Le stock de l’AFRM est toujours trop élevé malgré sa baisse compte tenu de ses importantes pertes sur prêts

Affirmer les avoirs (NASDAQ:AFRM), le prêteur de technologie financière en ligne avec achat immédiat et payant qui a été introduit en bourse en janvier 2021, perd toujours de l’argent. Cela dit, je pense que les actions d’AFRM continueront de baisser tant qu’Affirm perdra de l’argent. Et cela est principalement dû à ses énormes pertes sur prêts.

Source: Piotr Swat / Shutterstock.com

Le prix de l’introduction en bourse était de 49 $ le 13 janvier, mais la première transaction était bien supérieure à 97,75 $. Après cela, l’action AFRM a culminé à la clôture de 139,99 $ le 11 février, lorsque ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2021 (au 31 décembre) ont été publiés. Mais depuis lors, il a reculé à 69,39 $ le 5 avril.

Par conséquent, bien que le titre soit toujours en hausse de 20,39 $ par rapport à son prix d’introduction en bourse de 49 $, soit + 41,6%, il est toujours en baisse de 29% par rapport au sommet. De plus, au cours du dernier mois jusqu’au 5 avril, l’action Affirm a chuté de plus de 21%.

En d’autres termes, le marché n’achète pas ce qu’Affirm tente de vendre en tant que société publique. Cela dit, examinons quelques-unes des principales raisons pour lesquelles.

Les clients d’abord, les pertes ensuite

C’est bien qu’Affirm ne facture pas les frais de retard, les frais annuels et les autres frais typiques avec lesquels les autres prêteurs de cartes de crédit s’en tirent. Ils semblent également tolérer les non-payeurs plus longtemps que les autres prêteurs fintech qui ne sont pas aussi préoccupés par leur philosophie de prêt. C’est le nœud de leur stratégie de marketing «honnête» envers les milléniaux.

Néanmoins, le seul inconvénient est qu’Affirm ne semble pas pouvoir gagner de l’argent en ne faisant pas cela. De plus, ils semblent avoir attiré de terribles emprunteurs.

Par exemple, à la page 19 du dernier 10-Q de la société, sa provision pour pertes sur créances est passée de 85,9 millions de dollars à 131 millions de dollars au cours du trimestre se terminant le 31 décembre. de 9% à 7%. C’est parce que le nombre de prêts a augmenté. Ce que je veux dire, c’est que ses pertes sur prêts augmentent et que même le chiffre de 7 p. 100 est encore très élevé.

Calculs honnêtes et transparence chez Affirm

Cependant, pour être honnête, l’entreprise ne calcule pas le ratio réel des pertes sur prêts. Par exemple, le solde indique que les prêts détenus à des fins d’investissement sont passés de 1,034 milliard de dollars en juin à 1,888 milliard de dollars en décembre. C’est une moyenne de 1,461 milliard de dollars.

Maintenant, nous ne savons pas si les 131 millions de dollars de pertes trimestrielles peuvent être prolongés sur cette période. Il n’y a pas assez d’informations. Mais supposons qu’il y ait eu deux trimestres de 131 millions de dollars de pertes sur prêts. Cela implique que le taux de pertes sur prêts est de 17,9% (soit 262 millions de dollars / 1,461 milliard de dollars). Soyons généreux et n’utilisons que 131 millions de dollars de pertes. Cela implique toujours un taux de pertes sur prêts de 8,9%, et non de 7% comme le dit l’entreprise.

En d’autres termes, il n’y a pas beaucoup de transparence ici. Je m’en suis plaint dans mon précédent article sur Affirmer. De plus, l’entreprise ne parle même pas de sa marge nette d’intérêt (NIM). Je ne suis pas sûr qu’ils aient même un NIM positif. Si Affirm perd entre 8,9% et 17,9% des montants des prêts, mais ne gagne que 15% (mon estimation) en intérêts sur ces prêts, il y a un NIM extrêmement fin ou peut-être négatif.

Que faire avec le stock AFRM

Bank of America (BofA) a récemment publié une note neutre sur Affirm. L’analyste voit un avantage limité compte tenu du multiple de l’entreprise. Il comparait la valeur d’entreprise (EV) de l’entreprise au ratio des ventes avec d’autres sociétés de fintech.

En fait, sur les neuf analystes qui couvrent l’action AFRM, cinq de ces analystes ont également une note neutre. Personne ne bat la brousse en disant que le stock est un multi-ensacheuse en devenir.

Le problème avec l’évaluation de l’analyste BofA est que la méthode de valorisation passe sous silence les pertes en cours d’Affirm. Obtenir une plus grande échelle grâce à plus de clients et plus de prêts ne résoudra peut-être pas réellement ce problème de rentabilité. En fait, je soupçonne qu’à un moment donné, l’entreprise devra trouver un moyen de facturer des frais pour augmenter sa rentabilité.

Ainsi, jusqu’à ce que le stock soit beaucoup plus bas – ou que son modèle commercial devienne beaucoup plus transparent sur la voie de la rentabilité – la plupart des investisseurs de valeur resteront à l’écart des actions AFRM.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.