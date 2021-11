Le stock de l’iPhone 13 pourrait s’améliorer au détriment de l’iPad

Plusieurs modèles d’iPhone 13 se sont vendus immédiatement après le début des précommandes. Les estimations d’expédition ont commencé à glisser de jours puis de semaines sur la boutique en ligne d’Apple, bien que les magasins de détail aient des stocks à la date de sortie. Cependant, les estimations de livraison continuent d’être plus élevées que prévu, indiquant une demande massive pour les nouveaux modèles d’iPhone. Apple a réduit les délais de livraison sur divers marchés, mais les acheteurs qui commandent une version iPhone 13 doivent encore attendre au moins une semaine pour l’expédition. Les variantes de l’iPhone 13 Pro peuvent prendre plus d’un mois sur certains marchés.

Alors que votre iPhone 13 pourrait bientôt être livré à votre porte, les nouveaux iPad et iPad mini pourraient prendre encore plus de temps. Et c’est parce qu’Apple donne la priorité à la production de l’iPhone 13 par rapport à l’iPad. Cela inclut le déplacement de pièces de l’iPad vers l’iPhone pour s’assurer qu’il peut produire autant d’unités que possible.

Le stock de l’iPhone 13 devrait s’améliorer

Lors de son dernier appel aux résultats il y a quelques jours, Apple a déclaré que les revenus du quatrième trimestre de l’exercice 2021 étaient inférieurs de 6 milliards de dollars. La pénurie de silicium et les interruptions de fabrication liées au COVID ont eu un impact sur les résultats d’Apple. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que l’impact pour le trimestre en cours pourrait être encore plus important.

Le quartier de Noël est généralement le meilleur quartier d’Apple. C’est le premier trimestre complet des ventes de nouveaux iPhone, et l’iPhone 13 devrait être le produit Apple le plus vendu au cours du trimestre d’octobre à décembre. C’est pourquoi Apple cherche à s’assurer qu’il dispose d’un approvisionnement suffisant pour tout le monde. Ce ne sont pas seulement les pénuries de composants qui auront un impact sur les livraisons d’iPhone, mais aussi les retards d’expédition.

Selon Nikkei Asia, Apple a réduit « fortement » la production d’iPad pour déplacer les composants vers l’iPhone 13. Les pièces des anciens iPhones ont également été déplacées vers les lignes de production de l’iPhone 13.

La production d’iPad était en baisse de 50% au cours des deux derniers mois par rapport aux plans initiaux d’Apple. Apple peut basculer des composants tels que la puce haut de gamme de la série A entre l’iPad et l’iPhone. Les séries iPad mini et iPhone 13 partagent le même SoC A15 Bionic. Il en va de même pour les autres puces. Les rapports indiquent qu’Apple s’est assuré d’avoir suffisamment de stock d’A15 Bionic en stock cette année. Mais la pénurie de puces a un impact sur d’autres siliciums de l’iPhone qu’Apple ne peut pas contrôler.

La gamme d’iPad 2021 d’Apple, du petit au grand : iPad Mini, iPad, iPad Air et iPad Pro. Source de l’image : Apple Inc.

Commandez votre nouvel iPad mini le plus tôt possible

Apple a conseillé aux acheteurs plus tôt cette semaine de passer leurs commandes de vacances tôt, prolongeant la fenêtre de retour jusqu’au 8 janvier pour les produits achetés entre le 1er novembre et le 25 décembre.

Le rapport de Nikkei indique que les temps d’attente sur iPad ont considérablement augmenté, preuve supplémentaire qu’Apple donne la priorité à la production de l’iPhone 13. Le rapport note que les acheteurs qui ont acheté un iPad avec 256 Go de stockage fin octobre doivent attendre le 15 décembre pour cela. L’iPad mini 6 sera disponible la première semaine de décembre. Ceci est valable pour les États-Unis et certaines parties de l’Europe. En Chine, les acheteurs d’iPad doivent attendre jusqu’à six semaines pour un nouvel iPad.

L’analyste de Counterpoint Research, Brady Wang, a expliqué que la raison pour laquelle Apple sacrifie les ventes d’iPad pour augmenter le stock de l’iPhone 13 est assez simple. L’iPhone bénéficie de fortes ventes au cours de ce trimestre, mais il fait également face à une forte concurrence.

« Moins d’utilisateurs se tourneront vers les tablettes Android s’ils envisagent d’acheter un iPad d’Apple mais doivent attendre un peu plus longtemps », a-t-il déclaré. « Cependant, il pourrait y avoir une possibilité que les gens se tournent vers… les téléphones Android s’ils ne pouvaient pas acheter immédiatement un iPhone. »