Le stock de FAMI est méprisé maintenant, mais pourrait bientôt donner une récolte exceptionnelle

Si vous êtes prêt à contredire la foule, voici un investissement intéressant à considérer : entreprise de produits agricoles Ferme (NASDAQ :FAMI), clairement en disgrâce, car le stock de FAMI est en train de s’effondrer maintenant.

Source : Shutterstock

Pour être honnête, vous ne trouverez pas beaucoup de fans de Farmmi à Wall Street. Il faut un certain type de personnalité pour pouvoir acheter une action alors que tant de commerçants la vendent.

Bien sûr, nous pourrions considérer l’action FAMI comme un candidat potentiel pour un Reddit-presser court alimenté. Après tout, les actions sont bon marché, le volume des transactions n’est pas trop élevé et Farmmi est définitivement un outsider en tant qu’entreprise.

D’un autre côté, vous n’avez pas besoin de prier pour que Reddit sauve Farmmi. Si nous creusons assez profondément, nous pouvons réellement trouver des raisons de croire en l’entreprise – et peut-être même envisager de posséder quelques actions à long terme.

Zoom sur FAMI Stock

En réfléchissant à l’évolution des cours de l’action FAMI plus tôt cette année, il est tout à fait possible que certains commerçants Reddit lui aient déjà donné un coup de fouet.

L’action a débuté en 2021 à 1,14 $ avant de sauter soudainement à 2,47 $ en février. Mais il n’y avait vraiment aucun catalyseur d’information spécifique à l’entreprise pour justifier un doublement rapide du cours de l’action.

Ces pompes peuvent conduire à des décharges et malheureusement, le stock de FAMI a vite commencé sur une glissade prolongée et douloureuse. En fait, le cours de l’action s’est effondré en dessous de 1 $ en avril, tombant même en dessous de 25 cents en septembre.

Le 24 septembre, l’action se négociait à 20 cents. C’était comme si tout le monde et son oncle détestaient Farmmi.

Ou peut-être qu’ils ne détestaient pas Farmmi en particulier. Peut-être qu’ils n’étaient tout simplement pas d’humeur à acheter des actions chinoises.

Relations acrimonieuses

En avril, alors que l’action FAMI baissait rapidement, Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, a observé qu’un secteur entier – ou devrais-je dire, une région – d’actions était en train de s’effondrer :

« Presque partout, les actions chinoises de petite à grande capitalisation connaissent une faiblesse aujourd’hui. Il semble que de nouvelles relations acrimonieuses entre le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping suscitent aujourd’hui la méfiance sur le marché boursier. »

Ni MacDonald ni Wall Street n’auraient pu savoir à quel point le sentiment empirerait.

Au cours des derniers mois, le gouvernement chinois a mis en place des mesures de sécurité et antitrust contre un certain nombre d’entreprises du pays.

De plus, le géant chinois de l’immobilier Evergrande (OTCMKTS :EGRNF) semble échouer.

Alors maintenant, les commerçants ont des relations acrimonieuses avec Farmmi, même si la société n’a rien fait de répréhensible.

Si vous préférez ne pas investir dans des entreprises chinoises, c’est un choix que vous pouvez certainement faire. Cependant, il est difficile d’imaginer qu’un petit fournisseur de produits agricoles serait sur le radar du gouvernement chinois.

Une commande après l’autre

En outre, Farmii est sur une trajectoire de croissance impressionnante, en particulier en ce qui concerne le carnet de commandes de l’entreprise.

Et les commandes ne cessent d’arriver. Voici de quoi je parle :

4 août : La filiale de Farmii, Zhejiang Forest Food, remporte une commande multi-produits pour l’exportation vers Israël, pour des champignons Shiitake entiers et tranchés séchés, et des champignons noirs séchés 11 août : Une commande multi-produits pour des champignons entiers et tranchés séchés, et des champignons noirs séchés , à exporter aux États-Unis 17 août : Une société canadienne de commerce international passe une commande 25 août : Encore une autre demande d’un client de longue date pour des champignons, cette fois pour l’exportation à Vancouver 1er septembre : Encore une autre commande de champignons, maintenant pour l’exportation au Liban 7 septembre : Farmii reçoit une commande de champignons, à exporter vers l’Asie du Sud-Ouest 20 septembre : Une réquisition supplémentaire de champignons, à exporter vers l’Asie du Sud-Ouest

Les gens aiment vraiment ces “champignons”, n’est-ce pas ? Parlez de croissance « organique » !

Blague à part, le président et PDG de Farmm, Yefang Zhang, s’attend clairement à ce que l’entreprise continue de déplacer ses produits à un rythme rapide.

« Nous nous engageons activement avec les clients dans des discussions sur la façon dont nous pouvons tirer parti de notre situation financière améliorée, de nos relations bien établies dans la chaîne d’approvisionnement et de notre logistique de la ferme à la table pour une croissance mutuelle », a déclaré Zhang.

La ligne de fond

Si vous découvrez Farmii aujourd’hui, j’espère que vous vous êtes intéressé à cette petite entreprise de produits agricoles à forte croissance.

Bien sûr, si vous envisagez d’acheter des actions FAMI, cela signifie que vous possédez une partie d’une entreprise chinoise, à une époque où certaines personnes ne sont pas disposées à le faire.

Pourtant, les vrais contraires ne seront pas du tout dérangés par cela et devraient même apprécier l’idée de récolter des bénéfices avec Farmii.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.