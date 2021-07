Le Steam Deck souligne en outre à quel point la PS5 a besoin d’un stockage évolutif

Cependant, l’un des gros points de friction de la PS5 a été son stockage limité. Il dispose d’un SSD de 825 Go, ce qui se traduit par des temps de chargement rapides et des performances fluides, mais se remplit rapidement. Contrairement à la PS4, il n’y avait aucun moyen au lancement d’étendre ce stockage. En avril, Sony a ajouté la prise en charge du stockage des jeux sur des disques durs externes, ce qui aide un peu. Bien que cela évite aux joueurs d’avoir à retélécharger des jeux volumineux qu’ils ont précédemment supprimés, déplacer des jeux d’un disque dur vers un SSD n’est pas un processus rapide et pouvoir simplement étendre l’espace de stockage réel permettra de gagner du temps et d’éviter la frustration.

Des morceaux massifs d’espace sont extrêmement importants en ce moment.

Sony était clair avant le lancement de la PS5 que la possibilité d’ajouter des disques SSD pour le stockage direct ne serait pas disponible au lancement. Même ainsi, sept mois après le lancement de la console, il n’y a toujours pas de calendrier officiel quant au moment où nous aurons même une mise à jour sur la disponibilité de cette fonctionnalité.

Alors que je passe en revue les meilleurs jeux PS5 disponibles, je me retrouve constamment à désinstaller des jeux au moment où je suis en panne juste pour pouvoir faire de la place pour la suite. Il y aura toujours des limitations mais je n’aime pas ne pas pouvoir garder au moins une poignée de jeux installés pendant de longues périodes. J’adore emmener des amis à travers Demon’s Souls, mais de gros morceaux d’espace sont extrêmement importants en ce moment, surtout à mesure que les jeux prennent de l’ampleur.

Microsoft l’a compris dès le lancement avec la carte d’extension de stockage Xbox (certes chère) pour la Xbox Series X et la Xbox Series S. L’utilisation de cartes SD par Nintendo et Valve pour leur matériel signifie qu’à l’heure actuelle, la PS5 est le seul appareil de jeu majeur sur quels joueurs doivent jongler avec les jeux installés.

Un rapport de Bloomberg plus tôt cette année indique que Sony prévoit d’activer la prise en charge des SSD au cours de l’été. Même sans ce rapport, je suppose et j’espère qu’il arrivera bientôt. Le prix n’est pas le facteur ici – toute solution de stockage ultra rapide sera chère – mais le simple fait d’avoir l’option ne peut pas venir assez tôt. Je sais que je suis plus que disposé à dépenser beaucoup d’argent sur un SSD pour étendre ma PS5 et je suis sûr que beaucoup d’autres le sont aussi.

Sony a une grande liste de titres à venir, avec 25 jeux en développement pour la PS5 en ce moment, dont Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 et le prochain God of War. Plus tôt Sony résoudra la limitation de stockage actuelle, plus tôt les joueurs pourront pousser un soupir de soulagement au lieu de supprimer avec résignation un autre jeu au moment où un nouveau arrive.

Moins est plus

Disque SSD portable Samsung T7 (500 Go)

Des vitesses plus rapides pour vos jeux

Bien que vous ne puissiez pas jouer à des jeux PS5 à partir d’un SSD externe, vous pouvez stocker des jeux PS4 et PS5 sur un seul, libérant ainsi votre stockage interne pour les titres de nouvelle génération qui en ont besoin. 500 Go représentent beaucoup moins de stockage que 8 To, mais les SSD sont nettement plus chers que les disques durs.

