Le stock de NRXP monte en flèche aujourd’hui grâce à ce grand catalyseur de la FDA

Nous avons pu assister à des tendances de marché intéressantes tout au long de 2021 alors que la ruée vers les vaccins s’est déroulée, entraînant avec elle un boom des vaccins pour les investisseurs. Alors que la couverture s’est souvent centrée sur les grands acteurs tels que Pfizer (NYSE :PFE) et Moderna (NASDAQ :ARNm), les petites entreprises se sont fait des noms sur le marché mondial. Novavax (NASDAQ :NVAX) a fait la une des journaux plus tôt cette saison après avoir conclu un partenariat de fabrication avec le gouvernement japonais. Aujourd’hui, une entreprise avec un symbole commercial similaire a réalisé ses propres gains. Produits pharmaceutiques NRx (NASDAQ :NRXP) a signalé une évolution positive concernant son propre traitement Covid-19 et le stock de NRXP réagit bien.

Qu’est-il arrivé avec NRXP Stock

Ce matin a commencé avec NRx annonçant qu’il était un pas de plus vers l’inauguration de la vente commerciale de son traitement Covid-19 ZYESAMI suite à la soumission d’un nouveau module d’investigation révisé à la Food and Drug Administration des États-Unis. La nouvelle a également confirmé que Produits pharmaceutiques néphron sera en mesure de fournir le médicament à une échelle commerciale lorsqu’il aura obtenu l’approbation complète de la FDA.

Les actions de NRXP ont rapidement commencé à augmenter après cette publication et elles ne se sont pas arrêtées depuis.

Au moment d’écrire ces lignes, ils ont augmenté d’un impressionnant 61% sur la journée. La semaine précédente avait vu les actions baisser progressivement, diminuant de plus de 22%. Le mois dernier n’a pas été beaucoup mieux avec des actions en baisse de plus de 16%.

Ce que cela veut dire

Alors que la chute a certainement été mouvementée pour l’action NRXP, cette évolution pourrait facilement conduire au revirement dont la société a besoin pour s’engager dans une trajectoire ascendante durable. Aujourd’hui a apporté un autre développement positif, car la déclaration publiée a également noté qu' »un auditeur européen QP (personne qualifiée) a effectué une inspection dans une installation de fabrication distincte sans aucun résultat défavorable ».

Même si les vaccins sont facilement disponibles, le besoin mondial de traitements Covid-19 est grand. Le marché des traitements et des vaccins reste chaud, d’autant plus que de nouvelles variantes se développent. Et tant que ces facteurs problématiques resteront en place, il y aura un besoin de médicaments capables de traiter le Covid-19 et d’aider les patients qui ont déjà été touchés.

Associé producteur biopharmaceutique Ocugen (NASDAQ :OCGN) a également enregistré des gains aujourd’hui après que le partenaire de fabrication Bharat Biotech a reçu de bonnes nouvelles du gouvernement indien.

Pourquoi est-ce important

NRx doit encore obtenir l’approbation complète de la FDA pour aller de l’avant avec la vente commerciale de ZYESAMI. Cependant, alors que le besoin de médicaments comme celui-ci augmente en dehors des États-Unis, la société pourrait être en mesure de conclure des contrats pour les produire à l’échelle internationale avant que la FDA n’ait délivré toutes les autorisations nécessaires. Dans l’un ou l’autre scénario, l’action NRXP bénéficiera de certains gains, de même que ses investisseurs.

Pour tous ceux qui envisagent un jeu haussier sur la biopharma, ou plus précisément, ceux qui ont des liens avec les méthodes de prévention et de traitement de Covid-19, NRXP est un titre à surveiller dans un proche avenir.

