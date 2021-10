Le stock d’ATER pourrait encore baisser en raison de problèmes de dilution

Atérien (NASDAQ :ATER) l’action est susceptible de baisser davantage étant donné son besoin de lever plus de capitaux avec des pertes continues. Il s’agit d’un changement par rapport à ma position précédente sur le stock ATER par rapport à mon dernier article du 30 septembre.

Depuis lors, j’ai passé en revue la situation des finances de l’entreprise ainsi que plusieurs articles dans Seeking Alpha. En fait, l’un de ces auteurs a également changé d’avis. Ils indiquent clairement que l’entreprise aura probablement besoin d’une nouvelle injection de capital.

Cette augmentation de capital s’ajoutera également à l’énorme dilution accordée à l’un de ses prêteurs. En effet, l’analyste de Seeking Alpha qui a changé d’avis, Moat Investing, a prévu que cette dilution pourrait être de l’ordre de 40 à 60 %. Cela proviendra à la fois des actions et des bons de souscription qui doivent être émis à son prêteur.

Où en sont les choses

Dans l’état actuel des choses, la société perd toujours de l’argent même après avoir renoncé à d’énormes quantités de dilution à son prêteur. Cela pourrait exiger que la société émette plus de capital en raison de ses pertes de transport en cours.

Par exemple, au dernier trimestre, la société a enregistré une perte avant impôts de 36,3 millions de dollars. De plus, pour le semestre clos le 30 juin, son flux de trésorerie d’exploitation était une perte de 32,836 millions de dollars. Après les dépenses en immobilisations, la perte de flux de trésorerie disponible était de 32,9 millions de dollars. Cela peut être vu dans le tableau des flux de trésorerie consolidé d’Aterian.

C’est totalement insoutenable pour une entreprise comme Aterian avec des liquidités de seulement 26,7 millions de dollars et des passifs à court terme de 74,7 millions de dollars en décembre 2020. Certains de ces passifs ont peut-être été pris en charge avec l’accord sur les actions du prêteur, mais cela ne tient toujours pas compte de les pertes de trésorerie en cours.

En termes simples, l’entreprise a besoin d’au moins 50 millions de dollars supplémentaires ou peut-être 60 millions de dollars. Cela représente une autre dilution de 16% à 19% par rapport à la valeur boursière existante de 320,8 millions de dollars. Et c’est avant que nous connaissions la pleine valeur de la dilution (c’est-à-dire les nouvelles actions à émettre) pour le prêteur existant.

En d’autres termes, la société va probablement devoir émettre plus d’actions, ce qui fera chuter facilement les actions d’ATER de 20 %. C’est après la dilution de 40 % à 60 % des émissions d’actions et de bons de souscription du prêteur.

Où cela laisse ATER Stock

En plus de cela, nous ne savons pas si l’entreprise aura toujours des problèmes de coûts d’expédition pour ses produits de vente au détail. Comme vous vous en doutez, cela signifie que les investisseurs vont examiner la publication des résultats du troisième trimestre à venir ainsi que le bilan et les états des flux de trésorerie. Cela ne se produira pas avant la deuxième semaine de novembre ou plus tard si les tendances passées en matière de publication des bénéfices se maintiennent.

Les analystes du côté acheteur sont toujours positifs sur le titre. Par exemple, Seeking Alpha indique que cinq analystes ont un objectif de cours moyen de 13,00 $ par action. TipRanks.com rapporte que quatre analystes qui ont écrit sur l’action au cours des trois derniers mois ont un objectif de cours moyen de 12,50 $. Ces deux ensembles d’objectifs sont nettement supérieurs au prix actuel de 6,68 $ par action au 26 octobre.

Mais je reste sceptique. Je ne pourrai pas déterminer l’objectif de cours tant que je ne connaîtrai pas la pleine mesure de la dilution possible des actions à émettre au prêteur. Pour l’instant, c’est indéterminable.

De plus, les résultats du troisième trimestre peuvent afficher des pertes substantielles dues à l’augmentation des frais d’expédition et aux retards.

Ce que les investisseurs devraient faire avec l’action ATER.

Par conséquent, la plupart des investisseurs patients prendront probablement leur temps avec l’action ATER. Le fait est qu’il y a une forte probabilité de nouvelles baisses du stock. Cela pourrait provenir du grand nombre d’actions remises au prêteur et également d’une nouvelle augmentation de capital.

La plupart des investisseurs attendront probablement que cette dilution soit passée, ainsi que toute autre action qui devra être émise en raison de ses pertes en cours. En d’autres termes, ne vous précipitez pas pour acheter des actions ATER.

A la date de publication, Mark R. Hake n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.