Le stock de DWAC continue de chauffer alors que les Redditors épris de meme plongent

Il semble que Acquisitions du monde numérique (NASDAQ :DWAC) n’est pas un stock à la mode d’un jour et fait sur ses nouvelles de rendre publique la plate-forme de médias sociaux de l’ancien président Donald Trump. Aujourd’hui, l’action DWAC enregistre à nouveau des gains importants. Et, il est venu au premier plan de l’attention d’un certain groupe de commerçants. Comme Reddit-les commerçants de mèmes nés découvrent DWAC, l’action offre une dynamique haussière impressionnante.

L’action DWAC entre dans le giron grâce aux nouvelles inattendues d’hier. Donald Trump va en fait tenter de mettre en place son propre réseau social. Trump Media & Technology Group (TMTG) est la société actuellement privée qui lancera Truth Social, une plateforme de médias sociaux conservatrice, qui met l’accent sur les droits du premier amendement.

Digital World Acquisitions prend une énorme participation dans ce projet en introduisant TMTG en bourse via la fusion d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). En effet, les SPAC sont devenus très populaires, surtout au cours de la dernière année ; des entreprises comme Lucide (NASDAQ :LCID) et Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) a atteint Wall Street cette année via des accords SPAC. L’acquisition par DWAC du groupe de médias polarisant dirigé par Trump n’est peut-être pas le mouvement de relations publiques le plus sûr. Mais, cela s’avère certainement lucratif pour les investisseurs en actions DWAC.

Les commerçants de meme s’intéressent aux actions DWAC le deuxième jour de gains énormes

L’action DWAC se négocie aujourd’hui sur un volume énorme. Déjà, quelques minutes après le début de la session du jour, 40 millions d’actions de DWAC s’échangent les mains ; c’est déjà 10 millions d’actions de plus que la moyenne quotidienne de l’action. Bien sûr, ce volume monolithique aide le stock car il augmente immédiatement de 170%.

L’action attire également l’attention des traders de mèmes omniprésents, une force tout aussi polarisante que ceux de Wall Street touchés par les activités du groupe en janvier autour d’actions comme GameStop (NYSE :GME) et AMC (NYSE :AMC).

DWAC n’est pas exactement la star de l’émission sur r/WallStreetBets. Cependant, l’intérêt pour le stock augmente à mesure que la discussion des utilisateurs sur le véhicule SPAC augmente. Certains investisseurs avisés du conseil d’administration ont acheté des bons de souscription dans DWAC hier alors que l’annonce prenait racine, et aujourd’hui, ils se vantent de leurs succès alors que DWAC s’approche d’un gain de 200%. Le sentiment est, comme tout ce qui concerne l’ancien président, assez conflictuel ; beaucoup sont fermes dans leurs investissements dans DWAC, tandis que d’autres mettent en garde contre un afflux d’actions à ce stade. En effet, de nombreux membres du conseil pensent que DWAC atteint déjà le sommet et est prêt à redescendre.

