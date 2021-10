Le stock de PATH va probablement baisser alors que son ratio prix/ventes continue de se dégonfler

UiPath (NYSE :CHEMIN) est une action technologique de 25,79 milliards de dollars qui épuise ses liquidités et semble avoir des problèmes avec la croissance de son chiffre d’affaires. Cela signifie que l’entreprise peut avoir du mal à maintenir cette valorisation élevée. En conséquence, le stock de PATH est susceptible de continuer à baisser.

Source : dennizn / Shutterstock.com

En fait, depuis son sommet de 85 $ au 26 mai, l’action est tombée à 51,72 $ au 19 octobre. Cela représente une baisse de 39,2 % au cours des 5 derniers mois.

Il est possible que le stock de PATH continue de chuter si UiPath ne peut pas devenir rentable ou produire un flux de trésorerie disponible (FCF) positif. D’après mon analyse, il est peu probable que cela se produise de si tôt. Alors regardez ci-dessous, l’action PATH pourrait continuer à baisser, surtout si ses prochains résultats trimestriels montrent la même chose.

Où en sont les choses avec UiPath

UiPath est une société de logiciels dotée d’une plate-forme d’automatisation qui propose une gamme de solutions d’automatisation des processus robotiques (RPA) à ses entreprises clientes. Le problème est que la croissance des revenus a ralenti.

Au cours de son dernier trimestre, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 195,5 millions de dollars. Mais ce n’était que 5% de plus que les revenus de 186,2 millions de dollars du trimestre précédent. Sur une base annualisée, cela équivaut à seulement 21,55% sur une base annualisée.

Cela ne suffira peut-être pas à tirer l’entreprise vers la rentabilité au cours des quatre prochains trimestres. Par exemple, au cours du dernier trimestre, la société a subi une perte d’exploitation de 97,8 millions de dollars.

Cela implique que les ventes devraient être 50% plus élevées avant que l’entreprise ne devienne rentable. Donc, si les ventes n’augmentent que de 22% par an, cela pourrait prendre plus de 2 ans à atteindre.

De plus, au cours des six derniers mois, UiPath a dépensé près de 28 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles. Cela peut être vu sur l’état des flux de trésorerie de la société à la page sept de son dernier dépôt 10-Q.

Par exemple, il montre qu’UiPath a perdu 23,523 millions de dollars en pertes de trésorerie d’exploitation au cours des six derniers mois jusqu’au 30 juin. En plus de cela, la société a dépensé 3,641 millions de dollars en dépenses d’investissement et 0,771 million de dollars en coûts logiciels capitalisés. Tous ces éléments totalisent 27,935 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles négatifs.

Cela signifie que les dépenses d’investissement pourraient atteindre 56 $ ou plus par an. Cela finira par réduire le solde de trésorerie à moins que la société n’émette plus d’actions, diluant ainsi les actionnaires existants. Il pourrait également emprunter de l’argent pour financer ces pertes. Mais aucune de ces deux dernières options n’est susceptible de se produire, car la société dispose de 1,826 milliard de dollars en espèces. Il ne fera probablement que retirer de l’argent.

Où cela laisse le chemin d’action

La consommation de liquidités ne mettra pas l’entreprise en danger d’avoir besoin de beaucoup plus de liquidités, car son solde de trésorerie peut durer longtemps. Cependant, les analystes et le marché n’aiment toujours pas voir des pertes et des flux de trésorerie négatifs.

Le problème est que ses revenus de licence, la plus grande partie des revenus globaux de l’entreprise, sont en baisse. Comme le montre un analyste de Seeking Alpha dans son article, il a chuté de 19,32 % et de 4,66 % au cours des deux derniers trimestres successifs.

Même avec cette baisse, le chiffre d’affaires des licences était toujours de 48,9 %, soit près de la moitié du chiffre d’affaires total. Par exemple, le chiffre d’affaires des licences pour le dernier trimestre s’élevait à 95,547 millions de dollars par rapport à des ventes totales de 195,521 millions de dollars.

Cela implique que l’entreprise a du mal à garder ses clients existants et à les renouveler. L’entreprise est donc de plus en plus dépendante des ventes de nouveaux clients. Ceci est à la fois coûteux (d’où les pertes) et nécessite de longs délais.

En conséquence, le marché finira probablement par baisser la valeur de l’action en termes de multiple prix/ventes (P/S). Par exemple, selon Seeking Alpha PATH, les actions se négocient 30 fois les ventes jusqu’à l’année se terminant en janvier 2022 et 22,8 fois l’année suivante.

C’est tout simplement trop élevé. Le marché est susceptible de réduire ce multiple d’au moins un tiers au cours de la prochaine année si les revenus de renouvellement de licence ne reprennent pas de manière significative.

Que faire avec PATH Stock

Cela implique que l’action PATH ne vaut pas plus de 20 fois les ventes jusqu’à l’année se terminant le 2o22 janvier, soit seulement 17,479 milliards de dollars (c’est-à-dire 20 x 873,98 millions de dollars). De plus, 14,67 fois les ventes prévues pour 2023 de 1,17 milliard de dollars sont de 17,158 milliards de dollars. La valeur moyenne du marché cible est donc de 17,319 milliards de dollars.

Puisque UiPATH a maintenant une valeur marchande de 26,56 milliards de dollars, selon Yahoo! Finance, cela représente une baisse potentielle de 34,8% par rapport à son prix actuel.

Il en résulte un prix cible de 33,72 $ par action (c’est-à-dire 0,652 fois le prix actuel de 51,72 $). Cela signifie que les actionnaires et les investisseurs peuvent s’attendre à une nouvelle baisse des actions PATH. De plus, cela pourrait être plus si l’entreprise produit un autre quart de résultat net et des pertes de FCF. La plupart des investisseurs axés sur la valeur resteront probablement à l’écart de ce titre perdant.

A la date de publication, Mark R. Hake n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.