Le stock de GPU Nvidia RTX 3060 pourrait être un parcours cahoteux au cours des prochains mois

Les cartes graphiques RTX 3060 Ti et RTX 3060 de Nvidia pourraient être plus fines au sol dans un avenir proche, avant de se redresser rapidement, du moins si la dernière rumeur liée aux actions s’avère être sur l’argent.

C’est le scoop du site technologique chinois IT Home (tel que repéré par VideoCardz), qui affirme que les initiés des fabricants de cartes tiers et des OEM ont discuté d’une baisse imminente des niveaux de stock sur les forums Board Channels.

On s’attend à ce que les niveaux d’expédition des RTX 3060 Ti et RTX 3060 soient sur le point de chuter jusqu’à 50 %, et cette situation se maintiendra le mois prochain, jusqu’à fin septembre. À ce stade, la spéculation est que l’offre de ces GPU Nvidia (relativement) plus abordables se rétablira ensuite.

En fait, à partir de la fin du mois prochain, les perspectives d’approvisionnement de ces modèles 3060 sont apparemment «bonnes», ce qui semble prometteur – tout déficit qui pourrait survenir dans un avenir immédiat devrait être au moins une affaire de courte durée.

Analyse : une preuve supplémentaire que les choses sont sur le point de devenir difficiles pour les GPU

Naturellement, nous ne savons pas si c’est ainsi que les choses se dérouleront réellement, et prenons les informations ci-dessus de la vigne du GPU avec beaucoup de scepticisme à l’esprit.

VideoCardz dit cependant qu’il a entendu par ses propres sources indépendantes que les expéditions de GPU seraient affectées par certaines installations de production en Chine ne fonctionnant pas à pleine capacité (en raison d’être partiellement fermées en raison d’épidémies locales de Covid). Cela rejoint donc ce que théorise IT Home, bien que VideoCardz n’ait identifié aucune pénurie spécifiquement sur les cartes RTX 3060 et 3060 Ti, mais plutôt une image plus générale des problèmes de stock avec tous les modèles.

Alors que les livraisons de GPU ont augmenté ces derniers temps, et assez fortement selon le dernier rapport d’un cabinet d’analystes, Jon Peddie Research a averti que les cartes graphiques de bureau discrètes ont en fait glissé d’une touche au cours du dernier trimestre (T2), et les perspectives pour le T3 sont un peu sommaire, renforçant encore les chuchotements que nous avons entendus d’IT Home.

Jon Peddie a averti que “la prochaine constitution de stocks pour la période des fêtes qui a généralement lieu au troisième trimestre sera limitée jusqu’à ce que la chaîne d’approvisionnement rattrape la demande”. Cela confirme vaguement l’idée d’une reprise fin septembre (fin du troisième trimestre) – croisons les doigts, c’est le cas, s’il y a effectivement une baisse de la disponibilité des GPU de quelque nature que ce soit.

