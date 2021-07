Le stock de musique de Tencent est en baisse de près de 41% en 2021 – Que se passe-t-il ?

L’action Tencent Music (NYSE : TME) s’est séparée d’environ 41% de sa valeur depuis le début de 2021, incitant certains investisseurs à spéculer sur les causes du ralentissement et leur importance en ce qui concerne la performance à long terme de l’action.

À la fermeture du marché aujourd’hui, l’action Tencent Music valait 11,55 $ par action, un chiffre qui reflète une augmentation de 1,4 % sur la journée. Néanmoins, TME a chuté au nord de 11% au cours de la semaine dernière, d’environ 24% au cours du mois dernier, de 56% au cours des six derniers mois (les actions oscillaient autour de 30 $ chacune pendant la majeure partie du premier trimestre 2021) et d’environ 41% depuis 2021. début, comme mentionné.

Il convient de noter d’emblée que ces baisses du cours des actions sont survenues malgré le fait que la société – composée des services de streaming QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music ainsi que de l’application de karaoké WeSing – a signalé un abonnement payant de 42,6% en glissement annuel. augmentation (à 60,9 millions de comptes premium) de sa répartition des performances du premier trimestre 2021. Les revenus ont augmenté de 24% en glissement annuel au cours de la même période, pour atteindre 1,22 milliard de dollars, selon le document, et les états financiers de la société pour le deuxième trimestre 2021 devraient être publiés le lundi 16 août.

Le contributeur le plus évident à la baisse de la valeur de l’action Tencent Music est peut-être la menace d’une sanction « antitrust » imminente de la part du gouvernement chinois. Un rapport publié fin avril suggérait que l’Administration d’État chinoise pour la réglementation du marché (SAMR), après avoir infligé à Alibaba une amende énorme de 2,8 milliards de dollars, infligerait une amende de 1,5 milliard de dollars à Tencent – ​​et ordonnerait à la société de vendre plusieurs divisions de Tencent Music.

Par la suite, cependant, des rapports supplémentaires ont indiqué que le conglomérat ne ferait pas face à une vente forcée ou à une amende de plusieurs milliards de dollars, payant plutôt près de 77 000 $ et, plus important encore, renonçant aux droits exclusifs de certaines musiques. Tencent Music, dont le siège est à Shenzhen, vante depuis longtemps sa bibliothèque d’œuvres exclusives, et se séparer des droits correspondants pourrait bien affecter sa capacité à attirer des abonnés et à garder une longueur d’avance sur la concurrence. (En passant, le SAMR n’a pas encore annoncé la pénalité de Tencent.)

Ensuite, Goldman Sachs a abaissé la note de Tencent Music fin mars – en plus d’avoir exécuté 10,5 milliards de dollars de transactions en bloc, vendant pour 6,6 milliards de dollars de Baidu, Tencent Music et Vipshop Holdings, selon Bloomberg.

Morgan Stanley – qui avait augmenté sa participation dans Tencent Music à près de 100 millions d’actions en février – a également vendu une partie importante de sa participation dans TME, ce qui a amené Tencent Music à dévoiler un programme de rachat d’actions d’un milliard de dollars. Et plus récemment, l’analyste de Morgan Stanley, Alex Poon, a abaissé la cote de l’action Tencent Music à « à poids égal » et a établi un prix cible de 14 $ (contre 23 $). Le professionnel de la finance a cité des problèmes de revenus à long terme, la perte susmentionnée de licences musicales exclusives et le ralentissement des revenus publicitaires pour expliquer la position baissière.

Enfin, le cabinet d’avocats Pomerantz a annoncé dans un récent communiqué qu’il “enquêtait sur les réclamations au nom des investisseurs de Tencent Music”. Bien que ce communiqué soit relativement léger sur les détails concernant les nuances de cette enquête, il indique que “l’enquête concerne si Tencent et certains de ses dirigeants et/ou administrateurs se sont livrés à une fraude en valeurs mobilières ou à d’autres pratiques commerciales illégales”. L’annonce a fait suite au rejet en mai 2021 d’un procès séparé d’investisseur centré sur l’introduction en bourse de Tencent Music.