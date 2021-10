Le stock d’ASTR commence à chauffer avant un catalyseur clé du 27 octobre

Aujourd’hui, Espace Astra (NASDAQ :ASTR) a poursuivi sa récente ascension à la hausse. Au cours des cinq derniers jours de bourse, l’action ASTR a augmenté de manière volatile, mais quelque peu cohérente.

Source : Shutterstock

En effet, il semble que le sentiment des investisseurs à l’égard des actions spatiales commence enfin à se redresser. Secteur fortement battu depuis l’été, Astra Space n’a pas échappé à ces mouvements sectoriels.

Astra est une société qui n’est devenue publique que via une fusion inversée de société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) en juillet. Depuis lors, les actions sont passées du prix de l’offre publique initiale (IPO) de 10 $ par action à plus de 15 $ par action en juillet. Cependant, les récentes baisses ont amené l’action ASTR à un niveau aussi bas que 7,32 $ par action.

Aujourd’hui, Astra Space a retrouvé la stabilité autour de son prix d’introduction en bourse SPAC. Il semble que les investisseurs soient de plus en plus optimistes à l’égard de cette entreprise et de ce secteur. Plongeons-nous dans ce qui peut conduire cet enthousiasme aujourd’hui.

Le lancement à venir donne un élan au stock ASTR

Comme nous l’avons souligné plus tôt ce mois-ci, Astra Space a un catalyseur à venir que les investisseurs surveillent.

Ce mercredi 27 octobre, Astra Space marquera le premier jour de deux fenêtres de lancement pour le lancement par Astra d’un lancement orbital commercial pour l’US Space Force. Les deux fenêtres de lancement ont été identifiées comme étant du 27 au 31 octobre et du 5 au 12 novembre.

Les investisseurs suivront de près ce lancement à venir pour diverses raisons. La plupart des investisseurs en actions ASTR ont à l’esprit le précédent arrêt du moteur de la société, qui a été lancé cet été. Depuis lors, l’action Astra Space est sur une trajectoire assez descendante. Un lancement parfaitement exécuté pourrait changer ce récit très rapidement.

En conséquence, il semble que l’action ASTR soit actuellement dans la catégorie à haut risque et à haute récompense. Les investisseurs agressifs qui cherchent à investir de l’argent dans cette action peuvent être bien récompensés. Cependant, il s’agit d’une action que les investisseurs devront probablement surveiller de près dans les semaines à venir.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.