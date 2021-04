Le statut royal de Meghan Markle et du prince Harry par rapport à la «vie sans libération conditionnelle» | Royal | Nouvelles

Justin Welby s’exprimait après l’interview à la bombe du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey le mois dernier. Le couple a profité de l’interview pour parler de leurs problèmes au sein de la famille royale et des raisons pour lesquelles ils ont décidé de démissionner en tant que membres de la famille royale en mars 2020.

S’adressant au Financial Times à propos du couple royal, l’archevêque a commenté: «C’est la vie sans libération conditionnelle, n’est-ce pas?

«Si vous remontez aux années 1930, Edward VIII – il était toujours une célébrité et suivait partout une fois qu’il avait abdiqué. Nous nous attendons à ce qu’ils soient surhumains. »

Au cours de l’interview d’Oprah, Meghan a affirmé qu’elle et Harry s’étaient mariés «trois jours avant» leur mariage public en mai 2018.

Elle a dit: «Vous savez, trois jours avant notre mariage, nous nous sommes mariés.

«Personne ne le sait, mais nous avons appelé l’archevêque et nous avons juste dit:« Regardez, cette chose, ce spectacle, est pour le monde, mais nous voulons notre union entre nous ».»

Harry confirma le récit en ajoutant qu’il n’y avait «que nous trois».

Cependant, s’adressant au journal italien la Repubblica, M. Welby a nié qu’il s’agissait d’un service officiel.

Il a déclaré: «Le mariage légal a eu lieu le samedi.

LIRE LA SUITE: L’auteur de Meghan rejette les affirmations de la duchesse « plus intelligente » que la famille royale

Il a affirmé: «Je ne dirai pas ce qui s’est passé lors d’autres réunions.

«Si l’un de vous parle à un prêtre, vous vous attendez à ce qu’il garde ce discours confidentiel.

«Peu importe à qui je parle. J’ai eu un certain nombre de réunions privées et pastorales avec le duc et la duchesse avant le mariage.

Meghan a utilisé l’interview d’Oprah pour parler avec émotion de ses problèmes de santé mentale, révélant qu’elle avait eu des pensées suicidaires et de la solitude après son mariage dans la famille royale.

Elle a également affirmé que «des préoccupations et des conversations» concernant la couleur de la peau d’Archie avaient été soulevées au sein de la famille avant sa naissance.

Dans une déclaration au nom de la reine, le palais de Buckingham a regretté les luttes de Meghan qui, selon lui, seraient abordées «en privé».

Cependant, il a ajouté que «certains souvenirs peuvent différer» sur les événements décrits par la duchesse et le prince Harry.

Les Sussex ont fait sensation dans le monde en janvier 2020 lorsqu’ils ont annoncé leur intention de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Au lieu de cela, le couple a promis de devenir «financièrement indépendant» et a déménagé en Californie peu de temps avant que l’État ne soit verrouillé contre le coronavirus.

Ils vivent actuellement dans un manoir de 11,2 millions de livres au nord de Los Angeles.