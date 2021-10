Le stock de PFE se rétablit alors que son vaccin Covid pour les enfants approche de l’approbation

Après une glissade de deux mois, Pfizer (NYSE :PFE) les actions évoluent enfin en sens inverse. Sur les deux derniers jours, le stock de PFE est en hausse de près de 3%.

Le rebond a été déclenché par des investisseurs anticipant l’approbation du vaccin Covid-19 de Pfizer pour les enfants âgés de cinq à 11 ans aux États-Unis et au Canada. Si cela se produit, la société vendra probablement des dizaines de millions de doses supplémentaires sur ce seul marché.

L’action Pfizer s’était bien comportée plus tôt cette année. L’action PFE a atteint un niveau record pour la première fois en 20 ans le 10 août, puis l’a rapidement dépassé.

Cependant, les actions sont en baisse depuis la mi-août. Parmi les inquiétudes pesant sur l’action figurait le plan « Build Back Better » du président Joe Biden. S’il est adopté, il permettrait à Medicare de lutter contre les prix élevés des médicaments sur ordonnance.

Jusqu’à ce qu’elle commence à se redresser mardi, l’action PFE avait perdu 18% par rapport à sa clôture de 50,42 $ le 19 août. Avec de bonnes nouvelles pour Pfizer, examinons si le moment est venu d’acheter des actions.

Opportunités de Pfizer : Covid Shots et au-delà

La dernière remontée des actions de PFE a été déclenchée par la nouvelle que Santé Canada était sur le point d’approuver le vaccin Covid 19 de Pfizer pour les enfants âgés de cinq à 11 ans. Le vaccin de Pfizer serait le premier à être approuvé pour ce groupe d’âge au Canada.

Cette nouvelle a été suivie d’un rapport de la Maison Blanche, qui a déclaré que les enfants pourraient bientôt être en mesure de se faire vacciner contre le Covid-19 dans leur école, pharmacie ou cabinet médical local. L’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour commencer la vaccination pour ce groupe d’âge est attendue dans les prochaines semaines.

Toute bonne nouvelle concernant les vaccins Covid-19 a tendance à donner un coup de fouet au stock de PFE. Outre le marché des enfants, des injections de rappel seront nécessaires pour certaines populations plus vulnérables.

Cependant, nous sommes parfois tellement concentrés sur la course au vaccin contre le Covid que cela devient une vision en tunnel.

Pour de nombreuses startups biotechnologiques, c’est justifié. Ils parient à peu près tout sur leur candidat vaccin. Mais Pfizer est un géant pharmaceutique. La société dispose d’un vaste portefeuille de produits en dehors de son vaccin Covid-19.

L’année dernière, sa famille de médicaments Prevnar a généré à elle seule 5,85 milliards de dollars de revenus. Son traitement contre le cancer du sein, Ibrace, a généré 5,39 milliards de dollars. Pfizer a vendu pour 4,95 milliards de dollars de son médicament de prévention des caillots sanguins, Eliquis.

Pfizer propose des dizaines d’autres produits commerciaux, ainsi qu’un vaste portefeuille de produits avec 100 médicaments et traitements à divers stades de développement.

Le vaccin Covid-19 de Pfizer est un gros problème et une grande partie de l’histoire du stock de PFE au cours de l’année écoulée. Mais c’est loin de tout.

Le résultat sur le stock de PFE

Où sont assis les analystes sur Pfizer ? La majorité attend de voir comment évolueront les situations du vaccin Covid-19 et du « Reconstruire en mieux ».

Le Wall Street Journal suit 20 analystes en investissement qui couvrent les actions PFE. 16 de ces analystes estiment qu’il s’agit d’une « retenue ». Leur objectif de prix moyen sur 12 mois de 46,40 $ offre une hausse modeste d’environ 8 %. Ceci est essentiellement inchangé par rapport à il y a trois mois.

Quant à sa note Portfolio Grader, l’action PFE obtient un « B ».

Les arguments en faveur des actions Pfizer ne sont pas aussi convaincants qu’ils ne l’étaient l’automne dernier – du moins, pas pour les investisseurs à la recherche de gros gains grâce au succès dans la course aux vaccins.

Cela étant dit, si vous recherchez une croissance à long terme, Pfizer a fait ses preuves. Il est en mode de croissance depuis plus d’une décennie et son vaccin Covid-19 va continuer à se vendre dans un avenir prévisible. De plus, la société dispose d’une gamme de produits solide en dehors du vaccin phare.

Gardez simplement un œil sur ce plan « Reconstruire en mieux ». S’il est adopté avec les dispositions de Medicare intactes, la baisse des prix des médicaments sur ordonnance pourrait avoir un impact important sur les résultats de Pfizer à l’avenir.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

