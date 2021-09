Le stock de NVDA continuera de croître même à ces prix

Nvidia (NASDAQ :NVDA) l’action a généré des rendements impressionnants pour les investisseurs jusqu’à présent cette année.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Grâce aux vents favorables sur les marchés des jeux vidéo et des centres de données, l’action NVDA a atteint un sommet historique (ATH) de 230,43 $ le 30 août.

Il oscille actuellement légèrement au-dessus du territoire de 225 $, en hausse de 74% jusqu’à présent cette année.

Wall Street en est venu à s’attendre à une croissance exceptionnelle de l’entreprise trimestre après trimestre.

Les analystes s’accordent à dire que les résultats du deuxième trimestre ont ajouté encore plus de substance à la valorisation de la prime de l’action NVDA, justifiant les gains significatifs observés dans le cours de l’action cette année.

Bien que l’action NVDA ait bondi de plus de 1 300 % au cours des cinq dernières années, elle a encore un énorme potentiel de hausse pour l’avenir.

La société propose une solution complète pour le calcul accéléré, y compris le matériel, les logiciels et les systèmes essentiels nécessaires aux graphiques avancés, à la recherche scientifique et à tous les types d’intelligence artificielle.

Voyons maintenant pourquoi l’action Nvidia peut maintenir son taux de croissance impressionnant dans les années à venir et pourquoi elle reste un choix solide pour tout investisseur cherchant à ajouter une action de croissance à son portefeuille.

Comment les métriques récentes de NVDA Stock sont arrivées

Nvidia a de nouveau écrasé les attentes de Wall Street en publiant ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2022 le 18 août. Les revenus du deuxième trimestre ont grimpé de 68% en glissement annuel (YOY) pour atteindre un record de 6,5 milliards de dollars. Le géant des puces enregistre des revenus dans quatre segments principaux :

Jeux (le chiffre d’affaires a atteint un record de 3,06 milliards de dollars, en hausse de 85 % en glissement annuel et de 11 % par rapport au trimestre précédent) ;

Centre de données (le chiffre d’affaires a atteint un record de 2,37 milliards de dollars, en hausse de 35 % en glissement annuel et de 16 % par rapport au trimestre précédent) ;

Visualisation professionnelle (le chiffre d’affaires a atteint un record de 519 millions de dollars, en hausse de 156 % en glissement annuel et de 40 % par rapport au trimestre précédent) ;

Automobile (le chiffre d’affaires s’élevait à 152 millions de dollars, en hausse de 37 % en glissement annuel et en baisse de 1 % par rapport au trimestre précédent).

La marge brute ajustée a augmenté à 67 %. Le bénéfice d’exploitation ajusté a plus que doublé pour atteindre 3,1 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action de Nvidia a grimpé de 89 % à 1,04 $.

Les liquidités et les titres négociables ont terminé le trimestre à 19,65 milliards de dollars, contre 11 milliards de dollars au trimestre de l’année précédente. De plus, les flux de trésorerie disponibles s’élevaient à 2,48 milliards de dollars, contre 1,35 milliard de dollars il y a un an.

« Grâce à la plate-forme Nvidia, les développeurs créent les technologies les plus percutantes de notre époque – de la compréhension du langage naturel et des systèmes de recommandation aux véhicules autonomes et centres logistiques, en passant par la biologie numérique et la science du climat, en passant par les mondes métavers qui obéissent aux lois de la physique, ” a déclaré le PDG Jensen Huang sur les résultats,

Les investisseurs ont été ravis des résultats des deux dernières semaines et l’action NVDA est en hausse de plus de 20 %.

En raison de la hausse des prix, les ratios cours/bénéfices (P/E) et P/S à terme s’établissent à 55,56x et 25,85x. En d’autres termes, la valorisation est exagérée, même pour un nom de croissance comme Nvidia.

Une dynamique globale

Les performances trimestrielles impressionnantes de Nvidia sont principalement dues à une augmentation de 85 % en glissement annuel des revenus des jeux, qui s’élèvent à 3,1 milliards de dollars.

En raison du grand intérêt des joueurs sur PC, la demande continue de dépasser l’offre, même après plus d’un an depuis que Nvidia a commencé à vendre des cartes graphiques basées sur les unités de traitement graphique (GPU) Ampere.

Pourtant, le cycle de mise à niveau est sur le point de se poursuivre, étant donné que 80% des clients Nvidia utilisent toujours des cartes fonctionnant sur des architectures plus anciennes.

