Le stock de FSR stagne malgré un nouvel accord sur les batteries. Voici ce qu’il faut savoir.

Il y a certainement beaucoup d’excitation dans le monde des véhicules électriques (VE) aujourd’hui. De l’offre publique initiale (IPO) à venir de la startup Rivien aux espoirs d’un accord sur les infrastructures (que les investisseurs continuent d’attendre patiemment), l’espace EV est un espace qui a été relativement robuste. Pour les investisseurs en Fisker (NYSE :RSF) et les actions FSR, cela a généralement donné un certain élan au cours du dernier trimestre.

Source : Eric Broder Van Dyke / Shutterstock.com

Depuis qu’elle a atteint un creux inférieur au prix d’introduction en bourse SPAC de la société de 10 $ en mai, les actions de FSR ont bien rebondi. Actuellement, Fisker a vu sa valorisation atteindre plus de 5 milliards de dollars, bien qu’elle n’ait encore produit aucun véhicule.

En effet, il semble que le marché reste optimiste sur ses offres.

Avec le prochain modèle de SUV électrique Ocean de Fisker qui devrait être dévoilé bientôt, il y a un véritable catalyseur à l’horizon. Cependant, les investisseurs ont une autre raison d’être optimistes sur les actions FSR aujourd’hui. Plongeons dans le catalyseur et pourquoi Fisker voit l’action des prix qu’il est en ce moment.

Le stock de FSR baisse avant les bénéfices, malgré un catalyseur clé

Aujourd’hui, Fisker a annoncé que la société avait conclu un accord de fourniture de batteries à long terme. Cet accord est avec Technologie Amperex Contemporainey (CATL), un fabricant chinois de batteries.

Cet accord prévoit deux batteries différentes pour le SUV Ocean. Fisker a répété qu’il pensait être sur la bonne voie pour livrer son SUV Ocean dans un an (novembre 2022). C’est un long chemin, mais cet accord sur la batterie semble certainement apporter une certaine stabilité et flexibilité aux calendriers de production de l’entreprise.

La flexibilité et la stabilité sont de bonnes choses. En conséquence, on pourrait penser que cette nouvelle augmenterait le stock de FSR aujourd’hui.

Cependant, il est important de garder à l’esprit que Fisker déclare ses bénéfices après la cloche. Compte tenu des problèmes de chaîne d’approvisionnement que nous avons vus se matérialiser ce trimestre, les investisseurs semblent aujourd’hui avoir une vision plutôt sombre de la startup de véhicules électriques Fisker.

Ce qui sera finalement rapporté reste à voir. Cependant, les prévisions sont (sans surprise) de revenus nuls et une perte de 37 cents par action. Franchement, ces gains ne semblent pas significatifs du point de vue des chiffres. Cependant, les investisseurs rechercheront des mises à jour clés sur la production et des commentaires de la direction sur lesquels fonder leurs perspectives pour ce titre. Et à l’heure actuelle, les perspectives et le sentiment général des investisseurs semblent avoir baissé.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.