Le stock de NVAX pourrait augmenter de 56% une fois son vaccin Covid-19 approuvé

Novavax (NASDAQ :NVAX) a publié ses résultats du deuxième trimestre le 5 août et a mis à jour le marché sur les progrès de son vaccin Covid-19. Leur candidat Covid a bien performé dans ses essais de phase 3 et la société prévoit de demander une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour une distribution aux États-Unis au cours du quatrième trimestre. En conséquence, il semble que l’action NVAX soit trop bon marché sur la base de ses bénéfices prévus pour l’année prochaine.

L’action NVAX a connu une année volatile, même si au 9 septembre, elle était en hausse de 134% depuis le début de l’année. De plus, depuis son récent creux le 13 mai alors qu’il était à 121 $, l’action NVAX est en hausse de 113,9 % à 258,77 $ hier. À mon avis, l’action pourrait valoir jusqu’à 56 % de plus à 403,75 $ par action.

Où en sont les choses avec Novavax

Le 5 août, Novavax a annoncé une perte nette de 352 millions de dollars, soit 4,75 $ par action. C’est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle est que l’entreprise génère désormais des revenus. Il a atteint 298 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 36 millions de dollars à la même période l’an dernier.

En fait, jusqu’à présent cette année, la société a réalisé 745,2 millions de dollars de ventes avec une perte nette de 575 millions de dollars.

De plus, les analystes s’attendent désormais à un chiffre d’affaires de 1,98 milliard de dollars cette année et jusqu’à 5,49 milliards de dollars en 2022, selon l’enquête auprès des analystes de Seeking Alpha. Cela suppose évidemment que son vaccin Covid-19 soit approuvé aux États-Unis et dans d’autres pays.

La partie la plus importante de cette enquête est que ces cinq mêmes analystes s’attendent désormais à ce que Novavax réalise un bénéfice par action de 32,3 millions de dollars l’année prochaine. Encore une fois, cela suppose que les vaccins de la société obtiennent une approbation complète et soient produits et distribués dans le monde entier.

La société affirme qu’elle est en passe de produire 100 millions de doses de son vaccin Covid par mois d’ici la fin du troisième trimestre et 150 millions de doses d’ici la fin du quatrième trimestre. Il a également signé un accord pour fournir 1,1 milliard de doses aux Gavi, l’Alliance du Vaccin. Novavax produira elle-même 350 millions de ces vaccins.

De plus, il vendra 100 millions de doses à la Commission européenne avec une option pour en vendre 100 millions supplémentaires.

Valorisation des actions NVAX

Étant donné que NVAX a actuellement une capitalisation boursière de 19,2 milliards de dollars, il se vend à peu près 3,5 fois les ventes nettes prévues pour l’année prochaine. Cela semble être beaucoup trop bon marché. Moderna (NASDAQ :ARNm) avait une capitalisation boursière de 184 milliards de dollars au 9 septembre avec des prévisions de ventes de 20,3 milliards de dollars pour 2022. Cela le place sur un multiple prix/ventes (P/S) à terme de 8,41 fois.

De plus, Moderna s’est également négocié à 14,69 fois les prévisions de bénéfices par action (BPA) de l’année prochaine au 9 septembre. EPS à la même date.

Considérons donc la valorisation du stock NVAX à presque le même multiple P/E que le stock MRNA. Par exemple, utilisons 85% du multiple MRNA 14,69x pour valoriser l’action Novavax. Cela signifie que nous devrions multiplier 32,30 $ par action par 12,5 fois, ce qui donne un prix de 403,75 $ par action. Cela présente une possibilité de hausse de 56% par rapport à son prix du 9 septembre de 258,77 $.

Que faire avec les actions NVAX

Les analystes restent très positifs sur le titre NVAX. Comme l’a souligné Barron’s, l’analyste de Jefferies Kelechi Chikere estime que “le déploiement du vaccin de NVAX semble en bonne voie pour se produire bientôt”. L’analyste pense que cela, avec d’autres nouvelles, “pourrait pousser les actions à la hausse au fil du temps”.

Cependant, la plupart des analystes semblent penser que le titre est pleinement valorisé. Le prix moyen de trois analystes qui ont écrit sur l’action au cours des trois derniers mois, selon TipRanks, est de 290,33 $. C’est seulement 12,2 % au-dessus de son prix du 9 septembre.

De plus, Seeking Alpha indique que la moyenne de six analystes de Wall Street n’est que de 264,20 $, à peine plus élevée que le prix d’hier.

Je soupçonne fortement que ces mêmes analystes réviseront leurs prix cibles à la hausse. Cela pourrait se produire une fois que Novavax produira ses vaccins avec des EUA et des autorisations complètes.

Les investisseurs entreprenants qui sont prêts à tenter leur chance pourraient être ouverts à l’achat d’une participation au capital. Cependant, ils devront peut-être faire la moyenne à des prix inférieurs, étant donné la volatilité des actions NVAX. Mais par une mesure, le stock semble sous-évalué et vaut 56% de plus à 403,75 $ si son vaccin Covid-19 est déployé avec succès.

