Le Steam Deck a du potentiel – si Valve peut rester engagé

Roger Fingas

Confirmant des rumeurs de longue date, Valve a récemment annoncé le Steam Deck – essentiellement une console de jeu portable pour rivaliser avec la Nintendo Switch basée sur la plate-forme Steam du géant du PC. Bien qu’il ne soit expédié qu’en décembre, il suscite déjà de l’enthousiasme parmi l’équipe d’Android Authority et pourrait potentiellement mettre le feu au monde du jeu… si Valve y met suffisamment de poids, c’est-à-dire.

Pour récapituler rapidement : le Steam Deck est équipé de processeurs AMD personnalisés, d’un écran tactile de 7 pouces et de 64 à 512 Go de stockage interne, qui peuvent être complétés par des cartes microSD. Il propose une gamme variée d’options de contrôle, notamment des manettes et des pavés tactiles, et peut également être connecté à des téléviseurs, des moniteurs et des stations d’accueil via USB-C. Parce qu’il s’agit finalement d’un PC hyper-optimisé, de nombreux jeux (mais pas tous) de votre bibliothèque Steam existante fonctionneront sur le Steam Deck. Vous pouvez également y installer Windows si vous le souhaitez et même rivaliser avec des plates-formes de jeu comme Epic Games Store ou Xbox Game Pass. Les écouteurs, claviers et souris Bluetooth sont compatibles. En termes simples, c’est un PC, mais portable.

Bien que cela ne tue pas les tours et les ordinateurs portables haut de gamme, le potentiel du Steam Deck réside dans la résolution de deux problèmes liés aux jeux sur PC : le coût et la commodité. Le modèle le moins cher est au prix de 399 $, soit seulement 50 $ de plus que le modèle Switch OLED récemment annoncé pour octobre, et il offre sans doute une bien meilleure offre en termes de performances et d’étendue de sa bibliothèque de jeux. C’est également la moitié du coût d’autres matériels PC portables de niche que nous avons vus jusqu’à présent, comme GPD et d’autres marques.

En termes de commodité, un PC de jeu portable grand public pourrait être révolutionnaire. Traditionnellement, jouer sur PC signifiait s’asseoir devant un bureau ou s’occuper d’un ordinateur portable encombrant. Il est bien entendu possible de connecter un ordinateur à un téléviseur, que ce soit directement ou via Steam Link. Cependant, le processus peut parfois être compliqué, surtout par rapport à la facilité de connexion d’un Switch, d’une Xbox ou d’une PlayStation.

Le Steam Deck est, de plus, un appareil instantané avec une manette de jeu intégrée. Une grande partie de l’attrait d’un Switch réside dans la possibilité de le ramasser, d’appuyer sur un bouton et de commencer à jouer n’importe où et à tout moment. Même s’ils ont un ordinateur portable, les joueurs sur PC ont généralement dû démarrer sous Windows et connecter une souris ou un autre contrôleur externe, ce qui ne prend pas si longtemps en 2021, mais des étapes supplémentaires peuvent faire la différence entre si quelqu’un joue à Superhot ou regarde HBO . Et naturellement, la plupart des gens ne vont pas sortir un ordinateur portable et une manette pour jouer à des jeux dans le bus.

L’histoire de Valve pourrait hanter le Steam Deck

Le véritable test pour le Steam Deck sera de savoir si Valve peut le maintenir entièrement mis à jour et pris en charge. La société a un bilan mitigé avec le matériel, c’est le moins qu’on puisse dire. Alors que l’Index est largement considéré comme l’un des meilleurs casques VR – pour les personnes qui peuvent se permettre son prix de 1 000 $ – Valve a lancé et abandonné des produits matériels dans le passé, y compris le Steam Controller et la plate-forme Steam Machine PC. Il a même abandonné le décodeur Steam Link dédié, malgré un public enthousiaste.

Ce flakiness ne volera pas avec le Steam Deck, pas s’il va rivaliser avec les consoles. Au minimum, les gens vont s’attendre à ce que leur investissement de plus de 400 $ soit pertinent pendant quelques années. Les fabricants de consoles comme Nintendo et Sony n’abandonnent pas le matériel s’il n’est pas immédiatement couronné de succès. Si nécessaire, ils apportent également des améliorations à mesure que les ventes ralentissent et que les nouvelles technologies deviennent viables – d’où le Switch OLED ou la PS4 Pro et la Xbox One X de dernière génération.

Valve a fait des déclarations prometteuses sur le Steam Deck, mais son histoire avec le matériel reste une préoccupation.

En fait, en raison de l’évolution rapide des graphismes PC, Valve va probablement devoir itérer plus rapidement que ses rivaux. Le Deck actuel peut exécuter des jeux comme Control et Doom Eternal, mais pas au maximum de détails. Le produit sera mort dans l’eau s’il a les mêmes spécifications, même dans trois ans. Valve doit maintenir son partenariat AMD actif et constant, en améliorant les performances comme l’exige l’industrie du jeu.

Le président de Valve, Gabe Newell, fait des déclarations prometteuses, par exemple en disant à IGN que la société « fait cela sur le long terme » et que les marges bénéficiaires sont « douloureuses » afin « d’établir une catégorie de produits ». C’est certainement l’approche adoptée par les fabricants de consoles : échanger une perte sur le matériel contre de l’argent dans les jeux et les accessoires. Reste à savoir si Valve a le courage de le faire, même s’il convient de noter que Valve s’efforce de vendre les gens. Seuls les modèles de 256 Go et 512 Go ont un stockage NVMe rapide, et ce dernier (au prix de 649 $) propose un verre gravé anti-éblouissant pour adoucir l’affaire.

Oliver Cragg / Autorité Android

L’engagement sera encore plus critique si le Deck décolle. Les fabricants de PC comme Dell, HP et Microsoft pourraient rapidement lancer des clones, et si leurs produits sont supérieurs, la part de marché de Deck pourrait se tarir rapidement. Valve sortira toujours en tête si Steam reste la vitrine PC dominante, mais les rivaux essaieront sans aucun doute de couper Steam de la boucle s’ils le peuvent.

Si Microsoft prend pied, la partie pourrait être terminée. La société serait en mesure d’offrir non seulement sa propre vitrine, mais un accès immédiat aux abonnements Xbox Game Pass et à la prise en charge native de Windows. Xbox Cloud Gaming pourrait même annuler une partie du besoin d’augmenter la puissance de traitement aussi régulièrement avec un nouveau matériel.

C’est un grand si, cependant, et qui est probablement trop loin dans le futur pour spéculer. Le Steam Deck avance déjà en territoire inconnu. Chaque étape aura un impact démesuré et nécessitera un examen attentif. Il y a beaucoup de questions sans réponse : pourrons-nous en acheter un chez Target ? Y aura-t-il un gros coup de pouce marketing pour Noël ? Y aura-t-il un jour un Steam Pass ? Un « oui » à l’un d’entre eux pourrait influencer les chances du produit.

Jusqu’à présent, Valve semble tirer les bons coups. L’entreprise aurait pu facilement bâcler son annonce avec des prix élevés, de mauvais contrôles ou de faibles performances. Le fait que cela ne montre pas un engagement à comprendre les joueurs, et c’est la moitié de la bataille.