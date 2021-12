Le stock de NVDA a encore beaucoup plus dans le réservoir après une ascension massive

Nvidia (NASDAQ :NVDA) les actions se sont effondrées en 2021. L’année dernière a été une excellente année pour les investisseurs de cette société. Malgré la pandémie et ses perturbations, ils ont enregistré un rendement de 120 %. En 2021 – malgré des défis tels que l’aggravation des pénuries mondiales de puces et les efforts pour faire dérailler son contrat d’achat à succès de 40 milliards de dollars Bras — L’action NVDA a augmenté en valeur de 128 %. Et il nous reste encore trois semaines.

Vous trouverez des puces Nvidia dans bon nombre des cadeaux les plus populaires de la saison des vacances, y compris les ordinateurs portables de jeu et certaines consoles de jeux portables. Les cartes graphiques de la série RTX 30 de Nvidia font partie des cadeaux les plus demandés.

En fait, cela était considéré comme une offre du Black Friday cette année si vous pouviez en attraper une offerte au PDSF. Pas de remise, le simple fait de pouvoir en trouver un en stock était un coup de chance.

Cela dit, devriez-vous traiter votre portefeuille d’actions Nvidia en cette période des fêtes ? Avec un stock de NVDA en hausse de 128% jusqu’à présent en 2021, l’investissement a une forte probabilité d’être le cadeau qui continue de donner. Regardons de plus près.

Le Q3 de Nvidia ouvre la voie

Les résultats de Nvidia au troisième trimestre sont le parfait résumé de l’année que connaît cette société. Ils valident mon inclusion de Nvidia sur ma liste de février des actions de semi-conducteurs à surveiller.

Nvidia a établi plusieurs records au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires de 7,10 milliards de dollars n’était pas seulement un record, il a brisé le trimestre de l’année précédente, en hausse de 50 %. Les revenus des jeux ont été un autre record, en hausse de 42% en glissement annuel pour atteindre 3,22 milliards de dollars, malgré le fait que Nvidia est loin de répondre à la demande pour ses cartes graphiques de la série RTX 30. Les revenus des centres de données ont atteint un record de 2,94 milliards de dollars, soit une augmentation de 55 % en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action s’est établi à 1,17 $, en hausse de 60 % par rapport à l’an dernier.

Tous ces éléments ont dépassé les attentes de Wall Street.

Nvidia a également annoncé avoir versé 100 millions de dollars de dividendes au cours du trimestre et annoncé un dividende de 4 cents par action payable le 23 décembre. La cerise sur le gâteau ? La société a (encore une fois) dépassé les attentes avec des perspectives de revenus pour le quatrième trimestre d’environ 7,40 milliards de dollars.

Naturellement, les actions de NVDA ont éclaté le lendemain.

Les analystes sont optimistes sur l’action NVDA

Il est difficile de trouver un analyste en investissement qui soit en panne sur Nvidia. Il y a cinq semaines, un analyste de Wedbush a rétrogradé l’action NVDA à « neutre » après l’avoir « surperformée » pendant deux ans et demi. Son raisonnement ? Il était en fait toujours optimiste quant aux perspectives de Nvidia, mais a expliqué : «[w]Nous nous trouvons tout simplement incapables de justifier l’élévation de notre multiple à des niveaux qui continueraient à justifier une surperformance.

C’est à peu près le « neutre » le plus surveillé que vous puissiez avoir.

En vérifiant avec le Wall Street Journal, l’action NVDA obtient une note de consensus « surpondérée » parmi les analystes suivis. Juste avant le rapport sur les résultats du troisième trimestre de la société le 17 novembre, Barron’s a publié un résumé des récentes mises à niveau de Nvidia. Parmi eux, Rick Schafer d’Oppenheimer a augmenté son objectif de prix de 50 %, de 250 $ à 350 $. Christopher Rolland de Susquehanna a encore augmenté son objectif de cours, de 250 $ à 360 $.

Rolland a réitéré à la fois sa note «positive» et son objectif de prix de 360 ​​​​$ après le rapport du troisième trimestre de Nvidia, citant la croissance des centres de données comme étant un important moteur de croissance pour le prochain trimestre.

Bilan des actions NVDA

L’action Nvidia a clôturé en baisse de 1,85% mercredi. Cela suit peu de temps après une baisse de 4,5% le vendredi précédent. Je ne suis pas inquiet à ce sujet – il s’agissait probablement simplement d’une prise de bénéfices après la clôture de l’action NVDA à un niveau record de 333,76 $ le 29 novembre. La tendance à long terme continue d’être la croissance. Et une forte croissance à cela.

Aucun stock n’est à l’épreuve des balles, et NVDA a déjà ressenti les effets de changements soudains sur le marché (comme le crash crypto de 2018). Cependant, Nvidia a pris de l’élan dans tellement de secteurs différents que la douleur dans l’un peut être ignorée. Cette action cotée « B » est un excellent moyen d’investir dans des domaines de croissance de haute technologie, notamment les semi-conducteurs, les jeux sur PC, l’IA, les centres de données, le métaverse, la conduite autonome et plus encore.

