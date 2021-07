Le Steam Deck pourrait enfin me faire entrer dans le jeu sur PC

La perspective de PC Gaming m’a toujours intimidé. De quel type de configuration ai-je besoin ? Quel GPU est le meilleur ? De quelle carte mère ai-je besoin ? Si je dépense une grosse somme d’argent pour une configuration, sera-t-elle bientôt obsolète ? Donc, j’ai honte de le dire, je l’ai évité, choisissant de jouer à des jeux sur console chaque fois que possible.

Quand j’ai finalement mordu la balle et me suis procuré une configuration de jeu décente, Covid-19 a frappé. Comme beaucoup d’autres, l’équipe TechRadar a commencé à travailler à domicile et ma nouvelle configuration est devenue un espace de travail plutôt que le royaume du jeu que j’avais imaginé. Là où l’idée de PC Gaming m’avait auparavant intimidé, cela me donne maintenant la nausée. La dernière chose que je veux faire à la fin de la journée est de retourner au bureau où j’ai déjà passé des heures penché. Mon pauvre dos a besoin d’une pause et mon esprit a besoin de détachement.

Du coup, il y a une multitude de jeux PC qui prennent la poussière dans ma bibliothèque Steam. Des jeux fantastiques auxquels j’aimerais jouer – mais dans le confort de mon canapé plutôt que dans mon espace de travail. Le Steam Deck peut enfin m’offrir cette opportunité et pourrait encore faire de moi un joueur sur PC.

Jeux PC en déplacement

(Crédit image: Future / Valve)

Je suis bien conscient qu’il existe d’autres options disponibles pour permettre aux joueurs qui évitent les ordinateurs de bureau, comme moi, de jouer à des jeux loin de mon espace de travail. Mais, soyons honnêtes, c’est une bonne affaire de configurer la lecture à distance, puis un contrôleur en plus de cela.

Le Steam Deck signifie que je pourrai simplement récupérer et jouer à des jeux PC dans le confort de mon canapé – permettant une séparation entre le travail et le jeu (ce qui est souvent difficile dans mon travail). Bien sûr, ils n’ont peut-être pas toujours l’air aussi bons ou fonctionnent aussi bien qu’ils le feraient sur un PC haut de gamme, mais ce n’est pas quelque chose qui me tient à cœur, d’autant plus que l’attrait principal du Steam Store pour moi est ses joyaux indépendants cachés. qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance.

Alors que mon Switch Lite propose déjà des jeux portables, je regrette franchement de devoir racheter des jeux que je possède déjà sur une plate-forme sur une autre, surtout lorsque tant de personnes manquent de progression croisée. Ce qui signifie que si je veux un jeu effronté de cinq heures de Civ 6, je dois me ramener à mon PC pour éviter de perdre mon précieux anéantissement en cours par Gandhi.

Avec Steam Deck, ce ne sera pas un problème car je pourrai jouer à mes jeux PC à peu près n’importe où, sans avoir à débourser pour une autre version plus portable de ces jeux pour les déplacements. De plus, j’aurai la possibilité de jouer à des jeux PC que j’ai rassemblés sur d’autres magasins et lanceurs. En comparaison, le Nintendo eShop semble restreint et difficile à naviguer.

Allègement de la charge

(Crédit image : TechRadar)

Le prix est peut-être le plus gros obstacle au jeu sur PC que le Steam Deck devrait réduire. Pour une configuration de PC de jeu décente, que vous n’avez pas besoin de mettre à niveau à nouveau dans quelques années, vous envisagez facilement plus de 1200 $ / 1200 £ – tandis qu’un ordinateur portable de jeu pourrait vous coûter environ 750 $ / 750 £. Tout le monde n’a pas ce genre d’argent. En comparaison, bien qu’elle ne soit toujours pas bon marché, l’option de niveau le plus élevé de Steam Deck coûte 649 $ / 569 £ – avec des options moins chères disponibles.

Bien que dépenser de l’argent sur un Steam Deck plutôt que de simplement racheter un jeu semble être une approche de marteau, il a également plus de valeur à long terme que mon Switch Lite. Le Steam Deck est considérablement plus puissant que le Nintendo Switch, le Switch Light et le Switch OLED, ce qui signifie qu’il est susceptible de profiter d’une durée de vie plus longue à mesure que des titres plus gourmands en matériel sont publiés.

Si vous considérez que le Switch OLED est la machine la plus récente de Nintendo et qu’il est toujours beaucoup moins puissant que le Steam Deck, il est plus logique pour moi de simplement réduire mes pertes avec le Switch Lite et de passer au Steam Deck. Désolé, Mario.

C’est un acte de défi que je n’aurais jamais pensé commettre, évincer un ordinateur de poche Nintendo bien-aimé pour une tentatrice d’un ordinateur de poche Steam. Mais Nintendo a sérieusement laissé tomber la balle et Valve propose désormais ce que la Nintendo Switch Pro aurait pu être. Et, en tant que personne qui n’est pas attirée par les offres propriétaires de Nintendo, il ne me reste plus grand-chose à me garder sur Switch.

Ouvrir les jeux sur PC

(Crédit image : Firaxis Games)

Le Steam Deck cherche enfin à rendre les jeux sur PC à la fois plus pratiques et accessibles, en ouvrant une porte qui était auparavant verrouillée pour beaucoup et en encourageant, espérons-le, les joueurs de tous âges et de toutes capacités à essayer les jeux sur PC.

Personnellement, j’ai hâte de terminer le travail, de mettre mes pieds sur le canapé, de démarrer Civ 6 dans mon Steam Deck et de continuer à me faire écraser par Gandhi.