La population croissante de joueurs vidéo contribue également à la flambée des revenus des jeux de Nvidia.

Selon Statista, d’ici 2023, les joueurs vidéo dans le monde devraient dépasser les trois milliards.

De plus, les projections suggèrent que le marché des GPU devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 33,6% de 2020 à 2027, dépassant les 200 milliards de dollars en 2027.

Ces chiffres suggèrent que l’activité de jeux de Nvidia est sur le point de connaître une croissance robuste pendant longtemps.

Dans le même temps, les activités de centres de données de Nvidia ont également enregistré un autre trimestre de croissance solide. Le chiffre d’affaires a bondi de 35% au cours de la dernière année. Les clients du cloud computing s’appuient sur les puces de centre de données de Nvidia.

Ces puces sont actuellement utilisées par de grandes entreprises de haute technologie, notamment Microsoft (NASDAQ : MSFT), Amazon (NASDAQ : AMZN), et Alphabet’s Google (NASDAQ :GOOG) (NASDAQ :GOOGL).

L’étude de marché des technologies de l’information Gartner estime que le marché de l’infrastructure des centres de données augmentera à un rythme modeste de 6% en 2021 et de seulement 3,4% en 2022. Cependant, Nvidia augmentera probablement à un rythme plus rapide.

Selon Banque d’Amérique (NYSE :BAC) analyste Vivek Arya, Nvidia pourrait potentiellement tripler ses ventes de centres de données d’ici 2025.

L’activité automobile du géant des puces a également enregistré des résultats impressionnants, avec une croissance de 37 % en glissement annuel pour atteindre 152 millions de dollars. Les analystes estiment que Nvidia possède 8 milliards de dollars de conceptions automobiles qu’elle pourrait commercialiser dans le reste de la décennie.

Avoir hâte de

En plus de la croissance attendue dans ses segments actuels, la direction étudie d’autres domaines qui pourraient contribuer au chiffre d’affaires.

Par exemple, Nvidia est également sur la bonne voie pour se développer sur le marché des logiciels en tant que service (SaaS). Une telle décision aiderait à minimiser la dépendance de l’entreprise à l’égard des ventes cycliques de matériel. Cela créerait également plus de revenus récurrents dans les frais d’abonnement.

La société a récemment lancé Omniverse, une plateforme numérique permettant aux créateurs 3D de collaborer dans un environnement virtuel. Omniverse fonctionne également comme un moteur de simulation, permettant aux ingénieurs de former des modèles d’intelligence artificielle (IA) pour des voitures et des robots autonomes.

En d’autres termes, l’opportunité de marché totale de la société continue de s’étendre à mesure que les segments de Nvidia continuent de prendre de l’ampleur.

Les nouvelles opportunités dans la robotique, les usines automatisées et les applications avancées similaires de ses produits offrent plus de raisons d’acheter des actions NVDA. Alors que l’IA pourrait devenir un marché plus important pour Nvidia, une autre opportunité explosive à long terme pour Nvidia pourrait être le métavers.

La capitalisation boursière de Nvidia s’élève actuellement à moins de 560 milliards de dollars. Tous ces catalyseurs contribueront à une croissance qui fera probablement du groupe un géant des puces à 1 000 milliards de dollars avant trop longtemps.

Le résultat sur les actions NVDA

Wall Street convient que Nvidia tire sur tous les cylindres. La force étendue dans tous les segments indique que Nvidia peut maintenir son potentiel de croissance élevé pendant longtemps.

La direction prévoit que les revenus augmenteront d’environ 44% en glissement annuel pour atteindre 6,8 milliards de dollars au troisième trimestre.

Compte tenu de son énorme potentiel de croissance, l’action NVDA augmentera probablement dans les mois à venir. Cependant, il n’est pas bon marché et se négocie actuellement sur le territoire de l’ATH.

Les nouveaux investisseurs voudront peut-être rester assis et attendre que l’optimisme du marché fasse une pause avant d’appuyer sur le bouton « acheter ». Un recul par rapport à sa valeur maximale actuelle pourrait suggérer une opportunité d’entrée pour les investisseurs d’achat et de conservation.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil, Ph.D., a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus d’avoir suivi des études supérieures dans le domaine, elle a également réussi les trois niveaux de l’examen Chartered Market Technician (CMT). Sa passion est pour le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus.