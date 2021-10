Le stock de GREE est en baisse malgré les nouvelles de l’expansion. Voici ce qu’il faut savoir.

Aujourd’hui a commencé avec ce qui aurait dû être une très bonne nouvelle pour les actionnaires de Génération Greenidge (NASDAQ :VERT). Après un processus long et bien médiatisé, la clôture de sa fusion avec Support.com a finalement permis au producteur d’énergie alternative de commencer à négocier en septembre 2021. Après des débuts solides, l’action GREE a connu des difficultés, mais les investisseurs sont restés optimistes en raison de l’expansion de l’entreprise. efforts. Aujourd’hui a confirmé que Greenidge serait en effet en expansion, mais les actions ont réagi avec une extrême volatilité.

Que se passe-t-il avec GREE Stock

Ce matin a eu lieu la publication des plans d’expansion complets de Greenidge pour étendre sa portée à la fois en Caroline du Nord et au Texas. Pour une entreprise fortement investie dans le secteur minier Bitcoin (CCC :BTC-USD), c’est le moment opportun pour étendre ses opérations, car Wall Street a désormais deux fonds négociés en bourse Bitcoin et est sur le point de voir le lancement de plusieurs autres. Ce développement a envoyé la crypto-monnaie à son plus haut niveau historique.

L’action GREE a d’abord bien réagi, avant de décliner. Les actions ont jusqu’à présent atteint des sommets intrajournaliers de 21,88 $ et des creux intrajournaliers de 20,12 $. Au moment d’écrire ces lignes, l’action est actuellement en baisse de 3% pour la journée.

Bien sûr, Greenidge n’est pas étranger aux turbulences du marché. L’action GREE a fluctué la semaine dernière, chutant de plus de 15 % hier. Collectivement, les actions ont baissé de plus de 30% au cours du mois dernier.

Ce que cela veut dire

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les attentes auraient été élevées pour qu’un titre comme GREE prenne enfin de l’ampleur après la confirmation de certains efforts d’expansion importants. Comme aujourd’hui nous l’a appris, cependant, des facteurs externes qui peuvent être difficiles à voir venir peuvent servir à influencer la performance d’un titre même face à de bonnes nouvelles. Jetons un coup d’œil à ce qui se joue pour Greenidge.

Malgré son récent pic record, Bitcoin est en baisse depuis hier. Il est actuellement en baisse de 4% pour la journée et Ethereum (CCC :ETH-USD) est en baisse de 3%. Nous savons tous que lorsque Bitcoin bouge, ses pairs ont tendance à suivre. Bien que les efforts d’expansion de Greenidge soient certainement prometteurs, il est peut-être trop tard pour que l’entreprise surfe sur la première vague d’ETF Bitcoin.

Ces grands projets d’expansion soulèvent également la question de savoir comment Greenidge couvrira les coûts associés à court terme. L’achat d’un site de 175 acres à Spartanburg, en Caroline du Sud, pourrait certainement augmenter les bénéfices à terme, mais la déclaration de la société n’offre pas beaucoup de détails sur la manière dont elle paiera la facture. Les entreprises dans de telles situations ont recouru à l’émission de plus d’actions, ce qui a entraîné une dilution des actionnaires actuels. Ce type de nouvelles soulève de nombreuses questions, et lorsqu’il n’y a pas de réponses claires, les investisseurs peuvent devenir mal à l’aise.

Pourquoi est-ce important

Tout cela ne veut pas dire que Greenidge devrait être radié. L’entreprise a encore beaucoup de potentiel de hausse. Il y a moins d’un mois, un analyste a émis un objectif de cours de 78 $ pour l’action GREE, citant le potentiel qu’il a vu en raison de sa croissance rapide et de son potentiel d’évolutivité.

Plus récemment, Joseph Nograles d’InvestorPlace a signalé Greenidge comme un jeu Bitcoin intéressant, notant qu’il dépensait moins que ses rivaux. Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE) et Marathon Digital Holdings (NASDAQ :MARA).

Malgré toutes les turbulences, GREE reste un titre à surveiller. À l’approche des efforts d’expansion tant attendus, l’entreprise est peut-être sur le point de prendre enfin l’élan dont elle a besoin.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.