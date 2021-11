Le stock d’alimentation de la prise a été initialement abandonné malgré l’augmentation des conseils. Qu’est-ce qu’il y a derrière.

Taille du texte

Le stock de plug est toujours en hausse d’environ 20% depuis le début de l’année.

Alimentation de la prise de courtoisie

Actions dans une société de technologie de pile à combustible à hydrogène

Branchez l’alimentation

a d’abord chuté après que les ventes de la société au troisième trimestre n’aient pas répondu aux attentes des analystes. Les actions se sont toutefois redressées lors des échanges de mercredi. Les investisseurs se concentrent sur l’orientation.

L’action Plug Power (symbole : PLUG) était en baisse d’environ 5 % dans les échanges avant commercialisation. Les actions avaient clôturé en baisse de 0,5% dans les échanges réguliers de mardi. Les

S&P 500

et

Moyenne industrielle Dow Jones

ont baissé respectivement de 0,4% et 0,3%.

L’action est maintenant en hausse d’environ 1,2% mercredi à midi, à 41,13 $ par action.

Plug a déclaré une perte de 19 cents par action sur 144 millions de dollars de ventes. Wall Street recherchait une perte de huit cents par action sur 145 millions de dollars de ventes. Les revenus n’ont pas autant d’importance que les ventes pour Plug, c’est une entreprise à forte croissance.

La direction a toutefois relevé ses prévisions financières pour 2022. Elle prévoit désormais de générer environ 913 millions de dollars de ventes. Les prévisions précédentes prévoyaient un chiffre d’affaires d’environ 838 millions de dollars.

Une orientation plus élevée est l’une des raisons pour lesquelles l’action ne baisse pas davantage après une vente manquée dans les échanges après les heures normales. Et l’action n’est probablement pas en hausse parce que les actions, à la clôture de mardi, ont gagné environ 45% au cours des trois derniers mois. Les actions peuvent se vendre après un rapport solide sur les bénéfices lorsqu’elles sont à ce point en hausse.

Et appeler la réaction de Plug stock après le rapport trimestriel semble presque impossible : il a chuté le jour suivant un rapport quatre des huit derniers trimestres. Il a chuté après des gains et des gains manqués. Il a également gagné après des battements et des ratés de gains.

La direction se sent bien à propos du trimestre qui vient d’être rapporté et a souligné toutes les nouvelles récentes de la société, y compris un événement pour les investisseurs dans la technologie de l’hydrogène et de nouveaux partenariats coréens, entre autres.

Les réactions aux gains sont importantes, mais à long terme, elles n’ont pas tant d’importance. N’oubliez pas que l’action Plug est toujours en hausse d’environ 20 % depuis le début de l’année, à la clôture, et les actions ont gagné 973 % en 2020, les investisseurs devenant plus optimistes quant aux perspectives des technologies de transport à base d’hydrogène.

Écrivez à Al Root à [email protected]