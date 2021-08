Le stock de HYLN devrait faire face à une conduite plus fluide en 2022

in

Je vais commencer la note d’aujourd’hui avec un ton positif sur Hyliion (NYSE :HYLN) l’entreprise. Je suis fan de leur Hypertruck et de leurs concepts de rétrofit hybrides. Cependant, je suis tombé du train des actions HYLN il y a quelque temps.

Source : Hyliion media

J’ai fermé mes positions longues quand il a perdu 18 $ par action et je n’ai jamais regardé en arrière. Avec le recul, c’était une bonne décision puisque c’est à un chiffre maintenant. Cependant, la thèse d’aujourd’hui est haussière. De cette vilaine situation, je privilégie davantage l’opportunité de hausse. L’action vaut maintenant la peine d’être conservée pour l’avenir.

HYLN n’est pas tombé d’une falaise en ligne droite. Cependant, après novembre dernier, il était clair que les taureaux n’étaient pas en contrôle. J’ai averti à ce sujet tôt en suggérant des temps techniquement difficiles à venir. Les taureaux avaient besoin d’intensifier, mais ils ne l’ont pas fait.

Pendant un certain temps, les 12,5 millions de mandats de 11,5 $ ont causé une certaine confusion, mais cette variable a disparu. En outre, le prix est maintenant de 21% en dessous de ce filigrane.

Mon avertissement de décembre était opportun car il a chuté de plus de 30 % à partir de là. Il a eu ses moments brillants comme le pic de février à 22 $, mais n’a pas duré. De ce haut à bas, l’action a perdu 64%. Hier, il a encore chuté de 4 % et reste inférieur à 10 $.

Ce n’est pas par manque d’amour. Les fans d’actions HYLN sont très fidèles et ils ont une grande conviction dans l’équipe de direction. Même les pros de haut niveau sont dans le train en marche, donc je ne le ferais pas court. La bonne chose à faire est d’être avec elle ou loin d’elle.

Les choses pourraient s’améliorer pour l’action HYLN

Il faut tellement de temps pour que le stock se rétablisse. Mais un ingrédient important peut enfin se produire en ce moment. La première étape d’un rebond est d’arrêter de faire de nouveaux plus bas. Le stock de HYLN n’en a pas fait depuis mai. Par conséquent, initier une position haussière à ces niveaux est une thèse valable à long terme. Le court-circuiter ici est faux pour une raison fondamentale et technique.

Cependant, il existe un risque extrinsèque de hoquet dû à une correction à l’échelle du marché. Cela déjouerait le processus de creux.

La direction vient de publier ses bénéfices et Wall Street n’a pas entendu ce qu’elle voulait. Ils ont fait une crise même si les nouvelles étaient bonnes. Hyliion s’est engagé à faire participer son hyper camion aux roadshows cette année. C’est une étape tangible qui aurait dû déclencher des mouvements à la hausse. Je suppose que les investisseurs prennent le mème « ne combattez pas la bande » au pied de la lettre. Ils hésitent à faire confiance même aux bonnes nouvelles.

C’est là que l’utilisation des options prend tout son sens. Au lieu d’acheter des actions directement, je préférerais vendre des options de vente plus bas pour créer un fossé. Je n’aurais alors aucune dépense personnelle et HYLN aurait la possibilité de chuter sans pertes sur capitaux propres.

Mon pire cas serait peut-être de posséder des actions beaucoup plus basses et de collecter des crédits pour cela. L’inconvénient d’une telle stratégie est le potentiel de profit à la hausse fini. Là encore, il s’agit d’une solution de pansement à une saison incertaine.

La patience est la clé

Source : Graphiques par TradingView

Les investisseurs patients peuvent rester sur leurs actions aussi longtemps qu’il le faudra. Mon message haussier aujourd’hui ne s’applique qu’à l’ouverture de nouvelles positions, pas à l’ajout à celles existantes.

Beaucoup de choses reposent encore sur les succès futurs et non sur une entreprise prospère et saine déjà.

Il incombe à la direction de tenir ses promesses. Bien qu’il soit hautement improbable qu’ils échouent, ce risque existe, aussi petit soit-il. Pour faire une erreur de sécurité, je considérerais HYLN comme une action spéculative. Par conséquent, je devrais allouer une quantité appropriée de risque et m’y tenir.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.