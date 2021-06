Le stock de médicaments appartenant à Rakesh Jhunjhunwala atteint un nouveau sommet en 52 semaines; les graphiques montrent qu’il pourrait augmenter jusqu’à 20 % de plus

Au 31 mars 2021, l’investisseur de premier plan Rakesh Jhunjhunwala détenait 72,45 actions lakh ou 1,60% du capital de Lupin.

Le cours de l’action Lupin a grimpé jusqu’à 4,7% pour atteindre 1 266,35 roupies chacun lors d’opérations intrajournalières sur l’ESB, dans un marché par ailleurs faible. Ce stock de médicaments appartenant à Rakesh Jhunjhunwala a dépassé son précédent sommet de 1 246,30 Rs pièce le 11 mai 2021. Le cours de l’action Lupin a atteint un creux de 52 semaines de 828,65 Rs pièce l’année dernière en juillet, depuis lors, le stock a grimpé de 53%. Les graphiques techniques indiquent que cette société pharmaceutique pourrait augmenter jusqu’à 20 % de plus à court terme. “Lupin est en formation de drapeau de sondage, ce qui indique un fort mouvement haussier”, a déclaré un analyste. «La cassure est observée à près de 1 226 niveaux et la hauteur du sondage est de 160 points. Ainsi, il devrait bientôt tester 1 380 niveaux. Il faut garder le stop loss en dessous de Rs 1 200 », a déclaré Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio Ltd, à Financial Express Online.

Au 31 mars 2021, l’investisseur de premier plan Rakesh Jhunjhunwala détenait 72,45 actions lakh ou 1,60% du capital de Lupin En termes de volume négocié, jusqu’à présent, environ 2,83 actions lakh ont été négociées sur l’ESB, tandis qu’un total de 52,91 actions lakh ont échangé la main sur NSE.

Nouvelles connexes

Rakesh Jhunjhunwala décode pourquoi Sensex et Nifty n’ont pas succombé pendant que l’Inde combattait la deuxième vague de covid-19 Nifty pourrait se négocier dans une fourchette de 14 400 à 15 000 cette semaine, Bank Nifty en dessous des SMA de 20, 50, 100 jours ; Wipro, Cipla en point de mire L&T, Cipla, Lupin, Dr Reddy’s, Vedanta, GAIL, Tata Power, Reliance Infrastructure en bref

Le 2 juin 2021, l’action a connu une rupture d’un modèle de continuation-Pennant et a atteint un nouveau sommet de 52 semaines. « Un volume supérieur à la moyenne et des indicateurs techniques positifs indiquent que la tendance haussière actuelle se poursuivra. Cela pourrait porter le stock vers 1 425 roupies au départ et 1 500 roupies par la suite », a déclaré à Financial Express Online Jatin Gohil, analyste technique chez Reliance Securities.

Le stock de lupin a été témoin d’une rupture d’un modèle de continuation-Pennant. Image : Recherche de confiance

À la fin du trimestre de janvier à mars de l’exercice 21, les fonds communs de placement détenaient 13,05 % du capital ou 5,92 crore d’actions de cette société pharmaceutique. Alors que les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) détenaient 17,87 pour cent du capital ou 8,10 crore d’actions. La participation des promoteurs s’élevait à 46,58 pour cent. Lupin a annoncé une croissance de 18,2% en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 460,4 crore au cours du trimestre janvier-mars de l’exercice 21. La société a déclaré un bénéfice net de Rs 390 crore au cours de la période correspondante de l’année précédente. Les revenus de Lupin ont chuté de 1,6% en glissement annuel à Rs 3 783 crore, par rapport à Rs 3845,7 crore il y a un an.

Plus tôt, la semaine dernière, Lupin avait annoncé la réalisation d’étapes clés pour le composé inhibiteur de MEK de Lupin (LNP3794) dont le développement est prévu par Boehringer Ingelheim en combinaison en tant que thérapie ciblée potentielle pour les patients atteints de cancers difficiles à traiter. Dans le cadre de l’accord, Lupin a reçu un paiement de 50 millions de dollars de Boehringer Ingelheim pour la réalisation d’étapes clés.

Les recommandations d’actions dans cette histoire sont faites par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.