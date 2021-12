Le stock de GOEV est à la traîne, mais il a un sérieux potentiel de perturbation

Actions d’une entreprise de véhicules électriques en herbe Canou (NASDAQ :GOEV) a affiché de solides gains au cours des derniers mois.

L’action GOEV a connu une bonne progression en novembre après avoir annoncé quelques étapes clés dans la sortie de son véhicule de style de vie au cours de la seconde moitié de 2022.

Avec ses conceptions accrocheuses, sa plate-forme polyvalente et sa valorisation attrayante, GOEV est sans doute l’un des jeux de véhicules électriques les plus excitants du marché.

La première année de négociation de l’action GOEV a été difficile. L’action a enregistré un rendement négatif de 57% au cours de la dernière année et se négocie légèrement en dessous de son prix SPAC de 10 $ à ce moment-là.

Étant donné à quel point le marché des véhicules électriques a été mousseux, la performance de l’action n’est pas très négative à ce stade. L’action GOEV se négocie à un ratio cours/valeur comptable très attrayant de 4,8 fois, ce qui est bien inférieur à celui de ses pairs.

À l’approche du lancement de son premier véhicule, le stock de GOEV pourrait décoller. Cela étant dit, plongeons-nous dans l’histoire de Canoo pour voir ce qui en fait un jeu EV fascinant.

DEVELOPPEMENTS récents

Canoo a annoncé plusieurs développements positifs au cours du troisième trimestre. Tout d’abord, elle a choisi l’Oklahoma comme lieu d’implantation de ses installations de fabrication.

L’installation disposera de logiciels, de R&D et d’un centre de support client. De plus, il cherche à construire une usine d’industrialisation dans l’Arkansas. En plus de cela, il recevra 100 millions de dollars d’incitations des États, comme mentionné ci-dessus.

De plus, la société a également terminé l’approvisionnement en pièces pour la pré-production de son véhicule de style de vie, qui devrait être lancé l’année prochaine. Une camionnette commerciale de l’entreprise suivra également en 2023.

Canoo a réalisé environ 500 000 miles de tests bêta depuis qu’il est entré dans la phase de développement gamma. En octobre, elle a conclu un accord avec Panasonic pour la fourniture de batteries pour son véhicule lifestyle.

Un regard plus attentif sur le stock de GOEV

Canoo se distingue des autres entreprises de véhicules électriques par son approche, sa technologie et sa plate-forme polyvalente. Il prévoit d’entrer dans la mêlée des véhicules électriques avec une fourgonnette ou un SUV, qui a tendance à être le segment automobile le plus rentable.

De plus, il dispose d’une plate-forme polyvalente, lui permettant de développer de nouveaux modèles de véhicules de manière rentable et efficace. La réutilisation de la plate-forme permet à l’entreprise d’économiser de la main-d’œuvre et d’autres coûts connexes.

Le troisième élément est que la société prévoit de se concentrer sur la fourniture de logiciels et d’accessoires essentiels tout au long du cycle de vie de ses véhicules. Ajoutez le nombre de catalyseurs à l’horizon proche ; Canoo a une piste de croissance spectaculaire à venir.

Avec une entreprise de véhicules électriques telle que Canoo, vous courez de nombreux risques dont vous devez vous méfier. Il y a toujours un risque d’acceptation par le client avec un nouveau venu comme Canoo. Par conséquent, il n’y a aucune garantie de succès financier à moins que nous ayons des informations sur les précommandes pour évaluer l’intérêt des clients.

De plus, le développement de sa nouvelle unité de fabrication pourrait retarder considérablement les livraisons et augmenter les dépenses en capital.

De plus, le partenaire d’externalisation de Canoo, VDL Nedcar, a subi une attaque de cybersécurité en octobre. Canoo n’a actuellement aucun fardeau de la dette, mais cette mesure doit être surveillée car elle augmente les dépenses de R&D à mesure que nous avançons.

Jusqu’en septembre, les dépenses en capital s’élevaient à 100,1 millions de dollars depuis le début de l’année. Après le troisième trimestre, la société disposait encore de 414,9 millions de dollars en équivalents de trésorerie.

Résultat net sur le stock de GOEV

Canoo est confronté à des risques, notamment une concurrence féroce de la part des meilleurs du secteur des véhicules électriques. Cependant, il s’est vanté d’une proposition de valeur incroyable qui l’aide à se concentrer sur de multiples sources de revenus, à favoriser la croissance et à augmenter la rentabilité.

Son équipe de direction est résiliente et se concentre sur la voie du développement. Le cours de l’action GOEV devrait monter en flèche une fois ses véhicules livrés à temps.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.