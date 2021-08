Jan Ochoa et Matt Rorie de Giant Bomb se sont rendus au siège de Valve à Bellevue, Washington pour vérifier le Steam Deck. Les deux ont abordé de multiples aspects du PC portable, parlant de choses comme la nouvelle convivialité de l’appareil pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas l’écosystème Steam.

Dans la vidéo de près de 20 minutes, Ochoa et Rorie, assis les jambes croisées sur un terrain herbeux devant des arbustes, ont parcouru leurs impressions. Ils ont parlé de plusieurs jeux auxquels ils ont joué sur le dernier prototype, notamment Control, Doom Eternal et Hades. Ochoa et Rorie ont tous deux déclaré que l’appareil était “propre” pour son prix et ses fonctionnalités, bien que le chargement des jeux puisse prendre un certain temps.

Pourtant, l’appareil portable de Valve a tendance à mieux fonctionner que la Nintendo Switch. Dans une comparaison de chargement, Hades est arrivé plus rapidement à l’écran de démarrage sur le Steam Deck que sur le Switch. Combien plus rapide est inconnu; la comparaison est écourtée car la Nintendo Switch continue de charger le jeu.

L’une des informations les plus intéressantes sur le Steam Deck arrive vers la fin de la vidéo d’impressions. Rorie, un passionné de PC, a déclaré que l’appareil portable est un “PC et qu’il fonctionne”, soulignant essentiellement à quel point les joueurs de PC seront familiers avec l’ordinateur de poche. Dans le même temps, Ochoa l’appelait “dummy friendly”. Pour lui, qui ne connaît pas très bien l’écosystème Steam, l’appareil est une excellente introduction à Steam et aux jeux PC en général.

Ochoa et Rorie ont également capturé des photos du Steam Deck dans leurs mains, sur un bureau et à côté d’autres appareils portables (comme le Game Gear et le Switch). De plus, il y a des images du PC portable branché sur des moniteurs pour illustrer à la fois sa fonctionnalité et sa polyvalence. Vous pouvez les consulter ci-dessous.

Le Steam Deck à côté d’un Advance, Game Gear, Switch et Vita.

Galerie

Le Steam Deck sera lancé en décembre, avec une ouverture de la disponibilité des commandes après le deuxième trimestre 2022. Consultez notre guide de précommande Steam Deck pour rester à jour sur toutes les dernières informations sur la réservation de 5 $. En outre, la société pourrait envisager d’autres couleurs pour l’appareil portable.