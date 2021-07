Le stock de HYLN est difficile à juger sans mesures quantitatives

Discussion des investisseurs sur Hyliion (NYSE :HYLN) le stock semble interminable. C’est peut-être parce que c’est l’une des nombreuses actions qui sont populaires auprès de la foule de r/WallStreetBets. C’est aussi une entreprise avec une histoire intrigante dans le secteur des véhicules électriques (VE).

Source : Shutterstock

Cependant, il est important de noter que Hyliion est une société à pré-revenus. Il est également à environ un an de la mise en production. Et de plus en plus de concurrents entrent dans l’espace des véhicules électriques, y compris des entreprises bien établies. L’un de ces concurrents pour Hyliion est Cummins (NYSE :CMI), qui a introduit un moteur au gaz naturel de 15 litres en Chine. Si Cummins décidait de commercialiser le moteur aux États-Unis, ce serait une concurrence redoutable pour l’hybride ERX d’Hyliion.

La mesure dans laquelle tout cela compte dépendra de la capacité d’Hyliion à capturer sa juste part du marché des véhicules de classe 8. Mais jusqu’à présent, la société n’a rien d’intéressant à signaler sur le front des revenus. Cependant, avec certaines autres sociétés de véhicules électriques dans l’eau chaude pour avoir déformé les précommandes, le PDG de Hyliion, Thomas Healy, peut être pardonné d’avoir fait preuve de prudence.

Malheureusement pour Healy, cela ne donne pas grand-chose aux écrivains comme moi. Mais ce n’est rien qu’un rapport de revenus ne puisse changer. Ce sera probablement début août 2021 avant que cela ne se produise. En attendant, voici mes réflexions sur ce que nous savons.

Le cours de l’action n’est pas au centre des préoccupations

Dans une interview avec FreightWaves, le PDG de Hyliion, Thomas Healy, aurait déclaré qu’il conseillait à son équipe croissante d’employés de se concentrer sur la situation dans son ensemble. “S’inquiéter du cours de l’action jour après jour n’est pas le bon objectif”, a-t-il déclaré. « C’est un jeu à plus long terme ici. Et en fin de compte, rester tête baissée et accomplir des choses est ce qui fera le succès de l’entreprise. »

Pour la plupart, je suis d’accord avec Healy, mais je ne peux pas le laisser complètement s’en tirer. J’ai entendu de nombreux entraîneurs sportifs professionnels dire que le record de victoires et de défaites de leur équipe n’avait pas d’importance. Mais dans les sports professionnels, le record de victoires et de défaites d’une équipe sera toujours important. C’est à la propriété de l’équipe et à ses fans de décider à quel point cela devrait avoir de l’importance. Comme l’a dit l’entraîneur de football du Temple de la renommée, Bill Parcells, “Vous êtes ce que votre dossier dit que vous êtes.”

Le message de Healy peut trouver un écho auprès des employés, mais il est très présent dans l’esprit des investisseurs. Parce que lorsque les investisseurs ont la peau dans le jeu, le cours de l’action compte beaucoup. Ce n’est probablement pas un hasard si Hyliion et l’un de ses concurrents Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE) ont à peu près le même niveau de propriété institutionnelle et d’intérêt à court terme. Par conséquent, ce n’est probablement pas non plus une coïncidence si les actions HYLN et RIDE ont des cours d’actions similaires.

Et c’est ainsi que le cours de l’action Hyliion compte. Il appartient aux investisseurs institutionnels et particuliers de déterminer combien.

De nombreux résultats sont possibles pour le stock HYLN

Il n’y a eu aucune nouvelle substantielle pour me faire changer d’avis depuis la dernière fois que j’ai écrit sur Hyliion. Dans cet esprit, je me rangerai du côté de ceux qui prônent la patience. Une gamme de résultats est possible pour Hyliion. Mais à ce stade, conserver vos actions semble être une décision prudente. La société semble être bien capitalisée et si elle produit des précommandes légitimes, le stock de HYLN augmentera.

Et avouons-le, si vous avez acheté l’action alors qu’elle était à 20 $ ou même à 50 $ (même si j’espère que vous ne l’avez pas fait), c’est le genre de bonnes nouvelles que vous recherchez. Mais ne vous y trompez pas, de telles nouvelles sont de la responsabilité de Healy et Hyliion et de personne d’autre.

Hyliion n’est pas une action pour devenir riche rapidement. Mais de nombreux investisseurs en actions HYLN ont une mentalité de devenir riche rapidement. Si vous avez investi de l’argent dont vous n’aurez pas besoin pendant un certain temps, Hyliion peut vous récompenser généreusement. Ou ce ne sera pas le cas. À ce stade, sans revenus à déclarer, c’est à chacun de deviner.

A la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.