Le statut vaccinal de Ben Simmons fait l’objet d’un examen minutieux

Les Philadelphia 76ers et Ben Simmons sont engagés dans une guerre froide tendue depuis la saison dernière.

Il veut sortir et refuse de jouer jusqu’à ce qu’un échange se produise. Les Sixers veulent le déplacer, mais seulement pour le juste prix.

Le va-et-vient tendu entre le joueur et l’organisation, qui se joue souvent dans les médias, a conduit à l’émergence de quelques histoires laides. Tout, de Simmons qui aurait maltraité le personnel à ses prétendus problèmes d’argent.

Cette semaine, une autre histoire négative de Simmons est sortie.

Selon Keith Pompey, un initié de la NBA, Simmons pourrait également être l’un des deux seuls joueurs des 76ers à ne pas être vacciné.

« Il y a environ un mois, tous les 76ers sauf deux étaient vaccinés », a-t-il déclaré sur le podcast Locked On Sixers. « L’un est un gars qui est au bout du banc qui joue rarement, et l’autre était Ben Simmons. »

C’est un problème particulièrement important car l’un des coéquipiers de Simmons, Tobias Harris, a eu une rencontre particulièrement désagréable avec COVID-19.

« Cette situation de Tobias était effrayante », a poursuivi Pompey. «Il y avait des gens sur les réseaux sociaux qui étaient extrêmement critiques à son égard dans ce match des Boston Celtics, puis vous entendez après le match qu’ils ont vérifié sa température plus tard et c’est 104. J’ai parlé à plusieurs personnes et ils pensaient qu’il avait toujours COVID…

« Il a une infection des voies respiratoires supérieures, il a aussi des problèmes de sinus, il avait une très grosse fièvre… Vous savez, après s’être entraînés, les gars ont tiré, eh bien, Tobias a dû faire plusieurs pauses parce qu’il était tellement essoufflé rien qu’à force de tirer. . «

Simmons a une équipe à laquelle il préférerait être échangé, mais il est peu probable que Philly honore cette demande. Le front office fera tout ce qu’il jugera être la meilleure affaire, peu importe ce que sa jeune superstar mécontente en pense.

Un échange Simmons semble inévitable à ce stade. C’est une question de quand, pas si.

