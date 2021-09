Le stock de CRWD augmentera grâce au FCF croissant de Crowdstrike

Grève de foule (NASDAQ :CRWD) est une entreprise SaaS (Software as a Service) extrêmement rentable. Son flux de trésorerie disponible (FCF) et ses marges de FCF stellaires pousseront le stock de CRWD beaucoup plus haut. Ma meilleure estimation est que l’action vaut jusqu’à 39% de plus que la clôture du 8 septembre de 265,23 $.

Source : VDB Photos / Shutterstock.com

Cela peut être difficile à accepter pour certains, d’autant plus que l’action CRWD a déjà augmenté de quelque 25 % cette année, contre près de 212 $ fin décembre 2020. En fait, depuis son creux de clôture le 29 mars à 173,85 $, cette action a augmenté d’un peu plus de 52 % aujourd’hui.

Mais Crowdstrike a fait d’excellents progrès au cours de ses premier et deuxième trimestres cette année, en particulier avec ses flux de trésorerie disponibles. Il y a donc de bonnes raisons de croire que CRWD pourrait atteindre cet objectif de prix plus élevé. Voici ce que vous devez savoir.

Stock CRWD : Estimation des flux de trésorerie disponibles

Le 31 août, Crowdstrike a annoncé que ses revenus récurrents annuels (ARR) pour le deuxième trimestre 2021 avaient augmenté de 70 % en glissement annuel (YOY) pour atteindre 1,34 milliard de dollars. Cela représentait une augmentation de l’ARR de 151 millions de dollars par rapport à un nombre record de 1 660 nouveaux clients abonnés au logiciel de sécurité cloud en ligne de l’entreprise.

En plus de cela, Crowdstrike a également enregistré un chiffre d’affaires record de 337,7 millions de dollars, une autre augmentation de 70 % en glissement annuel. Pourtant, plus important que tout, le FCF a atteint 73,64 millions de dollars. Cela représente une marge de FCF de 21,8 % (c’est-à-dire 73,64 millions de dollars / 337,7 millions de dollars). Certes, cela était inférieur à la marge de 39 % réalisée par la société au premier trimestre. Mais on peut utiliser la marge moyenne de 30% entre les deux trimestres pour estimer son FCF pour l’année.

Par exemple, la société prévoyait déjà que son chiffre d’affaires en 2021 se situerait entre 1,391 milliard de dollars et 1,409 milliard de dollars. Pour faciliter les choses, utilisons simplement 1,4 milliard de dollars. Cela implique qu’en utilisant une marge de 30%, Crowdstrike produira 420 millions de dollars de marge FCF en 2021.

Cependant, je soupçonne que ce nombre est déjà probablement pris en compte dans l’évaluation de Crowdstrike. Ainsi, nous devrons probablement commencer à utiliser une estimation FCF pour 2022 pour évaluer correctement le stock de CRWD.

Valoriser Crowdstrike à l’aide du rendement FCF

L’une des meilleures façons de valoriser une action est d’utiliser une estimation de son rendement FCF : plus la valorisation est élevée, plus le ratio de rendement FCF est faible. Par exemple, en utilisant l’estimation de 420 millions de dollars FCF et en la divisant par la récente capitalisation boursière de CRWD de 63,49 milliards de dollars, on obtient un ratio de 0,662 %.

Pour être simple, nous pouvons utiliser un rendement FCF de 0,66% pour estimer sa valeur sur la base des estimations 2022 FCF. Les analystes interrogés par Seeking Alpha prévoient que les revenus de 2022 atteindront 1,94 milliard de dollars. En utilisant une marge de 30 % FCF, cela donne une estimation de 582 millions de dollars pour l’année prochaine.

Par conséquent, en divisant 582 millions de dollars par 0,66% (la mesure du rendement FCF à partir de 2021), nous obtenons une capitalisation boursière projetée de 88 milliards de dollars. Cela représente un gain potentiel de 38,6 % par rapport à la récente capitalisation boursière de 63,49 milliards de dollars.

En d’autres termes, l’action CRWD pourrait valoir environ 367,60 $ par action (c’est-à-dire 38,6 % par rapport au prix récent de 265,23 $). Et gardez à l’esprit que cela est basé sur les marges FCF moyennes entre le premier et le deuxième trimestre. Si le reste de 2021 s’avère avoir une marge FCF plus élevée, ce nom pourrait valoir encore plus.

Que faire avec CRWD Stock

Les analystes s’attendent également à ce que les actions CRWD augmentent au cours de la prochaine année, bien que leurs prix cibles soient inférieurs aux miens. Par exemple, l’enquête de Seeking Alpha auprès de 26 analystes de Wall Street montre leur objectif de cours moyen à 307,46 $, soit environ 16% par rapport au cours de clôture du 8 septembre. De plus, l’enquête de 20 analystes sur Tipranks a un objectif de prix moyen de 314,90 $, soit près de 19% de plus qu’aujourd’hui. Enfin, Yahoo! Finance affiche un objectif moyen de 310,62 $.

Ma projection d’un objectif beaucoup plus élevé à environ 367 $ pourrait être en partie due à ma concentration sur les revenus de 2022. Cependant, l’un des avantages d’investir dans une action SaaS comme celle-ci est que les revenus, la croissance et le FCF peuvent être assez cohérents et prévisibles. Cela suppose que sa tendance à la croissance se poursuit, comme le prévoient les analystes l’année prochaine. C’est pourquoi je me suis concentré sur les estimations 2022.

Les investisseurs pourraient vouloir commencer à prendre une position de garde sur l’action CRWD, malgré sa forte hausse déjà. Cela dit, compte tenu du caractère prévisible et récurrent de ses revenus et FCF, il semble que celui-ci pourrait être un bon pari.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.