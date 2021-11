Le stock de NVAX semble prêt et prêt pour un retour du vaccin

La course à la fabrication d’un vaccin contre le Covid-19 a commencé avec Novavax (NASDAQ :NVAX) parmi les principaux prétendants. Cependant, cela semble remonter à une éternité compte tenu de l’état dans lequel nous trouvons les actions NVAX aujourd’hui. Les actions de la biotech s’essoufflent depuis plusieurs mois maintenant. Bien que attribuable à plusieurs facteurs, c’est principalement le fait de l’entreprise. Cette année, Novavax a retardé à plusieurs reprises la soumission de sa demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Source : Ascannio/Shutterstock.com

Le principal problème ici est la fabrication. Novavax doit mettre en place une feuille de route de fabrication efficace pour aller de l’avant avec ces dépôts. Le gouvernement américain a été impressionné par les perspectives de l’entreprise, c’est pourquoi il a investi 1,6 milliard de dollars. Cependant, NVAX a une histoire de problèmes de production et de pénuries. Selon un rapport de Politico, les régulateurs ont découvert que les méthodes utilisées par la société pour tester la pureté de son vaccin n’étaient pas conformes aux normes.

La société devrait maintenant soumettre sa demande d’EUA à la FDA avant la fin de l’année. En outre, Novavax a déposé les documents nécessaires auprès de l’Inde, des Philippines et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une liste d’utilisation d’urgence (EUL), tout en poursuivant la paperasserie glissante ailleurs. Si l’entreprise obtient un hochement de tête de l’OMS, son vaccin sous-unitaire protéique sera utilisé dans le cadre du programme Covax. De plus, sur une note positive, l’Indonésie a déjà approuvé un dossier EUA pour le vaccin.

Pourtant, l’action NVAX a plusieurs catalyseurs à court terme à venir. L’espace vaccinal est très sensible à l’actualité. Un communiqué de presse positif ou négatif peut avoir un impact majeur dans les deux cas. En tant que tel, une petite position ne fera pas de mal pour les gains à court terme. Mais réalisez des bénéfices réguliers en cours de route, car les problèmes de fabrication indiquent la nature peu fiable de l’entreprise.

Action NVAX : les retards nuisent au sentiment des investisseurs

L’attente des documents réglementaires de Novavax a été difficile. Les investisseurs en actions NVAX sont découragés par les retards. Sans compter que, dans le monde de l’investissement, les vaccins ressemblent à l’actualité d’hier. Les premiers dans la course ont été établis et récoltent déjà les fruits.

Les retards sont dus en partie à la loi américaine sur la production de défense, qui a créé des obstacles majeurs dans l’expédition de fournitures vers d’autres pays. Cela dit, Novavax devrait encore fabriquer 150 millions de doses par mois d’ici la fin de l’année. La société a également récemment signé des accords en Corée du Sud et au Japon. Cependant, le Serum Institute of India (SII) est le principal partenaire de NVAX et rencontre des difficultés en raison de la Defense Production Act. Les problèmes plus larges de la chaîne d’approvisionnement aggravent également cela.

À cause de ce, Moderna (NASDAQ :ARNm), Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) et AstraZeneca (NASDAQ :AZN) ont tous galopé dans la course aux vaccins. Pourtant, le vaccin Novavax a d’excellents taux d’efficacité et les approbations devraient être au coin de la rue. Les inquiétudes concernant les vaccins à base d’ARNm sont également une aubaine pour Novavax, qui propose à la place un vaccin à base de protéines.

Sur la base des essais cliniques de phase 3 de la société, le NVX-CoV2373 présente des taux d’effets secondaires nettement inférieurs à ceux des vaccins à ARNm. Cela pourrait changer la donne, en particulier en ce qui concerne les économies émergentes et celles qui ont hésité à prendre un vaccin Covid-19.

Les commandes saines mettent en évidence l’opportunité

Le monde veut être protégé des maladies infectieuses, comme en témoignent les commandes de Novavax de 2,06 milliards de doses. L’Inde et l’UE prendront une grande partie de ces vaccins. Mais plus important encore, ce nombre énorme de doses met en évidence le fait que la course aux vaccins n’est pas complètement terminée. Environ la moitié du monde a encore besoin de vaccins – et beaucoup d’entre eux peuvent provenir de Novavax à l’avenir.

La plupart des experts s’accordent désormais à dire que le Covid-19 ne disparaîtra pas complètement. Par conséquent, il ne s’agit pas non plus d’une aubaine potentielle pour les fabricants de vaccins. Au contraire, la vaccination et les injections de rappel seront un problème permanent et les fabricants de vaccins auront une source de revenus récurrente sur laquelle ils pourront compter.

Tout compte fait, si vous avez besoin d’une raison pour conserver le stock de NVAX et d’autres jeux de vaccins à long terme, c’est peut-être l’un des points les plus importants à considérer.

Le stock NVAX est bon à petites doses

Il y a beaucoup à aimer à propos de Novavax à ce stade. Oui, il y a eu des retards qui ont endommagé le stock. Mais d’autres approbations viendront tôt ou tard et des mises à jour de la production sont également prévues dans les mois à venir. Tout cela devrait faire éclater l’action et aider les investisseurs à réaliser un bon rendement.

À l’heure actuelle, l’action NVAX présente une combinaison rare : elle est bon marché, sa valeur augmentera avec le temps et ses marges bénéficiaires potentielles sont élevées. Les experts s’accordent à dire que cette crise ne va pas disparaître. En tant que tel, NVAX est un jeu idéal sur l’espace des vaccins.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.