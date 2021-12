Le stock de PINS est au plus bas, mais le revenu par utilisateur montre qu’il peut augmenter

Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) est un chouchou de la pandémie qui a régné en 2020. Le site est devenu la plate-forme de médias sociaux de référence pour les utilisateurs qui souhaitaient en savoir plus sur les idées de pâtisserie et de décoration d’intérieur. Mais le moteur de recherche basé sur des images a vu sa chance tourner dans le monde post-pandémique. Alors que les restrictions de verrouillage ont commencé à s’assouplir et que les gens ont commencé à se rendre dans les magasins physiques, le stock de PINS a commencé à baisser.

Le stock n’a pas bien réagi à la fin de la pandémie. Pinterest a signalé une baisse de la base d’utilisateurs et des rapports de revenus décevants au cours des deux derniers trimestres. Les Pay Pal (NASDAQ :PYPL) les nouvelles de l’acquisition ont également fait plus de mal à l’entreprise que prévu.

L’action PINS a commencé 2020 à 18 $ et est passée à 12 $ en mars. Après que la pandémie s’est accélérée, le stock a commencé à monter en flèche et n’a pas regardé en arrière. Il est passé à 64 $ en novembre 2020 et a atteint un sommet historique de 89 $ en février.

L’action a été volatile depuis lors et se négocie actuellement à moins de la moitié de son plus haut historique à 37 $. Le titre est en baisse de 41 % au cours des six derniers mois et de plus de 43 % pour l’année.

Dans ma précédente couverture de l’action, j’ai recommandé aux investisseurs d’attendre que l’action PINS touche le fond avant de passer à l’action. Le stock est maintenant à un plus bas historique, et c’est une chance d’acheter des actions. Dans cet esprit, approfondissons ma thèse d’investissement pour les actions PINS.

Les bénéfices de Pinterest montent en flèche

Les investisseurs sont préoccupés par les fondamentaux d’une entreprise, car sa rentabilité en dit long sur sa performance globale. Pinterest a vu ses bénéfices augmenter malgré une baisse de sa base d’utilisateurs. La société a régulièrement réalisé des bénéfices au cours des quatre derniers trimestres.

Pinterest génère des revenus et des bénéfices grâce à son activité publicitaire, qui est actuellement dans une phase de croissance avec un potentiel énorme. La plateforme de publicité numérique est très populaire auprès des investisseurs, car les utilisateurs voient des publicités et prennent des décisions d’achat.

De nombreux utilisateurs viennent également sur la plate-forme avec un achat en tête et l’utilisent pour rechercher des produits. La société a pris les mesures nécessaires pour empêcher les utilisateurs et les annonceurs de passer à une autre plate-forme. Avec de nouvelles fonctionnalités telles que les épingles à idées et les épingles à histoires, Pinterest offre une méthode d’achat et de partage plus simple et plus pratique sur la plate-forme.

Pour connaître l’état réel de la rentabilité de l’entreprise, nous devons considérer le revenu moyen par utilisateur (ARPU). Il a atteint 1,41 $ au troisième trimestre 2020, contre 1,03 $ à la même période l’année précédente. L’ARPU domestique s’est établi à 5,55 $ ce trimestre, contre 3,85 $ au troisième trimestre de l’année précédente.

Il s’agit d’une augmentation impressionnante et tant que l’ARPU continuera de croître, Pinterest sera en mesure de signaler des chiffres de revenus élevés.

Le résultat sur le stock de PINS

Ne jugez pas Pinterest en fonction du nombre d’utilisateurs ou de la baisse post-pandémique, car ce n’est pas le but de l’entreprise. Elle a certainement profité de la pandémie, comme de nombreuses autres entreprises dont Netflix (NASDAQ :NFLX). Mais les craintes d’une nouvelle variante de Covid pourraient jouer en faveur de l’entreprise.

Je pense également que la baisse des utilisateurs se stabilisera ce trimestre. Pinterest pourrait ne pas attirer de nouveaux utilisateurs, mais la baisse du nombre d’utilisateurs actifs mensuels se stabilisera bientôt.

Cependant, la base d’utilisateurs n’est pas le seul aspect qui aidera Pinterest à réussir. Il crée de la valeur pour les marques et les utilisateurs, ce qui les attire vers la plateforme. L’action PINS a encore un long chemin à parcourir et elle se négocie actuellement au plus bas.

Arrêtez de comparer la croissance de Pinterest à celle de ses sommets pandémiques. Elle reprendra dans l’année à venir, et c’est à ce moment-là que nous assisterons à une augmentation de la rentabilité. Ceux qui achètent des actions PINS maintenant bénéficieront de récompenses élevées dans les mois à venir.

