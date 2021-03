Le stock de NEIGE pourrait marcher sur l’eau alors que Cloud SaaS se développe dans sa valorisation

Flocon de neige (NYSE:NEIGER) à peu près égal à son offre publique initiale de 240 $ à la mi-septembre, mais il est bien en deçà des prix de pointe des six derniers mois. Par exemple, l’action SNOW a clôturé à 325 $ l’action le 30 novembre.

Depuis le début de l’année, les actions ont chuté de 16,5%. Le problème est la valorisation exorbitante de l’entreprise. Il peut s’écouler un certain temps avant que la société n’atteigne les paramètres élevés auxquels elle se négocie toujours.

Croissance et valorisation soutenant le stock de NEIGE

Snowflake est une société de logiciels cloud Abonnement en tant que service (SaaS) dont les actions se négocient à un taux incroyable de 57 fois les revenus de cette année et de 35 fois l’année prochaine.

Par exemple, pour le trimestre se terminant en décembre 2020, Snowflake a généré une forte croissance des revenus de 117% à 190,5 millions de dollars. De plus, les revenus annuels ont augmenté de 123% pour atteindre 592 millions de dollars.

De plus, la société indique que son chiffre d’affaires au premier trimestre sera en hausse de 92% à 96% pour atteindre 195 millions de dollars à 200 millions de dollars. Le seul problème est que cela représente une croissance séquentielle très faible.

Par exemple, le chiffre d’affaires passant de 190 millions de dollars au T4 2020 à 195 millions de dollars au T1 représente un taux de croissance de seulement 2,63%. Il s’agit également d’un taux annuel de seulement 10,9% sur une base trimestrielle composée. Ce type de croissance des revenus ne vaut pas les indicateurs de valorisation exorbitants de l’entreprise, tels que 57 fois le prix des ventes (P / S) cette année.

Cependant, si l’entreprise augmente ses revenus de seulement 11% l’année prochaine, le ratio P / S resterait assez élevé. Par exemple, le chiffre d’affaires net de l’entreprise l’année prochaine serait de 656,8 millions de dollars. À la capitalisation boursière actuelle de 62,9 milliards de dollars, cela porterait le multiple P / S à 95,7x.

En fait, même si la croissance des revenus ralentit de moitié à 952 millions de dollars, le multiple P / S tombe à 66x. Ceci est inférieur au 113x actuel mais supérieur aux projections des analystes de 57x.

De plus, l’entreprise n’est pas encore rentable et ne devrait pas l’être. Par exemple, les analystes ne s’attendent pas à voir des bénéfices avant l’année fiscale se terminant en janvier 2025.

Méfiez-vous des opposants

Les analystes aiment vraiment le stock de NEIGE. Par exemple, TipRanks.com rapporte que 16 analystes qui ont initié une couverture sur l’action au cours des trois derniers mois ont un objectif de prix moyen de 293,16 $. Cela représente un gain potentiel de plus de 40% par rapport au prix actuel.

La même chose est vraie avec Marketbeat. Ils indiquent que 25 analystes ont un objectif de cours consensuel de 284,62 $, soit 36% plus élevé qu’aujourd’hui. La recherche d’Alpha montre que 26 analystes ont un objectif moyen de 289,58 $, soit un potentiel de hausse de 38,8% à partir d’ici.

En d’autres termes, tout le monde est en ébullition sur le stock. Cela devrait être un léger avertissement pour quiconque est un contrariant. Comme je l’ai souligné plus haut, il est possible que le taux de croissance séquentielle du taux de croissance de l’entreprise indique un ralentissement. Donc sois prudent. Le groupe d’analystes pense que le taux de croissance de l’entreprise est supérieur à 60% par an pourrait faire face à une dure réalité.

Une façon de détecter cela est de voir si la croissance des revenus de Snowflake ne se poursuit pas au premier trimestre. Par exemple, s’il ne rapporte que 195 millions de dollars et projette des revenus du deuxième trimestre de 2% ou 3% au-dessus de cela, le taux de croissance annuel (d’une année à l’autre) ralentira considérablement.

À ce stade, étant donné que l’entreprise n’est pas rentable, il pourrait y avoir un réveil brutal pour le stock de NEIGE. Cela pourrait se produire avant même que les analystes ajustent leurs prix cibles et abaissent leurs taux de croissance prévus.

Jouez au jeu en attente

Par conséquent, malgré le fait que l’action SNOW ait beaucoup baissé, un investisseur prudent attendra plus longtemps. C’est parce que l’une des deux choses peut se produire.

Premièrement, l’action SNOW pourrait atteindre sa valeur actuelle élevée (c’est-à-dire que le prix restera stable ou tendra à la baisse alors que la croissance des revenus est élevée et répond aux attentes). Ou bien, la croissance faiblit et le stock tombera soudainement d’ici une fois que les gens pousseront le stock à la baisse.

Il pourrait également y avoir d’autres possibilités. Mais ce sont les résultats les plus probables. Soyez prudent avec ce titre, car sa valorisation élevée signifie que l’entreprise a beaucoup à prouver.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.