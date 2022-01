Le stock de NVAX reste un jeu de vaccin qui en vaut la peine

Cela n’a pas été facile pour les investisseurs qui détiennent Novavax (NASDAQ :NVAX) au cours de la dernière année. Alors que d’autres prétendants au vaccin contre le coronavirus ont très bien performé, le stock de NVAX s’est dans l’ensemble échangé latéralement.

Mais maintenant, les investisseurs s’aigrissent sur cet espace. Si cela ne suffit pas, les craintes grandissent que la société continuera à faire face à des défis pour réussir avec son candidat vaccin. Même s’il progresse auprès des régulateurs du monde entier. En conséquence, les actions ont connu une forte baisse des prix depuis fin décembre.

Est-il temps de jeter l’éponge ? Pas si vite. J’admets qu’à court terme, le titre restera probablement volatil. Cependant, il n’est pas encore hors de propos lorsqu’il s’agit d’aider le monde à résoudre cette crise sanitaire mondiale. Avec cela, la faiblesse récente de l’action peut être une opportunité d’acheter à un point d’entrée plus que raisonnable.

Je ne dis pas que c’est un jeu à faible risque. Loin de là, car les actions pourraient connaître une nouvelle baisse de prix si le NVX-CoV2373 (son candidat) ne parvient pas à se généraliser. Pourtant, tenez compte de son récent succès réglementaire dans le monde et du déploiement prévu de son vaccin à l’étranger cette année. Non seulement cela, il existe encore un potentiel de succès en amenant son candidat sur le marché américain. Mettez tout cela ensemble, et il y a un gros potentiel de hausse, si les inquiétudes d’aujourd’hui à ce sujet s’avèrent exagérées.

Le dernier avec NVAX Stock

Sur la base de ses performances récentes, on pourrait penser que Novavax n’a connu que des revers au cours du mois dernier. Mais cette vente intervient après que la société a annoncé une série de nouvelles positives.

Tout d’abord, le Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son feu vert au candidat de Novavax. Cela lui permet de fournir jusqu’à 200 millions de doses de son vaccin sur le marché européen, ce qui représente des milliards de ventes potentielles.

De plus, son candidat a reçu une liste d’utilisation d’urgence (EUL) de la Organisation mondiale de la santé (QUI). Pour couronner le tout, en plus de progresser à l’étranger, elle a fait de gros progrès en amenant son candidat sur le marché américain. Dépôt de ses données de vaccin Covid-19 auprès du Administration des aliments et des médicaments, il soumettra bientôt sa demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA).

Dans l’ensemble, les choses pour l’entreprise évoluent dans la bonne direction. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi les actions NVAX évoluent dans la mauvaise direction ? Même avec ses progrès réglementaires, les investisseurs doutent que l’entreprise surmontera ses problèmes de fabrication. Ils doutent également qu’il y ait une demande suffisante pour un autre vaccin dans le monde développé.

Pourquoi les inquiétudes récentes peuvent être une réaction excessive

Encore une fois, les problèmes du marché avec Novavax sont doubles. Tout d’abord, il y a la crainte que, bien qu’il obtienne maintenant l’autorisation de déployer son vaccin, il entre dans un marché sursaturé. Deuxièmement, la société continuera de subir des retards dans la mise en ligne de ses sites de production américains et européens, ce qui pourrait nuire à sa capacité à fournir des résultats conformes aux attentes.

En bref, il est compréhensible que tant de personnes appuient sur le bouton de vente des actions NVAX en ce moment. Pourtant, je crois que ce que nous voyons maintenant est une réaction excessive. Je ne dirais pas que le marché mondial est sursaturé. Comme je l’ai déjà mentionné, Novavax a de nombreuses opportunités de lutter contre la pandémie à travers le monde, pas seulement en Europe et en Amérique du Nord.

Même dans le monde développé, où les taux de vaccination sont déjà élevés, la demande peut encore être plus que suffisante. Ceux qui hésitent à prendre un vaccin à base d’ARNm peuvent opter pour l’alternative à base de protéines de cette société. La société peut également rencontrer une forte demande pour un booster qui cible la variante omicron.

Quant au deuxième souci ? Cela peut aussi être exagéré. Malgré les récents rapports négatifs, la société est toujours confiante de pouvoir atteindre son objectif de production de 2 milliards de doses en 2022. N’oubliez pas non plus que l’entreprise a surmonté bon nombre des problèmes de mise à l’échelle qu’elle a rencontrés tout au long de 2021.

Le résultat sur les actions NVAX

En obtenant une note « B » dans mon Portfolio Grader, vous pouvez vous attendre à ce que Novavax continue de négocier sauvagement. Pourtant, si vous supportez cette volatilité, cela en vaut peut-être la peine à la fin.

À l’international, l’entreprise a de fortes chances de générer des milliards de revenus au cours des douze prochains mois. En ce qui concerne le marché américain, j’admets qu’il est encore en suspens. Mais étant donné son succès à obtenir le feu vert réglementaire de l’UE et de l’OMS, je ne négligerais pas ses chances d’obtenir le feu vert de la FDA.

En termes simples, l’action NVAX a un grand potentiel de hausse. Si/quand l’incertitude qui l’entoure aujourd’hui commencera à se dissiper.

