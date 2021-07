Le stock appartenant à Rakesh Jhunjhunwala s’est approvisionné à 6 % en une semaine ; les analystes ont abaissé la note pour “vendre”

Le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala et sa femme possèdent plus de 9% du capital de l’entreprise.

Nouvelles du portefeuille Jhunjhunwala : Le cours de l’action du fabricant de produits agrochimiques Rallis India, appartenant à Rakesh Jhunjhunwala, a chuté de 6% au cours de la dernière semaine, après de faibles résultats trimestriels. Rallis India a annoncé une baisse de 1,4% en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 82,3 crore au cours du trimestre avril-juin en raison de performances opérationnelles inférieures aux attentes. Ceci malgré une croissance de 11,7% du chiffre d’affaires au cours de la même période. La performance trimestrielle terne a contraint les analystes de Kotak Securities à déclasser l’action à la notation « Vendre » et à réduire la juste valeur à 300 Rs par action. Le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala et sa femme possèdent plus de 9% du capital de l’entreprise.

Kotak Securities – Vendre

Juste valeur : Rs 300

Vendredi matin, le cours de l’action de Rallis India était en baisse de 2,7% à Rs 317 par action. Les analystes de Kotak Securities ont déclaré que Rallis India a signalé une baisse de 5% de l’EBITDA au cours d’un trimestre saisonnier fort. « L’EBITDA de Rallis a baissé de 5 % au cours de son trimestre le plus fort en raison de la hausse des prix des matières premières et des dépenses fixes. Le retard des investissements, la hausse des prix des matières premières et les faibles performances de la saison Kharif ont entraîné une réduction de 8 à 10 % de nos estimations d’EBITDA pour l’exercice 2022-23E », ont-ils déclaré. Alors que la société est sur le point de terminer ses dépenses d’investissement, Kotak Securities a déclaré qu’elle était prudente sur les dépenses d’investissement et sa montée en puissance ; et craignent que cela n’entraîne une allocation de capital dilutive pour le RoCE.

Edelweiss – Tenir

Objectif de prix : Rs 311

Les activités nationales de Rallis India ont enregistré une croissance saine des revenus, mais Edelweiss Securities est préoccupée par les activités internationales. « Le commerce international a baissé de 8 % sur un an en raison d’un débordement des ventes au premier trimestre de l’exercice 21. Les rallyes voient une utilisation optimale dans la plupart des IA ; Cependant, la métribuzine continue d’être sous pression en raison de la faiblesse de la demande », ont-ils déclaré dans une note. Voyant le retard dans la reprise des affaires internationales, les titres Edelweiss ont une cote « Hold » sur l’action avec un prix cible de Rs 311.

ICICI Direct – Acheter

Objectif de prix : Rs 400

D’autre part, misant sur les investissements pour favoriser les performances futures, ICICI Direct a une cote d’achat sur le titre. “Nous conservons la note ACHETER en raison de meilleures perspectives de croissance des activités de soins des cultures nationales et internationales”, ont-ils déclaré. Une pression plus faible sur les prix des molécules clés sur le marché international, ainsi qu’une meilleure visibilité sur la croissance des volumes, l’intégration en amont de quelques techniques peuvent probablement se traduire par une amélioration des marges brutes et une augmentation des revenus commerciaux de la synthèse personnalisée/CRAMS sont considérées comme des déclencheurs clés pour le stock. ICICI Direct a un objectif de Rs 400 sur le stock.

Rakesh Jhunjhunwala et son épouse Reka Jhunjhunwala détiennent une participation de 9,93 % dans Rallis India. L’investisseur as a réduit sa participation dans la société au cours du trimestre juillet-septembre de l’année dernière de 10,3%. Depuis la vente massive de mars 2020, le titre a augmenté de 88 %.

