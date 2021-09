Le stock d’ABNB est en hausse et voici quand – et pourquoi – acheter

Wall Street est en mode verrouillage. Mais dans un marché composé d’actions, les investisseurs ont été occupés à réserver des séjours en actions de Airbnb (NASDAQ :ABNB). Dans l’avenir, le moment est-il venu pour les investisseurs d’envisager un achat d’actions ABNB pour leurs propres portefeuilles ?

Source : AlesiaKan / Shutterstock.com

Regardons ce qui se passe hors et sur le graphique des prix de l’action alt-travel, puis proposons une détermination ajustée au risque qui devrait garder les locataires à long terme dans l’action ABNB des campeurs plus heureux.

Est-ce qu’une grippe saisonnière ou pire, Covid-19 et sa variante delta vous déprime ? Pour les investisseurs qui s’installent dans les sociétés à grande capitalisation et à large assise S&P 500, ces facteurs semblent contribuer à une certaine fatigue modeste d’environ 1,50 % sur le mois.

Pourtant, ce n’est guère le cas dans les actions ABNB. Les actions sont en hausse de 8% alors que nous entrons dans la seconde moitié de septembre.

Les actions d’ABNB tirent des intérêts

Alors pourquoi cet intérêt soudain pour l’ABNB ? Eh bien, ce n’est pas comme si l’ABNB avait apprécié les voyages avec le marché au sens large. Et pour être juste, cela pourrait être assez incitatif.

La réalité est que le petit changement de septembre dans l’itinéraire de voyage du témoin fait suite à 11 mois consécutifs éblouissants de nouveaux sommets et de gains approchant les 20% sur l’année.

Vous vous souvenez de cette rotation généralisée vers les valeurs de valeur et les valeurs cycliques cette année ? Il est peut-être temps de revoir ces raisons car elles retiennent moins l’eau aujourd’hui étant donné la frénésie d’achat féroce.

Dans le même temps, depuis qu’elle a culminé en février à 219,94 $, l’action ABNB reste 25 % en dessous de son plus haut. De plus et à son plus faible en mai, les actions d’Airbnb ont corrigé jusqu’à 40%.

Ainsi, alors que la saisonnalité baissière et la pandémie continuent d’être un visiteur indésirable sont des raisons suffisamment décentes pour retirer un peu de graisse des portefeuilles de « valeur » multiple plus élevés d’aujourd’hui, c’est un peu moins pertinent pour les actions ABNB d’aujourd’hui.

De plus, couplée à de solides bénéfices le mois dernier, l’idée qu’il y a toujours un marché haussier quelque part et les mots popularisés par James Cramer de CNBC, devraient et sont probablement plus en écho auprès des investisseurs d’ABNB en ce moment.

Graphique des cours mensuels de l’action ABNB

Source : Graphiques par TradingView

Je suis d’accord, il y a toujours un marché haussier quelque part. Et aujourd’hui, malgré les gains de ce mois-ci ou la remontée de son plus bas de mai, l’action ABNB offre un endroit à proximité pour participer à ce type d’action.

Comme le révèle le graphique mensuel illustré d’Airbnb, les actions s’approchent d’une cassure de la bougie du plus bas de mai. Si les actions sont en mesure de surmonter l’obstacle technique, l’action ABNB dépasserait également le niveau de retracement de 50% de son cycle de marché baissier.

Essentiellement, les investisseurs haussiers obtiennent deux victoires techniques pour le prix d’une, ce qui, ensemble, est de bon augure pour des jours meilleurs pour les actions Airbnb.

Un rallye à travers le niveau de Fibonacci place ABNB dans le bon côté d’une base en forme de coupe corrective à vie. Et si l’histoire doit se répéter ou au moins rimer, la tendance haussière pourrait conduire à une percée très puissante vers de nouveaux sommets historiques.

De manière prudente, un mouvement mesuré hors de la base de la coupe pourrait éventuellement trouver des actions allant au nord de 300 $ au cours de la prochaine année à dix-huit mois en fonction de la taille de la formation.

Que faire

Autant, acheter dans une phase de marché haussier émergente en actions ABNB offre un profil risque-rendement attrayant basé sur le signal d’achat proposé jusqu’au plus haut de mai et le niveau de Fibonacci de 50 %.

En bout de ligne cependant, et pour toute entreprise haussière dans les actions, avoir une assurance voyage sur une position longue ABNB telle qu’un écart de vente marié ou un collier activement géré est toujours une politique bienvenue du point de vue de ce stratège.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.