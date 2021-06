Le stock de COIN vaut 12% de plus sur la base de ses énormes marges d’EBITDA

in

Coinbase Global (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) a connu une période difficile depuis son inscription directe début avril, lorsqu’il a clôturé à 328,28 $. L’action COIN a grimpé jusqu’à 429 $ par action, mais a clôturé mardi à 222,47 $. Cela représente une baisse de 48% par rapport à son sommet et d’environ 32% par rapport à sa cotation directe en avril. Mais le stock de COIN vaut au moins 12% de plus que le prix d’aujourd’hui

Source : Primakov / Shutterstock.com

Cela rend également COIN très bon marché, d’autant plus que la société a généré des bénéfices stellaires pour le premier trimestre le 6 avril.

J’ai écrit à ce sujet en avril, mais cela vaut la peine d’examiner une mesure de profit en particulier : son énorme EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Il a réalisé 1,1 milliard de dollars d’EBITDA ajusté sur 1,8 milliard de dollars de revenus. Cela représente une énorme marge d’EBITDA de 61,1%. C’est pourquoi je pense que le stock de COIN vaut plus que son prix aujourd’hui.

Pourquoi le stock de Coinbase a chuté

Avant d’examiner le stock de COIN, je souhaite expliquer pourquoi le stock a-t-il autant chuté, en particulier compte tenu de son énorme rentabilité. Il ne semble certainement pas que le prochain ou les deux prochains trimestres afficheront des bénéfices nettement inférieurs. Je pense que la raison en est une préoccupation déplacée concernant la concurrence de l’échange cryptographique. Les analystes estiment que ses revenus, malgré des volumes de transactions plus élevés à l’avenir, diminueront en raison de la baisse des frais.

Par exemple, au dernier trimestre, la société a généré un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars sur un volume de transactions de 335 milliards de dollars. Cela signifie que ses frais moyens étaient de 0,537 % ou 53,7 points de base. Mais considérez ceci. Robin des Bois et Webull, deux bourses de trading en ligne populaires qui permettent un achat limité de crypto, ne facturent aucun frais. De plus, en revanche, Binance États-Unis, par exemple, un grand concurrent d’échange de crypto, ne facture que 2 points de base à 10 points de base. Les analystes supposent donc que Coinbase sera contraint de baisser ses frais de transaction.

Ben oui et non. Cela se produira probablement avec le temps, mais cela pourrait ne pas arriver de sitôt. L’une des raisons à cela est que Coinbase a une énorme part de marché et une réputation dans le domaine du commerce de crypto.

Part de marché estimée de Coinbase

Il n’y a pas de chiffres ou de bases de données qui permettent de suivre cela. Mais nous pouvons estimer la part de marché de Coinbase pour avoir une idée de son échelle. Par exemple, blockchain.com a un ensemble de graphiques montrant le volume quotidien moyen. En regardant les graphiques ici, il semble y avoir environ 6 milliards de dollars par jour en transactions blockchain. Cela équivaut à 2 184 milliards de dollars par an, à titre d’estimation approximative. Ainsi, si Coinbase effectue 335 milliards de dollars de transactions par trimestre comme au premier trimestre (1,46 billion de dollars par an), il détient une part de marché de 69 % (c’est-à-dire 1,46 billion de dollars / 2,184 billions de dollars).

Le fait est que Coinbase sait probablement que sa part de marché dans les cryptos est énorme. Il ne ressent probablement pas beaucoup de pression en ce moment pour réduire les frais. Oui, Binance a une structure de frais moins élevée, tout comme les autres courtiers en ligne, mais ces derniers n’offrent pas beaucoup de cryptos dans lesquels vous pouvez échanger.

Accordé, Bitcoin (CCC :BTC-USD) est probablement la plus grande crypto échangée et toutes ces maisons de courtage permettent d’y négocier. Cela pourrait donc aussi être un facteur à garder à l’esprit.

Où cela laisse COIN Stock

Les analystes estiment que Coinbase générera 6,41 milliards de dollars de revenus cette année et qu’il tombera à 5,84 milliards de dollars en 2022. D’ici 2023, l’estimation est de 6,96 milliards de dollars. Cependant, donnons également du crédit aux analystes et estimons que sa marge d’EBITDA passera de 61% à 50%. Cela signifie que d’ici 2023, son EBITDA atteindra 3,48 milliards de dollars.

Par conséquent, en supposant que l’action atteigne un multiple de 15 fois l’EBITDA, sa valeur d’entreprise (EV) sera de 52,2 milliards de dollars. De plus, la société dispose également de 1,439 milliard de dollars de liquidités nettes qui devraient être rajoutées au véhicule électrique. Cela donne à l’action COIN une valeur marchande cible de 53,639 milliards de dollars. C’est 12,1 milliards de dollars de plus que sa valeur marchande actuelle de 47,84 milliards de dollars.

Par conséquent, Coinbase a un prix cible d’au moins 249,53 $ par action (c’est-à-dire 12,1% au-dessus de son prix à la clôture de mardi de 222,47 $). Cela suppose que les analystes estiment que la société perdra des parts de marché et/ou devra baisser ses frais de transaction au cours des prochaines années. Si ce n’est pas nécessaire, comme je suppose que cela pourrait arriver étant donné son énorme part de marché, le stock de COIN vaudra beaucoup plus.

RAPPORT GRATUIT : 13 Cryptos prêts à exploser comme Dogecoin

Prêt à commencer à trader des crypto-monnaies mais vous ne savez pas quoi acheter ? Thomas Yeung a trouvé Dogecoin avant qu’il n’augmente de 8 000 %… Cardano avant qu’il n’augmente de 460%… et Ripple avant qu’il n’augmente de 480%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 13 de ses crypto-monnaies préférées – des jetons qui pourraient monter aussi haut que DOGE. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Bitcoin mais aucun autre titre mentionné dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.