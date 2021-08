Le stock de l’OCGN repose désormais uniquement sur une crise continue de Covid-19

J’ai écrit deux articles sur Ocugen (NASDAQ :OCGN) dans le passé et je dois dire que si je devais résumer les actions de l’OCGN en deux mots, ce serait une exubérance irrationnelle.

Au 9 août 2021, la société avait une valorisation boursière de 1,61 milliard de dollars avec un chiffre d’affaires nul pour 2019 et 2018.

Yahoo! Finance montre OCGN avec un ratio prix/ventes de 27 440 au 30 juin. Comment une entreprise avec un chiffre d’affaires presque nul peut-elle avoir une capitalisation boursière de 27 000 fois son chiffre d’affaires ? C’est insensé.

Les points clés contre le prix et la valorisation absurdes de l’action OCGN

Dans mon article de mars 2021 intitulé « L’excitation autour d’Ocugen est irrationnelle », j’ai analysé les points clés suivants :

Stock OCGN : Une autre histoire d’actualité sur les vaccins contre le coronavirus Ocugen est arrivée trop tard dans une entreprise en vogue

Mon analyse financière a noté : « La société a une capitalisation boursière de 1,88 milliard de dollars. Et pour les trois années consécutives de 2019, 2018 et 2017, il n’a aucun chiffre d’affaires. Le résultat d’exploitation et le résultat net sont tous deux négatifs pour les trois années. J’ai écrit que « les fondamentaux sont très pauvres. Pour une entreprise sans revenus, avoir cette capitalisation boursière est insensé. »

Et mon verdict a été : « Toutes les actions biotechnologiques ne sont pas identiques. Oui, la plupart d’entre eux sont risqués. Mais l’action OCGN n’est pas seulement trop risquée, elle est incroyablement chère. Pas de doutes à ce sujet.

Mon deuxième article sur l’action OCGN, intitulé « Ocugen Stock : The Two What-If Scenarios To Consider » portait sur les deux principaux scénarios sur l’avenir de l’entreprise liés à leur candidat vaccin contre le Covid-19. Mes principaux points forts ont été :

Pourquoi rejoindre une fête trop tard n’est probablement pas une bonne idée

J’ai écrit : « La deuxième partie de ce scénario, et la pire de toutes pour les actions de l’OCGN, est que le vaccin pourrait ne jamais obtenir l’approbation de la FDA. Dans ce cas, le stock entrera probablement en chute libre. Avec un tel risque et la volatilité attendue, il est conseillé de rester à l’écart pour le moment. »

Alors, quelles sont les dernières nouvelles à prendre en compte avec Ocugen ?

Actualité économique

Deux communiqués de presse présentent des développements positifs, l’un concernant l’efficacité du vaccin d’Ocugen, l’autre concernant Ocugen soumettant son vaccin pour approbation au Canada.

Dans le premier communiqué de presse, il a été signalé que « l’analyse de l’efficacité démontre que COVAXIN™ protège à 93,4 % contre le COVID-19 symptomatique sévère » et que « les données d’efficacité démontrent une protection de 65,2 % contre le SRAS-CoV-2, B.1.617. 2 variante Delta.

Dans le deuxième communiqué de presse, Ocugen a annoncé la soumission de son vaccin sur le marché canadien pour approbation.

Ces deux communiqués de presse sont de bonnes nouvelles pour mon scénario sur si et quand le vaccin Covaxin d’Ocugen, qu’il co-développe avec Bharat Biotech International, trouverait un pied sur le marché. Malgré les bonnes nouvelles, il manque l’élément de certitude. L’efficacité est importante, mais encore une fois, son utilisation doit d’abord être approuvée. Nous ne savons pas quel sera le résultat de l’examen. Et même si elle est positive, les marges pour délivrer un grand nombre de doses de Covaxin semblent être étroites, car des accords et des contrats plus importants avec d’autres sociétés pharmaceutiques plus réputées sont déjà en place aux États-Unis et en Europe.

Performance du cours de l’action OGCN : une autre leçon d’investissement importante

Quand je regarde Marketwatch, le cours de l’action Ocugen est quelque chose que je ne peux presque pas comprendre. L’action a augmenté d’environ 306% en 2021 et de 1 092 % au cours des 12 derniers mois. Pourquoi? L’entreprise a-t-elle annoncé d’excellents résultats financiers ? Est-il leader dans son secteur ? A-t-il rendu un dividende généreux à ses actionnaires ? A-t-il procédé à des rachats d’actions ?

La réponse est non. Il n’a accompli aucun de ceux-ci.

Sur cinq analystes, deux d’entre eux ont une recommandation d’achat et trois d’entre eux une recommandation de conservation. Sur quels développements positifs reposent ces recommandations ?

Finances : une histoire triste, mais révélatrice

Ocugen a récemment publié les résultats financiers du deuxième trimestre 2021. Il a fourni quelques détails clés à suivre qui pourraient nous renseigner sur son évaluation :

« La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les liquidités soumises à restrictions s’élevaient à 115,8 millions de dollars au 30 juin 2021, contre 24,2 millions de dollars au 31 décembre 2020. Ocugen avait 198,7 millions d’actions ordinaires en circulation au 30 juin 2021. » « Les frais de recherche et développement pour le trimestre clos le 30 juin 2021 se sont élevés à 18,9 millions de dollars, contre 1,6 million de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2020. Les frais de recherche et développement pour le trimestre clos le 30 juin 2021, comprenaient un montant de 15,0 millions de dollars. paiement initial à Bharat Biotech pour le droit et la licence de développement, de fabrication et de commercialisation de COVAXIN™ au Canada. Les frais généraux et administratifs pour le trimestre clos le 30 juin 2021 se sont élevés à 6,8 millions de dollars, contre 1,8 million de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2020. Ocugen a déclaré une perte nette de 0,13 $ par action pour le trimestre clos le 30 juin 2021, par rapport à à une perte nette de 0,19 $ par action pour le trimestre clos le 30 juin 2020. »

L’entreprise a beaucoup d’argent, mais ce qu’elle va en faire compte. Selon Morningstar, Ocugen brûle depuis longtemps des liquidités, avec un flux de trésorerie disponible négatif depuis 2012. Le résultat opérationnel et le résultat net sont également tous deux négatifs depuis 2012.

Enfin, autre chiffre d’évaluation important, la valeur comptable par action de l’action OCGN a diminué à 0,08 $ par action en 2020 et est de 0,59 $ par action pour les douze derniers mois.

Mon verdict final sur l’action OCGN : je ne peux pas dire acheter. Au lieu de cela, ma première pensée est au revoir.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.