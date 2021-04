Le stock de NCLH augmente, mais les inquiétudes persistent

L’industrie des croisières figurait parmi les secteurs de marché les plus abattus lors de l’apparition du nouveau coronavirus. Pendant un certain temps, il a semblé que la communauté des investisseurs détestait Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH). La déroute des cours des actions de NCLH était absolument implacable.

Source: Roberto Sorin / Shutterstock.com

Les choses ont certainement changé au cours de l’année écoulée. Aujourd’hui, la réouverture du commerce tourne à plein régime. On peut même dire que les stocks de navires de croisière sont actuellement fortement favorisés.

L’optimisme est-il justifié? Peut-être, mais les traders sceptiques pourraient commencer à penser que toutes les bonnes nouvelles possibles pour l’avenir ont déjà été intégrées dans les actions NCLH.

Je n’oserais pas vendre l’action à découvert pour le moment. Pourtant, lors de l’analyse de l’action des prix, on pourrait avoir l’impression que les traders à tendance haussière ont pris de l’avance sur eux-mêmes.

Un regard plus attentif sur NCLH Stock

Comme Matt McCall et l’équipe de recherche d’InvestorPlace l’ont récemment souligné, l’action NCLH a déjà triplé par rapport à ses plus bas.

Que ce soit haussier ou baissier dépend de votre point de vue. Les traders axés sur le momentum considéreraient très probablement le mouvement propulsif de l’action comme une bonne chose.

D’un autre côté, les contraires et les investisseurs axés sur la valeur pourraient être sceptiques. Si vous êtes de l’école de pensée «acheter bas, vendre haut», alors la partie «acheter bas» ne semble pas s’appliquer ici.

Mais entrons maintenant dans quelques détails. À la mi-mai 2020, l’action NCLH se négociait légèrement au-dessus de 10 $. Ensuite, il y a eu un fort rallye vers le niveau de 27 $ en juin, mais ce n’était pas durable.

Au début du mois d’août, cependant, le cours de l’action était revenu à la zone de 13 $. Pourtant, un autre rallye puissant s’est ensuivi, l’action poussant au-dessus de 30 $ en avril 2021.

Ainsi, l’action NCLH a triplé, passant d’environ 10 $ à 30 $. Avec cela, vous penseriez que Norwegian Cruise Line serait massivement rentable. Mais le bénéfice par action de Norwegian Cruise Line sur 12 mois est une perte de 15,75 $. Ce n’est pas génial, surtout quand le stock est à 29 $ aujourd’hui.

Conseils CDC – Ou un manque de ceux-ci

Je soupçonne qu’une grande partie de l’optimisme évalué autour du stock de NCLH est dû à la perspective que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) permettent aux navires de croisière de naviguer à nouveau sans restrictions.

Oui, cela se produira tôt ou tard. Encore une fois, cependant, je tiens à souligner que cette éventualité a probablement déjà été prise en compte dans le stock.

Investir dans des actions NCLH en fonction de ce qui pourrait se passer dans le futur n’est peut-être pas la meilleure stratégie. Au lieu de cela, il est plus judicieux de regarder ce qui a déjà eu lieu.

Au début d’avril, le CDC a fourni des lignes directrices mises à jour pour les navires de croisière. À en juger par ces lignes directrices publiées, il ne semble pas que la navigation commerciale régulière reprenne immédiatement.

Pour la plupart, les lignes directrices mises à jour se sont concentrées sur la vaccination des gens. «Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes sont complètement vaccinées, l’approche par étapes permet aux CDC d’intégrer ces progrès dans la planification de la reprise des voyages en bateau de croisière lorsqu’il est sécuritaire de le faire», a déclaré le CDC.

La déception s’ensuit

Alors que je passais au crible les réponses aux directives mises à jour (ou plus exactement pas mises à jour) du CDC, la déception semblait être le thème dominant.

Selon Barron, par exemple, un porte-parole de la NCLH a répondu: «Bien que déçus par cette annonce tardive, nous restons optimistes quant à la reprise des croisières à partir des ports américains avant la fin de l’été.»

De même, la réponse de l’analyste de JP Morgan Brandt Montour fournit un autre exemple typique. «Sans aucun élément de synchronisation, et uniquement de nature incrémentielle, cette mise à jour a déçu l’industrie», a observé Montour. Ceci, bien sûr, n’est pas idéal pour les actions NCLH.

Néanmoins, je tiens à remercier Norwegian pour sa proactivité dans la mise en œuvre des mesures de sécurité. Plus précisément, le PDG Frank Del Rio a déclaré que la compagnie de croisière exigera «une vaccination à 100% des invités et de l’équipage lors de la relance initiale, conformément aux directives du CDC sur les voyages internationaux.»

La ligne de fond

Je suis heureux de voir que Norwegian Cruise Line prend au sérieux la sécurité de son équipage et de ses voyageurs. Une fois que la compagnie de croisière pourra naviguer à nouveau, ce sera une étape importante.

En tant que commentateur financier, cependant, je crains que les taureaux boursiers NCLH aient pu prendre de l’avance sur eux-mêmes.

Bien sûr, il est normal de vouloir participer à la réouverture du commerce. Veillez simplement à ne pas abandonner complètement le principe «acheter bas, vendre haut».

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.