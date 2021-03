Le steward confirme que Max Verstappen a fait face à une pénalité de cinq secondes

Le responsable de la Formule 1, Emanuele Pirro, a déclaré que Max Verstappen aurait au pire écopé d’une pénalité de cinq secondes au Grand Prix de Bahreïn.

Dans les phases finales de l’ouverture de la saison, Verstappen et Sir Lewis Hamilton ont joué leur rôle dans une lutte scintillante pour la victoire, une fois que Hamilton est sorti victorieux pour commencer sa poursuite d’un huitième championnat du monde avec la victoire.

Cela n’a pas été sans controverse car Verstappen a été contraint de rendre l’avance à Hamilton après avoir enfreint les limites de la piste pour le dépasser au virage 4. Hamilton avait entre-temps été averti pour avoir constamment abusé des limites de la piste à ce virage tout au long de la course.

«Il était clair que tant dans les séances d’essais que lors des qualifications, le pilote qui sortirait de la piste au quatrième virage perdrait son temps au tour. Cela est arrivé plusieurs fois à plusieurs pilotes », a déclaré Pirro au Corriere dello Sport, cité par RacingNews365.com.

«Hamilton a dépassé les limites de la piste un peu trop souvent, créant un avantage répété. C’est pourquoi [FIA race director Michael] Masi, le seul à avoir le pouvoir de parler aux équipes, a appelé Mercedes pour les avertir que si Hamilton le faisait plus souvent, il obtiendrait le drapeau noir et blanc. Cela pourrait éventuellement entraîner une punition.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Et donc, en ce qui concerne le dépassement de Verstappen sur Hamilton, Pirro a déclaré que les règles étaient claires.

«Il ne peut y avoir de malentendu là-bas, selon le paragraphe 27.3 du règlement sportif, c’est très clair: vous ne pouvez pas faire de dépassement là où vous dépassez les limites de la piste.

«Verstappen l’a fait, même s’il ne l’a pas fait exprès, il est simplement allé un peu large. À ce stade, Masi a averti Red Bull et a informé que Verstappen pouvait rendre sa position.

«Un directeur de course n’obligera jamais rien, car il n’est pas autorisé à le faire, il ne peut que le suggérer. Verstappen a rendu la place et nous n’avons donc plus eu à nous occuper de l’affaire spécifiquement.

À l’époque, Verstappen avait déclaré à Red Bull à la radio qu’il aurait dû simplement conserver le poste, estimant qu’il aurait facilement pu accumuler un écart de cinq secondes pour annuler la pénalité qu’il s’attendait à ce qu’il se produise.

Et si le Néerlandais avait emprunté cette voie, Pirro a confirmé « qu’il aurait toujours été puni jusqu’à 5 secondes ».

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!