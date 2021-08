Le stock d’ASTR devrait augmenter de 26 % à mesure que l’activité de lancement se développe

Astra Espace (NASDAQ :ASTR), la nouvelle société publique de lancement dans l’espace après sa récente fusion SPAC (société d’acquisition à usage spécial), s’apprête à décoller avec son premier lancement de fusée. Cela devrait se produire dans une fenêtre de 16 jours à partir du 27 août. L’action ASTR bénéficiera probablement d’un bon coup de pouce de l’événement, ce qui pourrait obliger les analystes à commencer à se concentrer sur son potentiel de revenus et de bénéfices.

Jusqu’à présent, le titre a fait du surplace depuis la clôture de sa fusion SPAC. En fait, il se négocie en-dessous de 10,00 $, au 17 août (9,86 $), qui était le prix initial de l’introduction en bourse de SPAC.

Quelle est la prochaine étape pour Astra

En effet, Astra commencera à générer ses premiers revenus de lancement spatial sérieux avec ce lancement. La société a récemment publié ses résultats financiers du deuxième trimestre le 12 août, ne montrant aucun revenu et 31,3 millions de dollars de pertes nettes. De plus, le taux de consommation de trésorerie était à peu près le même à 29,45 millions de dollars, selon le tableau des flux de trésorerie. Ce relevé fait apparaître le même niveau de free cash flow (FCF) négatif.

Par conséquent, c’est une bonne chose qu’Astra Space ait plus de 452 millions de dollars en espèces dans son bilan. Les fonds sont issus de la fusion SPAC et d’une augmentation de capital de PIPE (investissement privé en capital public) financée par Roche noire (NYSE :NOIR), un grand gestionnaire de fonds.

En effet, l’argent liquide offre une longue piste à la consommation d’argent liquide, qui devrait durer un certain temps.

Cependant, la croissance des revenus devrait s’amorcer bientôt. Par exemple, dans la publication des résultats, Astra Space a déclaré avoir désormais signé un accord de lancement multiple avec Planète Labs (NYSE :DMYQ) en tant que nouveau client public du satellite. De plus, elle a signé un deuxième contrat avec Nasa ainsi qu’un contrat avec Spire mondial (NYSE :RS) qui vient également d’être rendue publique sur le NYSE.

En fait, le seul analyste qui couvre les actions de la Deutsche Bank pense que la société produira 3 millions de dollars de revenus cette année et 59 millions de dollars d’ici l’année prochaine. De plus, les revenus commencent vraiment à augmenter après cela. Selon les prévisions de l’analyste, il atteindra 185 millions de dollars d’ici 2023 et 445 millions de dollars en 2024. Bien sûr, ce ne sont que des prévisions, mais si elles se réalisent, le stock d’ASTR est actuellement très bon marché.

Quelle est la valeur de l’action ASTR

Au 17 août, la capitalisation boursière d’Astra était de 2,535 milliards de dollars, selon Yahoo! Finance, qui a souvent eu l’évaluation la plus précise. Cela le place à seulement 5,7 fois les ventes prévues pour 2024.

Cependant, après actualisation des revenus prévisionnels à 10 % par an pendant 3,5 ans, la valeur actuelle des revenus de 2024 de 445 millions de dollars est de 318,8 millions de dollars année.) Cela place son multiple prix/ventes (P/S) actualisé à 8,0 fois (c’est-à-dire 2 535 millions de dollars/318,8 millions de dollars).

Ensuite, nous estimons qu’une valorisation plus appropriée pour le stock ASTR est de 10 fois les ventes. Cela donne une valeur marchande de 3,188 milliards de dollars (c.-à-d. 318,8 millions de dollars x 10). Cela implique qu’au prix d’aujourd’hui, l’action ASTR vaut 25,76 % de plus que le prix d’aujourd’hui (c’est-à-dire 3,188 milliards de dollars / 2,535 milliards de dollars -1 = 25,76 %).

En conséquence, attendez-vous à ce que l’action ASTR augmente de 26 % pour atteindre 12,40 $ (c’est-à-dire 9,86 $ aujourd’hui x 25,76 %). Ceci est également proche du prix cible de la Deutsche Bank de 13,00 $ par action.

Que faire avec le stock ASTR

Les investisseurs devraient être ravis maintenant qu’un certain nombre de sociétés de fusées et de satellites sont devenues publiques. En fait, tout récemment, une entreprise innovante de satellite en tant que service, Momentus Inc (NASDAQ :MNTS) est également devenue publique via une fusion SPAC qui vient de se clôturer. Cela fait quatre sociétés de lancement spatial / satellite qui sont devenues publiques et ont levé des capitaux au cours des derniers mois.

De toute évidence, il s’agit d’une nouvelle industrie publique qui peut donner de bons résultats. Cela deviendra évident à mesure que les activités de lancement spatial et de satellite continueront de croître.

Mais une chose que les investisseurs peuvent faire maintenant est de commencer à accumuler des actions dans Astra Space car c’est 26% trop bon marché. Au fur et à mesure que de plus en plus d’analystes découvriront les prévisions de croissance du titre et de l’industrie, ils rédigeront des rapports. Cela pourrait agir comme un catalyseur pour le stock.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

