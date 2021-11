Le stock d’AAPL établit un nouveau record historique à la suite des dernières rumeurs sur les voitures Apple

Juste après une nouvelle vague de rumeurs sur le projet de voiture autonome d’Apple, le cours de l’action Apple a atteint un nouveau sommet historique aujourd’hui, atteignant 157,87 $ par action avant de reculer légèrement.



Le précédent record intrajournalier a été ramené le 7 septembre à 157,26 $, et l’action d’Apple est désormais en hausse de plus de 21 % jusqu’à présent en 2021 et de 33 % au cours des douze derniers mois.

Les investisseurs envisagent sans aucun doute l’impact potentiel de l’entrée d’Apple sur le marché automobile massif, mais tout lancement est encore dans plusieurs années, l’objectif supposé d’Apple de 2025 étant considéré comme optimiste, même par certains au sein de l’entreprise.

Nous sommes déjà le mardi 26 octobre en Nouvelle-Zélande, en Australie et dans plusieurs pays d’Asie, ce qui signifie que c’est le jour du lancement du MacBook Pro. Les clients de Nouvelle-Zélande et d’Australie sont toujours les premiers à mettre la main sur de nouveaux appareils en raison des différences de fuseau horaire, et les nouveaux modèles de MacBook Pro ne font pas exception. Les modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces commencent à arriver chez les clients qui ont précommandé en dernier…