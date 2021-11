Le stock de CRWD a encore du jus alors qu’il se bat contre Microsoft

Tant que les investisseurs n’achètent que de la croissance, FouleGrève (NASDAQ :CRWD) le stock devrait continuer à fonctionner.

Même ainsi, sa capitalisation boursière, qui représente plus de 50 fois les revenus, est ridicule.

CrowdStrike, une société de cybersécurité, a ouvert ses portes le 9 novembre pour une action de 285,68 $. La capitalisation boursière à ce prix est de 65,22 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires moyen prévu pour son exercice 2022, se terminant en janvier, est d’environ 1,41 milliard de dollars.

Peu de gens remettent en question cette évaluation, mais quand ils le font, cela a un impact. L’action CRWD a chuté de 4,5%, une perte de 2,5 milliards de dollars, lorsqu’un seul analyste a récemment abaissé sa note à neutre.

Les investisseurs y ont vu une opportunité d’achat. Le stock est de retour où il était quand il a fait l’appel.

Stock CRWD : ce que vous achetez

CrowdStrike fabrique Falcon XDR, un système de sécurité destiné à protéger tous les appareils de l’entreprise, même dans le cloud. Falcon XDR est destiné à donner aux responsables de la sécurité une visibilité complète sur leurs systèmes et une défense immédiate en profondeur contre les attaques.

Est-ce que ça marche?

Eh bien, une annonce publique fin août que CrowdStrike avait pris un compte Fortune 500 de Microsoft (NASDAQ :MSFT) après une attaque de ransomware, le stock de CRWD a augmenté d’environ 40 $ par action.

De telles victoires sont constantes depuis des années. CrowdStrike faisait 52 millions de dollars en affaires il y a à peine 5 ans. Les revenus ont doublé chaque année depuis, jusqu’en 2021, lorsqu’ils ont atteint 874 millions de dollars. Pourtant, CrowdStrike n’est pas rentable.

Pourtant, avec ce taux de croissance, il serait insensé de ne pas investir chaque centime dans l’entreprise. Et il n’a contracté sa première dette importante que l’année dernière, d’une valeur d’environ 770 millions de dollars.

L’actif le plus précieux de CrowdStrike est l’action, dont une partie est utilisée pour acheter SecureCircle, une start-up de 31 employés. SecureCircle propose des services de prévention des pertes de données (DLP), qui, désormais combinés aux produits et services de CloudStrike, peuvent garantir aux clients un « chiffrement des données dans les trois états : en transit, au repos et en cours d’utilisation ».

Un acte de haute voltige

La cybersécurité est un acte de haute voltige. L’état de l’art peut changer en un rien de temps. Les détails sont tellement ésotériques que les investisseurs peuvent ne pas savoir ce qui se passe à temps pour sortir.

Mais les récompenses peuvent être énormes. CrowdStrike est devenu public en juin 2019 à environ 64 $ par action, une valorisation de 6,6 milliards de dollars. Depuis lors, les investisseurs ont vu plus de 350% de gains. Les actions ont doublé l’année dernière seulement.

CrowdStrike est devenu le deuxième plus grand fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS) dans le domaine de la sécurité des terminaux, derrière le Japon Trend Micro (OTCMKTS :TMICY). Le PDG George Kurtz est devenu un rival particulièrement acharné de Microsoft, l’accusant de faire le Vents solaires (NYSE :SWI) pirater pire.

Depuis lors, CrowdStrike a rejoint l’année dernière d’autres concurrents de Microsoft en matière de sécurité pour former la Spectra Alliance, qui se concentre sur la sécurisation du monde du travail à distance.

Après avoir rejoint ce groupe, CrowdStrike a signé des partenariats à gauche et à droite. En fait, il en a un avec Amazon (NASDAQ :AMZN) et sa division Amazon Web Services (AWS). Et, dans le cadre de ce qu’elle appelle la CrowdXDR Alliance, l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) Google Cloud.

Grâce à l’Alliance, CloudStrike espère créer une norme de l’industrie autour de son système de détection et de réponse étendus (XDR).

CrowdStrike a également investi dans JumpCloud, créant une alternative à la technologie Active Directory de Microsoft.

L’essentiel sur CrowdStrike

CrowdStrike est évidemment devenu un acteur incontournable dans le monde de plus en plus important de la cybersécurité. Et XDR est le nouveau mot à la mode. Kurtz est le nouveau visage chaud.

Le seul problème est que les analystes considèrent CrowdStrike comme pleinement valorisé. Les 18 analystes de Tipranks ne voient qu’un gain d’environ 9% d’ici l’année prochaine. Aucun ne dit vendre, mais 3 ne disent pas acheter.

Tant qu’il y a une dynamique positive sur le marché et une prime payée pour la croissance et tant que CrowdStrike peut rester au sommet de son créneau, vous devriez l’acheter. C’est vrai même à ces niveaux.

Le problème, c’est qu’il y a beaucoup de « si ».

Si vous l’aimez, vous devriez attendre une chute en dessous de la moyenne mobile de 50 jours, comme nous l’avons vu en mars, août et début octobre, avant de bondir.

