Le stock de GME est proche d’un point d’inflexion, mais la réduction des coûts doit se poursuivre

Pour le trimestre se terminant le 1er mai 2021, GameStop (NYSE :GME) a été en mesure de réduire le nombre total de ses magasins de 12% en glissement annuel, selon sa publication des résultats du premier trimestre. En conséquence, les pertes de la société sont passées de 165,1 millions de dollars ou 2,65 dollars par action l’année dernière à seulement 66,8 millions de dollars ou 1,01 dollar par action ce trimestre. C’est bien, mais le fait est qu’à 12,1 milliards de dollars à la clôture de mercredi, l’action GME a toujours une valorisation boursière trop élevée.

J’ai constamment écrit que le stock de GME était trop élevé et qu’il devait encore baisser. Jusqu’à présent, cela s’est produit. Je pense toujours que GME est probablement surévalué, mais je me prépare également à une sorte de point d’inflexion où cela pourrait devenir un achat.

Regardons cela plus loin.

Où cela laisse GameStop

GameStop a en fait pu augmenter ses ventes de 25,1% ce trimestre sur une base annuelle, malgré le nombre de magasins moins nombreux. Par exemple, à la page 16 de son rapport 10T, GameStop a déclaré avoir fermé 118 magasins supplémentaires ce trimestre. Cela s’ajoute aux 693 magasins fermés l’année dernière.

De plus, à ce rythme, elle pourrait finir par fermer 36,3% de ses magasins pour le reste de l’exercice se terminant le 1er février 2022. Si cela se produit réellement, il y a de fortes chances que l’entreprise devienne rentable, en supposant que ses ventes la croissance se poursuit également.

En effet, comme je l’ai souligné la dernière fois, ses ventes de logiciels ont des marges beaucoup plus élevées que ses ventes de téléviseurs, de consoles et d’équipements. En outre, la société a également signalé que son trafic en magasin avait augmenté.

Un autre bon résultat, vu uniquement dans le 10-Q à la page 11, est que ses dépenses de loyer totales ont diminué de 9,9 millions de dollars, ou 9,7 %, par rapport à 102,3 millions de dollars l’année précédente. Si elle peut continuer à réduire ses coûts de magasin de cette manière, l’entreprise a de très bonnes chances de réaliser un profit.

En fait, jusqu’à présent cette année, GameStop a considérablement réduit son taux de consommation de liquidités. Son état des flux de trésorerie montre qu’il a dépensé 18,8 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation ce trimestre contre 49,3 millions de dollars l’an dernier. Après déduction des dépenses d’investissement, sa perte de flux de trésorerie disponible (FCF) au premier trimestre 2021 était de 33,5 millions de dollars contre 55,9 millions de dollars l’année dernière. Et ce, même après d’importants coûts de fermeture de magasins et d’autres mesures de réduction des coûts.

Donc, si sa campagne de réduction des coûts peut continuer à progresser, il est possible que dans un an environ, l’entreprise puisse devenir FCF positif. Ce sera le point d’inflexion.

Ce que vaut l’action GME

Une fois que l’entreprise devient FCF positif, nous pouvons commencer à prévoir ses marges FCF à l’avenir avec des ventes plus élevées. Mais jusque-là, nous devrons mesurer la valeur de l’entreprise sur la base d’une évaluation prix-vente.

Par exemple, les analystes prévoient toujours une baisse des ventes pour 2022 à 5,45 milliards de dollars, par rapport aux prévisions de 2021 à 5,57 milliards de dollars. Cela est probablement dû à une diminution de «l’effet Covid» de GameStop ou au verrouillage, ce qui fait que plus de personnes jouent à des jeux à la maison. L’idée est que les gens qui retournent au travail entraîneront une baisse du jeu et des ventes. Mais jusqu’à présent, la société affiche des ventes plus élevées. Les analystes devront donc peut-être repenser leurs hypothèses.

Néanmoins, une évaluation raisonnable pour l’entreprise en ce moment ne dépassera pas 1,5 à 2,0 fois les ventes. Cela suppose que les prévisions des analystes concernant la baisse des ventes sont correctes. Cela donne à l’action GME une valorisation boursière comprise entre 8,175 et 10,9 milliards de dollars. Par souci de simplicité, appelons cela 10 milliards de dollars.

Cela signifie que l’action GME doit encore chuter de 2,14 milliards de dollars par rapport à sa capitalisation boursière de 12,14 milliards de dollars aujourd’hui. Cela représente une baisse de 17,6 %. En conséquence, l’objectif de cours de l’action GME est de 129,40 $, soit 82,4 % de son cours actuel de 157,05 $. En supposant un multiple P/S de 1,5x, le prix devrait être de 105,75 $, soit un tiers de moins.

Que faire avec GME Stock

La plupart des investisseurs devraient attendre que l’action GME baisse de 17,6% avant de prendre une participation. C’est la façon la plus conservatrice et défensive d’entrer dans ce titre.

Cependant, ceux qui ne veulent pas attendre un point d’inflexion de son FCF et de son cash burn pourraient commencer à s’y installer dès maintenant. Ils doivent être prêts, cependant, à faire la moyenne des coûts dans le poste.

Étant donné que GameStop pourrait devenir FCF positif l’année prochaine si la croissance des ventes se poursuit et que sa réduction des coûts fonctionne, cela pourrait en valoir la peine à la fin.

