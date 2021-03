Le stock APXT semble bon, d’autant plus que l’épuisement SPAC s’installe

Acquisition de la technologie Apex (APXT) a été créée par Bessemer Venture Partners, qui est active en tant que capital-risqueur dans la Silicon Valley depuis 1975. (Bessemer a été fondée en 1907 en tant que family office d’un magnat de l’acier.) APXT stock représente une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Source: NESPIX / Shutterstock.com

Apex utilise les SPAC pour acheminer ses investissements directement sur le marché public, sans les frais que les banquiers d’investissement de Wall Street factureraient.

C’est précisément pour cela que le modèle SPAC a été conçu, et leur premier accord sur le marché public est AvePoint, une Microsoft (NASDAQ:MSFT) partenaire basé à Jersey City, NJ

AvePoint a été créé en 2001 pour aider les entreprises à sauvegarder et à migrer leurs données. Au cours de sa première décennie, cela signifiait la vente de licences logicielles aux entreprises qui géreraient les sauvegardes locales. Une fois la transaction conclue, les actions se négocieront sous le nom d’AVPT.

Un examen plus approfondi du stock APXT

En tant qu’entreprise privée, AvePoint a reçu 290 millions de dollars de financement au fil des ans. Le PDG Tianyi Jiang, qui s’appelle TJ, admet que la société a connu une période difficile de 2013 à 2016, car Microsoft s’est engagé envers Azure et AvePoint a dû s’engager dans un modèle commercial Software as a Service (SaaS).

Cette transition a porté ses fruits au cours des dernières années, car AvePoint a lancé son assistant virtuel AvePoint (AVA), automatisant le processus de recherche de contenu perdu lors de cette transition.

Le résultat a été une croissance de 31% en 2020, que l’entreprise estime durable, et des marges bénéficiaires brutes supérieures à 70%.

En vertu de l’arrangement annoncé pour la première fois en novembre, il y a une nouvelle série d’investissements privés d’une valeur de 140 millions de dollars. Les actionnaires existants retireront 258 millions de dollars mais conserveront 72% des capitaux propres. L’accord, y compris la tournée de présentation des investissements, devrait coûter 49 millions de dollars, bien moins qu’une introduction en bourse traditionnelle.

Microsoft, Revenue et l’accord AvePoint

La valeur totale de la transaction est d’environ 2 milliards de dollars. Cela semble élevé sur la base d’un chiffre d’affaires 2020 de 152 millions de dollars. Mais ce n’est que 9 fois le chiffre d’affaires attendu de 194 millions de dollars en 2021 et 6,7 fois le chiffre d’affaires attendu de 257 millions de dollars en 2022.

Avec de nombreux fournisseurs d’applications cloud qui vendent 10 fois leurs revenus et plus, le prix est raisonnable.

AvePoint devrait être bon sur les projections en raison de sa niche. Microsoft a entièrement migré vers sa suite d’applications 365 basée sur le cloud et la sauvegarde des fichiers sur le cloud (par opposition à localement) est logique.

Cela est d’autant plus vrai que Microsoft continue de gagner des parts dans le cloud, même contre Amazon.Com (NASDAQ:AMZN).

Pour poursuivre sa croissance, AvePoint se joint à la ruée vers des industries spécifiques, dans ce cas avec un produit pour l’enseignement supérieur. Cela comprend des outils de planification des programmes, de test et de gestion de la correspondance.

L’action APXT se négocie à environ 11,50 $. Depuis que l’accord AvePoint a été annoncé fin novembre, cependant, les actions sont en baisse par rapport à des sommets approchant 17 $. Cela est conforme au scepticisme croissant à l’égard des SPAC et à la rotation du marché loin de la technologie alors que l’économie rouvre après la pandémie.

Même au prix actuel, notre Chris MacDonald appelle la transaction chère.

Mark Hake pense que les actions pourraient augmenter après la fusion, écrivant qu’AvePoint pourrait valoir 28 à 65% de plus.

La ligne de fond

C’est peut-être le meilleur SPAC que j’ai examiné depuis un certain temps.

Vous avez un créneau solide, une entreprise à croissance rapide et des attentes raisonnables. Vous avez même un prix raisonnable.

En tant qu’investisseur, vos plus gros gains viendront de l’achat de bonnes entreprises avant les autres. Le repli de la tarification SPAC signifie qu’AvePoint a un prix raisonnable par rapport aux autres applications cloud. Ses projections de croissance semblent également réalisables. Je pense que vous pouvez l’acheter ici.

Au moment de la publication, Dana Blankenhorn détenait directement des parts dans MSFT et AMZN.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le sur @danablankenhorn ou abonnez-vous à sa sous-pile https://danafblankenhorn.substack.com/.