microsoft. Les deux plates-formes marquent généralement l’action entre plates-formes lorsqu’elles sont incluses, de sorte que son absence suggère que vous ne pouvez pas jouer sur PlayStation, Xbox et PC.

C’est Tanjiro & Nezuko contre Zenitsu & Inosuke dans ce nouveau clip de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. PlayStation Underground complet avec plus sur les modes Versus et Aventure du jeu : https://t.co/QJka8DvgIX pic.twitter.com/hxZzqWxIst – PlayStation (@PlayStation) 12 octobre 2021

Canapé JcJ

Bien que le manque de jeu croisé soit décevant, la bonne nouvelle est que le jeu prend en charge l’action PvP sur canapé/local.

Cela signifie que vous pourrez vous battre contre un ami dans un combat à deux joueurs à partir de la même console Xbox/PC. C’est une excellente nouvelle car cela signifie que vous n’aurez pas tous les deux besoin d’acheter le jeu pour profiter du mode versus ensemble.

