Le stock de CCIV pourrait continuer de se redresser à court terme

Deux facteurs ont mis le vent hors de Churchill Capital IV (NYSE:CCIV) Stock. D’abord, lorsque les rumeurs de fusion de cette SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale) avec Moteurs lucides est devenu un fait, les investisseurs ont vendu aux nouvelles. C’est pourquoi le titre, qui a grimpé en flèche plus de six fois avant l’annonce, a plongé fin février.

Source: T. Schneider / Shutterstock.com

Deuxièmement, la correction des actions EV, qui a commencé à peu près au même moment. Alors que les investisseurs soumissionnaient le secteur à plusieurs reprises en 2020 et au début de 2021, il semblait que rien n’allait arrêter cette tendance d’investissement populaire. Mais, la hausse des taux d’intérêt et les inquiétudes au sujet de la valorisation ont convaincu beaucoup qu’il était temps d’appuyer sur le bouton «vendre».

Pourtant, maintenant, la poussière s’est installée sur ces deux problèmes. Le secteur est loin d’avoir retrouvé ses récents sommets. Mais, les grands noms commencent à monter un rebond. Et cela inclut les actions CCIV. Trouvant un support à environ 22 $ par action, l’action EV SPAC recommence à tendre à la hausse.

Bien sûr, il est peut-être trop tôt pour appeler cela le début d’une reprise. Des inquiétudes quant à savoir s’il peut battre les titulaires comme Tesla (NASDAQ:TSLA), et dominer le marché des véhicules électriques de luxe, restent sur la table. Mais, les nouvelles récentes contribuent à étayer le cas taureau. Si des développements plus positifs se produisent, il peut suffire de le renvoyer au-dessus de 30 $ par action.

Des nouvelles ultérieures pourraient soutenir les mouvements à la hausse des prix des actions CCIV

Des chiffres de livraison meilleurs que prévu ont aidé le stock de Tesla à commencer à se redresser. Les récents chiffres de livraison aident également à soutenir les actions du fabricant de véhicules électriques basé en Chine Nio (NYSE:NIO). Mais, pour un nom électrique naissant comme celui-ci, qu’est-ce qui va aider à soutenir une reprise du cours de son action?

Des informations récemment diffusées, telles que des détails sur ses capacités de fabrication et ses numéros de réservation, pourraient commencer à renouveler la confiance qu’elle pourra un jour dominer l’espace des véhicules électriques haut de gamme. Comme je l’ai mentionné précédemment, Lucid a plus qu’assez d ‘«ingrédients du succès» de son côté. Ces signes supplémentaires de progrès ne sont que la cerise sur le gâteau.

Bien sûr, il n’est pas garanti que Lucid soit destiné à devenir le roi des véhicules électriques haut de gamme. Tesla s’est déjà imposé dans cet espace. Avec un fossé économique existant, il peut encore avoir un avantage sur ce parvenu.

Pourtant, il n’est peut-être pas sage de supposer que Tesla est insubmersible. Il peut présenter de nombreux avantages lorsqu’il s’agit de fabrication à grande échelle. Mais, ses efforts pour élargir sa base d’utilisateurs peuvent lucide une ouverture pour une grande partie du marché du luxe.

Lucid contre Tesla

Est-ce que Lucid Motors commencera à manger le déjeuner de Tesla? Ou est-ce que le fabricant de VE établi a le pouvoir d’empêcher que cela ne se produise? Tout d’abord, regardons le côté de cet argument qui est baissier sur les perspectives de Lucid.

Récemment, un contributeur de Seeking Alpha a expliqué pourquoi cette société n’était pas la prochaine Tesla. Croyant que Lucid est «voué à l’échec», le commentateur énumère de nombreuses façons pourquoi cette société n’usurpera pas le top dog EV. Les raisons principales incluent un environnement plus compétitif, ainsi que son inexpérience relative dans la production à grande échelle.

Étant donné que cette entreprise doit encore faire ses preuves, les deux sont des points valables. De plus, comme le commentateur baissier l’a également souligné, acheter à l’évaluation implicite post-fusion d’aujourd’hui (30 milliards de dollars) n’a pas de sens, étant donné le prix de l’action en fonction de ce qui pourrait arriver, plutôt que de ce qui s’est passé.

Ok, que diriez-vous du cas le plus haussier. Autrement dit, Lucid est à la hauteur des attentes actuelles de Wall Street et transforme Tesla en un dinosaure relatif? Le 6 avril, Josh Enomoto d’InvestorPlace a souligné comment Lucid pouvait battre Tesla en ce qui concerne le haut de gamme du marché premium.

À savoir, alors que Tesla tente de devenir un véhicule de marché de masse, Lucid se concentre uniquement sur la fabrication de véhicules électriques pour les riches. Cela pourrait porter ses fruits, selon la thèse d’Enomoto, les facteurs économiques actuels ne sont pas de bon augure pour la tranche de revenu intermédiaire.

Il y a assez de choses en jeu pour propulser ce SPAC plus haut avant sa fusion

En plus de la thèse d’Enomoto ci-dessus, je peux voir une autre façon dont la stratégie de marché de masse de Tesla pourrait se retourner contre nous, d’une manière qui profite à Lucid. Je parle du risque que Tesla perde une partie de son cache de marque, car il élargit sa clientèle avec des modèles moins chers.

Si Teslas devenait davantage une voiture de masse, sa base de propriétaires actuelle pourrait la laisser tomber pour quelque chose qui transmet mieux un statut social élevé. Cela peut permettre aux débutants des VE de s’emparer d’une part importante du marché haut de gamme et de répondre aux attentes.

Bien sûr, il est un peu trop tôt pour dire que Lucid battra Tesla à son propre match. Mais, avec plus d’indications sur cet accord SPAC qui porte ses fruits pour les investisseurs, il y a suffisamment de mouvement pour aider à ramener l’action de CCIV vers 30 $ par action et plus avant la conclusion de la transaction.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.