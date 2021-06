Le stock de CTRM se noie dans une mer de dilution sans fin

Pouvez-vous construire quelque chose à partir de rien ? Castor Maritime (NASDAQ :CTRM) fait certainement un effort digne de ce nom. Il y a un an, les actions de CTRM représentaient une petite entreprise qui ne possédait qu’une poignée de navires de transport.

Un an plus tard, grâce à une dilution insondable des actions, Castor a créé un petit empire maritime. C’est jusqu’à 26 navires maintenant, et d’autres sont en route. Les états financiers d’exploitation de l’entreprise semblent terribles, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de son passé. Cependant, avec autant de navires actuellement en service, Castor aura peut-être un avenir meilleur. C’est le but en tout cas.

Cela dit, les traders ne semblent pas évaluer les actions CTRM sur les fondamentaux. Au contraire, il s’est transformé en un nom de réseau social. Castor avait un intérêt court élevé en janvier et a donc commencé à augmenter avec tous les autres stocks de mèmes.

Cependant, l’action CTRM n’a pas conservé ses gains comme certains des autres. Voici pourquoi.

Dilution excessive et fractionnement inverse

Lorsque Castor est devenu public, il avait moins de 3 millions d’actions en circulation (pré-reverse split). Au printemps, ce chiffre avait grimpé à près d’un milliard d’actions en circulation. Arrêtez-vous et réfléchissez-y une seconde. Castor a multiplié ses actions en circulation de plusieurs centaines de fois en quelques années. C’est le genre d’impression qui fait honte même aux banquiers centraux les plus infâmes du monde.

Sans surprise, lorsque vous inondez le marché de près d’un milliard d’actions, le prix chute. Le prix de Castor est devenu si bas qu’il n’a plus atteint le Nasdaq exigences d’inscription. Il a dû ramener le cours de son action au-dessus d’un dollar pour rester en règle avec la bourse.

Pourquoi l’entreprise est-elle si déterminée à croître à tout prix, même en écrasant le cours de son action ? La réponse semble être des incitations. Le PDG de Castor est rémunéré pour la croissance de l’entreprise. Il reçoit des frais de transaction de 1% basés sur les achats de navires et gagne 250 $ par jour pour chaque navire en opération, entre autres avantages.

Ce n’est pas non plus une information cachée, c’est juste dans le prospectus. Ainsi, à mesure que l’entreprise se développe, il gagne plus d’argent, que cela profite ou non aux actionnaires.

Dans tous les cas, cette émission constante d’actions arrête toute possibilité de short squeeze. Les vendeurs à découvert ne manquent jamais d’actions à emprunter, après tout, lorsque Castor en imprime de nouvelles chaque mois. Le 14 juin, Castor a déposé un dossier pour une nouvelle émission d’actions de 300 millions de dollars.

Comme la capitalisation boursière actuelle de la société est inférieure à 300 millions de dollars, cela implique que le total des actions en circulation de Castor va plus que doubler dans les mois à venir. Cela ouvre la voie à un cours de l’action nettement inférieur et – attendez-le – à une autre scission inverse dans les mois à venir.

Federal Reserve Rênes Dans L’expédition

Plus tôt en 2021, nous avons vu les prix des matières premières faire des mouvements haussiers ridicules. Le bois a quadruplé. Beaucoup de céréales et de produits de base ont doublé ou plus. Le cuivre est passé de 2 $ à 5 $. Partout où vous avez regardé, vous avez vu l’inflation, avec les prix des matières premières en tête.

C’était une excellente nouvelle pour l’industrie du transport maritime. Lorsque les prix sont plus élevés, cela augmente les marges bénéficiaires à tous les niveaux. Lorsque le cuivre coûte 2 $/lb, par exemple, il y a relativement peu de possibilités de gagner de l’argent en le transportant. Mettez le prix à 5 $, cependant, et il devient économique d’expédier du cuivre sur une longue distance à un consommateur final. En outre, il ouvre diverses stratégies de type arbitrage basées sur des différences de prix entre différents marchés géographiques.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a versé de l’eau froide sur le commerce maritime. La semaine dernière, il a déclaré que la Réserve fédérale commençait à réfléchir à un resserrement des conditions monétaires. Cette révélation a fait chuter les matières premières et tout ce qui est lié à l’inflation.

Avec la décision de contrôler l’inflation, cela touchera également les expéditeurs de vrac sec. Le bois d’œuvre, par exemple, a perdu la moitié de sa valeur depuis son récent pic. Cela est susceptible de freiner tout enthousiasme à l’égard de l’expédition de bois d’œuvre à travers l’Atlantique pour arbitrer les écarts de prix, par exemple. À mesure que les prix des matières premières baissent en général, les chaînes d’approvisionnement se raccourciront à nouveau, ce qui réduira la demande de services d’expédition.

Verdict Stock CTRM

L’action CTRM n’est toujours pas un achat. À un moment donné, cela pourrait devenir un achat, mais il n’est pas nécessaire de se précipiter dans le commerce ici. Tant que la machine d’impression d’actions Castor Maritime tournera à plein régime, le stock continuera de baisser.

La direction a utilisé son statut de stock de mèmes pour lever une énorme quantité de capital. Cela était tout à fait logique d’un point de vue commercial, surtout si l’on considère les incitations du PDG. Cependant, maintenant, tout ce capital doit être rentable pour justifier la capitalisation boursière de Castor. C’est une chose d’acheter un tas de navires, c’en est une autre de gagner des bénéfices respectables.

Jusqu’à présent, il y a peu de raisons d’avoir une confiance particulière en Castor en particulier. Ses opérateurs ont profité d’un marché généreux pour assembler un grand nombre de navires. Maintenant, seul le temps nous dira si ces navires rapporteront suffisamment d’argent pour que tout cela en vaille la peine. La marée descendante des prix des matières premières et de l’inflation, cependant, fait que le stock de CTRM va dans la mauvaise direction, du moins pour l’instant.

