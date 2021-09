Le stock de CHPT mérite de doubler d’ici et de dépasser 40 $

Même avec la révolution des véhicules électriques en plein essor, tout le monde ne voit pas la thèse du taureau pour Point de charge (NYSE :CHPT). En effet, l’action CHPT a été réduite de moitié entre le début de 2021 et la mi-septembre, il est donc clair que le sentiment des investisseurs est au plus bas.

Source : YuniqueB / Shutterstock.com

Cela pourrait présenter une opportunité pour les personnes ayant une tolérance à la volatilité. Après tout, l’essence de l’investissement à contre-courant est de s’enthousiasmer lorsque les autres ont peur.

Le pessimisme entourant le stock CHPT pourrait-il être déplacé ? La réponse est probablement oui, puisque le gouvernement américain penche vers des politiques qui devraient profiter à ChargePoint.

Cela, ainsi que la croissance impressionnante des revenus de l’entreprise, indiquent que le cours de l’action est inférieur à ce qu’il devrait être. À long terme, cette situation devrait se corriger, entraînant d’excellents rendements pour les actionnaires patients.

Un examen plus approfondi du stock de CHPT

Il y a quelque chose à propos du prix de 20 $ – c’est comme un aimant pour le stock CHPT en 2021.

Sans aucun doute, cela doit être frustrant pour les actionnaires à long terme. Comme vous vous en souvenez peut-être, les actions ChargePoint ont atteint 44,50 $ en janvier de cette année.

Le sentiment était élevé, mais ce n’était pas le meilleur moment pour prendre une position longue. L’action CHPT a glissé à 20 $ en mars.

Croyez-le ou non, l’action a augmenté et est retombé à ce même niveau de 20 $ en avril, puis de nouveau en mai, et une fois de plus en août. Au 23 septembre, il était revenu à 20 $ et a encore changé.

Au moins, nous pouvons dire qu’il y a un fort soutien à ce niveau.

Les vendeurs ne peuvent pas s’attendre à repousser les acheteurs pour toujours. 30 $ et éventuellement 40 $ sont des objectifs de prix raisonnables – CHPT y est déjà allé et les taureaux peuvent anticiper une révision de ces niveaux de prix.

ChargePoint peut électrifier la nation

L’un des avantages d’investir dans ChargePoint est qu’il vous permet d’être indépendant de la marque.

Pour le dire autrement, vous pouvez détenir le stock et faire partie du mouvement d’électrification des véhicules sans parier sur un constructeur automobile en particulier.

Encore faudrait-il croire en l’avenir des véhicules électriques. C’est un secteur raisonnable dans lequel investir – du moins, semble le penser l’analyste de Bank of America Martyn Briggs.

Comme vous le savez peut-être, l’administration du président Joe Biden vise à ce que 50 % des véhicules produits aux États-Unis soient électriques d’ici 2030.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, selon Briggs, « vous allez devoir assister à de nombreux changements dans la chaîne d’approvisionnement. Évidemment, beaucoup de capacité de fabrication, d’énormes quantités de fabrication de batteries en particulier pour atteindre ce que nous pouvons atteindre. »

Il n’est pas difficile de relier les points et de voir comment un fabricant de chargeurs de véhicules électriques comme ChargePoint en bénéficierait.

Briggs ne s’en cache pas : « Les cibles nettes zéro sont réelles et elles ne vont pas disparaître. » Et si le gouvernement veut imposer une transition vers une mobilité zéro carbone et zéro émission, Briggs considère l’électrification des véhicules “un fruit évident à portée de main”.

Plus de ports, plus de revenus pour le stock CHPT

En parlant de fruits à portée de main, les taureaux boursiers CHPT peuvent simplement indiquer les données fiscales exceptionnelles de ChargePoint pour le deuxième trimestre 2021. À une époque où le gouvernement espère faire progresser l’électrification des véhicules, ChargePoint fait des progrès sur le plan financier.

Pour le deuxième trimestre fiscal, ChargePoint a augmenté son chiffre d’affaires de 61 % en glissement annuel. De plus, pour l’ensemble de l’année, la société a relevé ses prévisions de revenus de 15 %, dans une fourchette de 225 à 235 millions de dollars.

De plus, le réseau de bornes de recharge de ChargePoint se développe rapidement. Le nombre de ports activés de la société dépassait les 118 000 au 31 juillet. Et en passant, il s’agit d’un phénomène mondial – ChargePoint comptait plus de 5 400 de ses ports de recharge en Europe.

Il semble que l’administration Biden va faire pression pour l’électrification des véhicules. Cela devrait fournir un vent arrière à long terme pour ChargePoint. Est-ce une garantie que l’action CHPT va rebondir à court terme ? Certainement pas, car des fluctuations de prix à court terme sont inévitables.

Mais comme l’a dit Briggs, les objectifs nets zéro sont réels. Ils ne vont pas disparaître, les investisseurs doivent donc ajuster leurs stratégies en conséquence. Compte tenu des données fiscales impressionnantes de l’entreprise, la stratégie d’un investisseur avisé pourrait certainement inclure une position dans ChargePoint.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.