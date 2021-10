Le stock de FCEL peut être stimulé par les percées dans les États clés

Alors que le monde évolue vers des sources d’énergie plus propres, Énergie des piles à combustible (NASDAQ :FCEL) est l’un des fournisseurs les plus ambitieux de systèmes de piles à combustible respectueux de l’environnement. Dans le même temps, le stock FCEL reste étonnamment abordable.

Source : Kaca Skokanova/Shutterstock

Certes, la hausse du cours des actions de janvier et février a peut-être été un exemple de « trop loin, trop rapide ». Ainsi, le stock a dû revenir sur terre à l’été.

Pourtant, les progrès du mouvement de l’énergie verte avancent sans relâche. Les gouvernements locaux adoptent des projets de loi qui devraient, à terme, s’avérer avantageux pour les actionnaires du FCEL.

Par conséquent, ce n’est vraiment pas une mauvaise chose que les actions de FuelCell Energy soient relativement bon marché en ce moment. Si vous pouvez imaginer un marché en expansion pour les sources d’énergie durables, il existe une fenêtre d’opportunité ici avec les actions FCEL.

FCEL Stock en un coup d’œil

Certes, le passage du titre en début d’année de 10 $ à près de 30 $ était puissant, mais probablement prématuré.

Le titre a culminé en février, puis a glissé dans la zone des 7 $ au cours des prochains mois. Malheureusement, cette baisse a probablement ébranlé certains investisseurs amateurs du commerce.

C’est ce que le marché fait parfois : il teste la détermination des commerçants de détail. Mais les investisseurs patients peuvent choisir de maintenir le cap, car l’action FCEL a peut-être trouvé un plancher.

Fin octobre, le marché a maintenu le cours de l’action FuelCell près de 7 $ pendant au moins quatre mois. Il a brièvement touché 8 $ aujourd’hui, mais a chuté depuis. Wall Street nous dit-il que c’est le prix le plus bas pour cette action ?

Seul le temps nous le dira, mais le profil risque-rendement semble ici favorable.

Le cours de l’action FCEL est certainement plus proche de son creux depuis le début de l’année que de son plus haut, nous ne devons donc pas ignorer le potentiel de hausse. Il pourrait même voir un doublement ou un triplement du cours actuel de l’action.

Opportunités du Connecticut à la Californie

Sur les côtes est et ouest des États-Unis, il y a de bonnes nouvelles pour les entreprises d’énergie propre.

Dans le Connecticut, FuelCell a applaudi lorsque le gouverneur Ned Lamont a signé le Connecticut House Bill 6524, une loi concernant la sollicitation de nouveaux projets de production d’électricité par pile à combustible.

Vous savez que cela doit être bon pour le stock de FCEL lorsque le nom de la facture contient en fait les mots « pile à combustible », n’est-ce pas ?

Selon certaines sources, ce projet de loi oblige les services publics du Connecticut à « solliciter des propositions pour acquérir de nouveaux projets de production d’électricité par pile à combustible ». La politique est en vigueur pour tous les projets qui ont commencé le 1er juillet ou plus tard.

Le président et chef de la direction de FuelCell Energy, Jason Few, a qualifié le projet de loi de « investissement intelligent pour le réseau électrique, l’environnement et l’économie du Connecticut ».

Peu de gens diraient probablement quelque chose de similaire à propos du projet de loi 155 du Sénat californien, que le gouverneur Gavin Newsom a récemment signé. Ce projet de loi comprend une prolongation de deux ans du programme de mesure de l’énergie nette des piles à combustible, également appelé NEM des piles à combustible.

Comme l’explique le communiqué de presse de FuelCell Energy, le programme Fuel Cell NEM « permet aux clients qui installent des systèmes de piles à combustible jusqu’à cinq mégawatts sur site d’être libérés des frais de veille et de charge de départ imposés par les services publics californiens.

L’action FCEL engrange les revenus

Ces développements pourraient certainement être propices à la génération future de revenus de FuelCell. Mais alors, l’entreprise génère déjà des ventes. Si vous avez besoin de preuves de cela, il suffit de consulter la publication des données fiscales du troisième trimestre 2021 de FuelCell Energy.

Pendant ce temps, FuelCell a réalisé un chiffre d’affaires de 26,8 millions de dollars. Il s’agit d’une augmentation considérable par rapport aux 18,7 millions de dollars enregistrés au cours de la même période il y a un an.

Non seulement cela, mais la société a déclaré un bénéfice brut de 1,1 million de dollars au troisième trimestre de 2021. Ce résultat est exponentiellement meilleur que la perte brute de 3,1 millions de dollars du troisième trimestre 2020.

De plus, FuelCell a démontré que l’entreprise est bien capitalisée. Plus précisément, au 31 juillet, elle détenait des espèces et quasi-espèces soumises à restrictions totalisant 468,6 millions de dollars.

De toute évidence, FuelCell a prouvé qu’il peut générer des revenus et maintenir une position de capital saine. Il est également encourageant de savoir que les gouvernements locaux présentent des projets de loi qui devraient favoriser les activités de FuelCell.

Tout cela, ainsi que le faible cours de l’action, s’ajoute à un argument haussier pour l’action FCEL qu’il est difficile d’ignorer.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

