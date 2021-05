Le stock de Lucid Motors est une version à plus haut risque de Tesla

Il y a beaucoup à aimer sur le stock de Lucid Motors et son partenaire SPAC Churchill Capital Corp IV (NYSE :CCIV). Lucid est un pur jeu sur les véhicules électriques, l’un des marchés les plus en vogue et potentiellement les plus porteurs aujourd’hui.

Source : gg_photography / Shutterstock.com

Malheureusement, le stock de Lucid Motors a trop de questions sans réponse à ce stade pour être autre chose qu’un pari spéculatif. Mais si vous êtes prêt à jouer à la loterie, la hausse à long terme des actions CCIV pourrait être énorme.

Lucid Motors Stock est un long shot

Les investisseurs en actions de Lucid Motors qui achètent les actions à ce stade doivent s’assurer qu’ils comprennent ce qu’ils obtiennent. À ce stade, le stock représente plus une idée qu’une entreprise réelle. Lucid prévoit 577 livraisons de véhicules et un chiffre d’affaires d’environ 100 millions de dollars en 2021. Pour mettre ce chiffre en perspective, Tesla (NASDAQ :TSLA) a déclaré 184 800 livraisons et 10,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour le seul premier trimestre. General Motors (NYSE :DG) a déclaré 821 000 livraisons et 32,4 milliards de dollars de revenus au cours du trimestre.

Pour la défense de Lucid, la société prévoit une croissance fulgurante en 2022. La société a prévu plus de 20 000 livraisons de véhicules l’année prochaine. Cependant, comme les investisseurs de Tesla le savent très bien, les délais et les objectifs sur le marché des véhicules électriques peuvent être délicats. En 2016, Elon Musk a déclaré que Tesla livrerait 1 million de véhicules par an d’ici 2020. En réalité, ils en ont livré un peu moins de la moitié.

L’action CCIV a déjà une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars, même après un net recul par rapport à son sommet historique de 64,86 $ en février. Le stock peut sembler une bonne affaire par rapport à ces niveaux insensés. Mais l’action de Lucid Motors a encore beaucoup à prouver pour justifier sa valorisation actuelle de 5 milliards de dollars.

De meilleurs investissements en VE

L’un des plus gros vents contraires à court terme pour les actions de Lucid Motors est le boom et la récession des actions SPAC. Depuis la mi-février, le FNB Defiance Next Gen SPAC dérivé (NYSE :SPAK) L’ETF est en baisse d’environ 30 %. Cette sortie des SPAC n’a rien à voir avec le stock de Lucid Motors ou ses activités. Mais le sentiment des investisseurs envers les SPAC est décidément baissier pour le moment. Il reste à voir à quel point ce scepticisme continuera de peser sur les actions de CCIV avant la fusion d’actions de Lucid Motors.

Pendant ce temps, les investisseurs qui cherchent à investir dans les véhicules électriques ont des options beaucoup plus sûres. Au lieu de chercher la «prochaine Tesla», pourquoi ne pas simplement acheter des actions TSLA? Je suis sceptique quant à la valorisation gonflée de Tesla. Mais c’est beaucoup moins risqué dans mon esprit qu’une entreprise comme Lucid qui essaie essentiellement de construire une autre Tesla à partir de zéro.

Je considère General Motors comme le meilleur stock de véhicules électriques sur le marché. GM investit 27 milliards de dollars dans les véhicules électriques et autonomes jusqu’en 2025. Il prévoit de lancer 30 modèles de véhicules électriques dans le monde d’ici 2025. Pendant ce temps, alors que Tesla dilue ses actionnaires en levant à plusieurs reprises des capitaux, GM finance en grande partie son innovation dans les véhicules électriques via son héritage interne extrêmement rentable entreprise de véhicules à combustion. Enfin, les actions de GM se négocient à seulement 0,6 fois les ventes et 8,5 fois les bénéfices à terme, faisant de l’action un véritable jeu de valeur pour les véhicules électriques.

L’affaire du taureau

Ne vous méprenez pas. Il existe un cas manifeste pour les actions de Lucid Motors. Si l’entreprise peut suivre les traces de Tesla en créant une marque de véhicules électriques de luxe, puis en se développant sur le marché de masse, le billet de loterie Lucid pourrait remporter le jackpot.

J’ai ressenti la même chose à propos du stock de véhicules électriques chinois Nio (NYSE :NIO) en septembre 2019. À l’époque, l’action « ticket de loterie » se négociait à moins de 2 $. Ce billet de loterie EV a payé énormément, et l’action NIO a atteint 66,99 $ plus tôt cette année.

Il ne fait aucun doute que le stock de Lucid Motors pourrait être le prochain ensacheur EV 10. Mais parier sur n’importe quelle entreprise pour être la « prochaine Tesla » est un très long coup à prendre.

Si vous investissez dans la transition mondiale vers les véhicules électriques, l’action Lucid Motors n’est peut-être pas votre meilleur jeu. Si vous recherchez un billet de loterie avec une chance décente de payer, l’action CCIV est une spéculation avec un énorme avantage si les étoiles s’alignent pour Lucid dans les années à venir.

À la date de publication, Wayne Duggan occupait une position LONGUE au sein de GM. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Wayne Duggan est un contributeur de US News & World Report Investing depuis 2016 et est rédacteur chez Benzinga, où il a écrit plus de 7 000 articles. M. Duggan est l’auteur du livre « Battre Wall Street avec du bon sens », qui se concentre sur la psychologie de l’investissement et les stratégies pratiques pour surperformer le marché boursier.